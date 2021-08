Zuschauen und Zuhören Geschichten von Burren und Lenz im Dorftheater Utzenstorf: Mehr als nur Vergnügen Mit «Burren Lenz» landet das Dorftheater Utzenstorf einen neuen Bühnenhit. Gundi Klemm 28.08.2021, 05.00 Uhr

Das Dorftheater Utzenstorf zeigt als Uraufführung «Burren Lenz». Texte und Episoden der beiden Schriftsteller als Bühnenstück. Zvg

Texte von Ernst Burren und Pedro Lenz als Theaterstück? Solches ist derzeit im örtlichen Reformierten Kirchgemeindehaus in Utzenstorf zu erleben. Das Dorftheater Utzenstorf bringt dort die Uraufführung von «Burren Lenz» auf die Bühne. Aus der Kenntnis der Bücher beider Autoren und seiner Freundschaft zu ihnen, formte Regisseur Charles Benoit eine um sechs Titel gruppierte Themenfolge, die amüsant doppelbödig Begebenheiten aus dem täglichen Leben erzählt. Aber dies auf eine so mitreissende, originelle Weise, dass Hören und Zuschauen über das Vergnügen hinaus zu einem an Tiefsinn und Komik prallen Erlebnis werden.