Kanton Solothurn will Französisch in der Schule deutlich stärken

Zusammenarbeit mit Neuenburg Mehr Sprachaustausche, mehr Unterricht auf Französisch: Der Kanton Solothurn will Französisch in der Schule künftig deutlich stärker gewichten Obwohl Französisch als erste Fremdsprache unterrichtet wird, können sich viele Solothurner Jugendliche kaum in dieser Sprache verständigen. Das soll sich nun ändern. Der Kanton will Französisch in der Schule künftig deutlich stärken. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 24.11.2022, 16.09 Uhr

Wörter büffeln wird auch künftig nötig sein, um Französisch zu lernen. Der Kanton Solothurn will aber viel stärker darauf setzen, dass die Kinder und Jugendlichen die Sprache auch anwenden können. Philipp Schmidli

Französisch hat im Kanton Solothurn einen schweren Stand. Mit «Mille feuilles» ist ein Lehrmittel ziemlich heftig in die Kritik geraten und wird immer seltener eingesetzt. Und noch viel wichtiger: Immer wieder wird Kritik geäussert, von Lehrpersonen, aber auch Eltern, dass sich Jugendliche auch nach Jahren des Französischunterrichts im Alltag kaum verständigen könnten.

Vor dem Hintergrund, dass Solothurn ein Brückenkanton ist, direkt an der Grenze zur französischsprachigen Schweiz, darf dieser Umstand als einigermassen bedenklich bezeichnet werden. Wie schlimm steht es ums Französisch? Bildungsdirektor Remo Ankli drückt sich diplomatisch aus: «Wir haben festgestellt, dass wir im Kanton Bedarf haben, Verbesserungen vorzunehmen.»

Das soll nun getan werden. Französisch soll auf allen Schulstufen gestärkt werden. Die dazu angedachten Massnahmen sind nicht gerade revolutionär, für Solothurner Verhältnisse dürfen sie aber durchaus als grosse Brocken bezeichnet werden. Das Ziel: Sämtliche Solothurner Schülerinnen und Schüler sollen zwar nicht gerade bilingue werden, sich aber im Alltag auf Französisch ordentlich ausdrücken können.

An einer Pressekonferenz stellte der Kanton seine Pläne für den Französischunterricht vor: links der Leiter des Solothurner Volksschulamts Andreas Walter, neben ihm dessen Pendant aus Neuenburg Jean-Claude Marguet, rechts Bildungsdirektor Remo Ankli. zvg

«Wozu lernen wir?», fragte Andreas Walter, Leiter des Volksschulamts, anlässlich einer Pressekonferenz am Donnerstag. «Um das Gelernte anzuwenden. Um uns im Alltag bewegen zu können.» Grammatik, Wortschatz, das alles brauche es weiterhin. Der Fokus des Kantons liegt aber woanders: Die Jugendlichen sollen viel häufiger üben, die Sprache im Alltag anzuwenden.

Hauptsächlich zwei Massnahmen sind angedacht

Hauptsächlich mit zwei Massnahmen soll dieses Ziel erreicht werden. Zum einen mit einer engeren Zusammenarbeit mit französischsprachigen Schulen: Klassentreffen, Brieffreundschaften, gemeinsame Lager, insbesondere auch Austausche. Das langfristige Ziel: Jede Schülerin und jeder Schüler im Kanton Solothurn sollen während ihrer schulischen Laufbahn einmal einen Sprachaustausch machen.

Zum anderen will der Kanton auf sogenannt immersiven Unterricht setzen. Fächer wie Sport, Zeichnen oder aber auch Mathematik sollen teilweise auf Französisch unterrichtet werden.

Das Ziel beider Bemühungen ist nicht nur, die Sprachkenntnisse zu stärken. Sondern vor allem auch, dass sich die Jugendlichen getrauen, sich in einer Fremdsprache auszudrücken. «Das braucht immer auch Überwindung», so Walter.

Zusammenarbeit mit dem Kanton Neuenburg

Um die Ziele zu erreichen, hat sich der Kanton Solothurn mit dem Kanton Neuenburg zusammengetan, eine gemeinsame Absichtserklärung wurde unterzeichnet. Ein enger Austausch der Schulen der beiden Kantone ist geplant.

Vor allem aber kann Solothurn von Neuenburg lernen. Denn dort wird bereits seit mehreren Jahren immersiv unterrichtet – mit Deutsch als erster Fremdsprache. Bereits im Kindergarten wird mit den Kindern teilweise auf Französisch, teilweise auf Deutsch geredet. Das zieht sich später durch sämtliche Schulstufen hindurch.

Neuenburg hat diese Art des Unterrichts wissenschaftlich untersuchen lassen. Und gemäss den Ergebnissen sei sie ein voller Erfolg. Nicht nur würden die Sprachkompetenzen verbessert und die Kinder hätten mehr Freude an der Fremdsprache, so Jean-Claude Marguet, Walters Pendant aus Neuenburg. Sondern es hätten sich sogar die Leistungen der Kinder und Jugendlichen in anderen Fächern verbessert, etwa in der Mathematik. Offenbar würden Jugendliche ein Thema besser verstehen, wenn sie es nicht nur in der Muttersprache, sondern zusätzlich auch noch in einer Fremdsprache begreifen müssen, so Marguet.

Die Arbeitsgruppe beginnt nächstes Jahr

Wie weiter? Eine bikantonale Arbeitsgruppe wurde bereits gegründet, Anfang 2023 soll sie ihre Arbeit aufnehmen. Insgesamt acht Solothurner Schulen haben sich als Pilotschulen gemeldet, um die Ideen auszuprobieren, umzusetzen, zu verbessern. Das langfristige Ziel: Überall im Kanton soll Französisch auf diese Weise mehr Gewicht erhalten.

«Wir wissen, dass dies nicht nur einfach wird», so Volksschulamtleiter Walter. Es gelte gewissermassen, den Fokus zu ändern. Auch in die Weiterbildung der Lehrpersonen müsse investiert werden. «Wir sind aber überzeugt, dass wir mit diesen Schritten die Anwendung der Sprache näher zu den Schülerinnen und Schülern bringen.»

Bleibt noch die Frage: Ist es richtig, so viel Aufwand für das Französisch zu betreiben? Was ist mit Englisch, einer Sprache, mit der man international wohl deutlich weiterkommt? Bildungsdirektor Ankli: «Unser Vorgehen wertet das Englisch nicht ab. Das ist kein Entweder-oder, es braucht beides, Französisch und Englisch.»

