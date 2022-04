Zwangsvollstreckungen Wenn die Wohnung völlig zugemüllt ist, klopft das Solothurner Oberamt an die Tür Die Arbeitslast der kantonalen Oberämter als Vollstrecker von Behördenentscheiden ist stark gestiegen. Das hat verschiedene Gründe. Christof Ramser Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verwahrloste Menschen und Abfall, der sich bis unter die Decke stapelt. Solche Bilder treffen die Oberamtsvorsteher schon mal an. zvg

Einst war es der Kaminfeger, der von Haus zu Haus zog und die Öl- und Gasfeuerungen inspizierte. Dem Mann in der traditionell schwarzen Kluft öffnete man die Türe gern, schliesslich, so sagt der Volksmund, bringt er Glück.

2018 liberalisierte der Kanton Solothurn die Feuerungskontrolle, und das Kaminfeger-Monopol fiel. Seither müssen die Hauseigentümer selber bestimmen, wer Heizungen wartet, Öltanks revidiert und den Schadstoffausstoss misst. So mancher aber kommt seiner Pflicht nicht nach, weil er es vergisst oder sich darum foutiert.

Wer die Aufforderung des Amtes für Umwelt zur Feuerungskontrolle ignoriert, erhält eine Verfügung. Schliesslich tritt das Oberamt auf den Plan und vollstreckt die sogenannte Verfügung in Verwaltungssachen, also von Behörden gegenüber Bürgern.

Und da ist die Arbeitslast in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Etwa, weil Hauseigentümer eine Mauer, ein Gartenhaus oder einen Schwimmteich illegal gebaut haben. Ein prominenter Fall ist aktuell die gesetzeswidrige Betonierung der Roggenstrasse in Oensingen.

Hauseigentümer kommen ihrer Verantwortung nicht nach

Oberamtsvorsteher Stephan Berger. zvg

2019 gab es 24 Fälle, 2020 waren es 37 und vergangenes Jahr 61 Fälle. «Insbesondere die Fälle, die vom Amt für Umwelt an uns gelangen wie die Feuerungs- oder Tankkontrolle, haben massiv zugenommen», sagt Stephan Berger. Er leitet seit 20 Jahren das Oberamt Thal-Gäu und koordiniert die Vollstreckungen für die vier Oberämter im Kanton.

Die starke Zunahme hat laut Gabriel Zenklusen, Chef im Amt für Umwelt, mit der Änderung der Luftreinhalteverordnung 2018 zu tun: «Der Systemwechsel verursacht säumige Anlageneigentümer, die ihrer Eigenverantwortung nicht nachkommen und dann teilweise beim Oberamt landen.»

Und so war Stephan Berger kürzlich zusammen mit Polizisten, einem Feuerungskontrolleur und einem Vertreter einer Tankrevisionsfirma einen ganzen Tag lang in der Region Thal-Gäu unterwegs und klingelte an mehrere Türen von «Säumigen». Diese hätten teilweise verstimmt reagiert. «Den Schlüsseldienst mussten wir glücklicherweise aber nicht aufbieten», sagt Berger.

Doch es komme schon mal vor, dass der verlängerte Arm der Justiz Türen aufbrechen und sich Zugang zum zu überprüfenden Objekt verschaffen muss. Immer mit dabei ist die Polizei. Auch die Sondereinheit Falk musste schon aufgeboten werden, etwa wenn nach einer Gefahrenanalyse Hinweise auf Drohungen vorlagen.

Früher sei er schon mal «blauäugig», also ohne Unterstützung der Polizei, ans Werk gegangen. Das hat sich schlagartig geändert, als 2011 ein Polizist bei einer Zwangsräumung im emmentalischen Schafhausen erschossen und ein weiterer verletzt wurde.

Auch im Kanton Solothurn müssen hin und wieder Personen aus ihren Wohnungen gewiesen werden, etwa weil sie ihre Miete nicht bezahlen. Berger:

«Die Arbeit als Vollstreckungsbehörde ist anspruchsvoll und nicht ungefährlich.»

Ursachen für die Gewaltbereitschaft seien häufig Jobverlust, psychische Probleme, Suchtverhalten, Gleichgültigkeit oder sprachliche Barrieren. Berühmt gewordene Fälle nach Zivilprozessordnung waren in den vergangenen Jahren etwa die Zwangsräumung des Restaurants Eintracht in Holderbank und natürlich das Schicksal des Dompteurs René Strickler, dessen Raubtierpark in Subingen ebenfalls von Amtes wegen geschlossen und geräumt werden musste.

«Es muss niemand unter der Brücke schlafen»

Manchmal treffen die Amtspersonen auch auf tragische menschliche Schicksale. Vor einiger Zeit verschaffte sich der Vorsteher des Oberamts in Solothurn Zugang zu einer Wohnung und stiess auf eine Person, die kurz zuvor Suizid begangen hatte. Oder man finde verwahrloste Menschen vor, die sich um nichts mehr kümmern, deren Briefkasten überquillt und deren Wohnung zugemüllt ist.

Berger musste auch schon eine alleinerziehende Mutter mit kleinen Kindern ausweisen. Dabei geht der diplomierte Familienmediator verständlicherweise anders vor als bei einem jungen Mann und informiert vorgängig die Sozialbehörden. «Sicher ist: Es muss niemand unter der Brücke schlafen.»

Dass es die vier Oberämter in Kanton Solothurn überhaupt noch braucht, wie dies der Kantonsrat 2018 in Frage stellte, ist für Stephan Berger wenig überraschend sonnenklar. Neben Vollstreckungen kümmern sich diese unter anderem auch um Mietschlichtungen, oder sie sind zuständig für die Alimentenbevorschussung.

«Die dezentrale Organisation mit der Verankerung vor Ort ist wichtig», sagt Berger. Derzeit überprüft der Kanton, wie die Oberämter effizienter gemacht werden können und welche Dienstleistungen sie künftig noch anbieten sollen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen