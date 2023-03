Öffentlichkeitsprinzip: Ein Gesetz entsteht

Zur Geschichte Erst Applaus von allen Parteien, dann eine Menge Knacknüsse: Dies waren die Anfänge des Solothurner Informations- und Datenschutzgesetzes Rückblende um ein Vierteljahrhundert: Was es brauchte, damit das Öffentlichkeitsprinzip 2003 in Kraft treten konnte und die Jahrhunderte alte Geheimhaltung aufgehoben wurde. Daniela Deck Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Öffentlichkeitsprinzip erschliesst das moderne Staatsverständnis. Bild: Patrick Pleul / Keystone

«Mit der Geheimhaltung ging es schlicht nicht mehr», erinnert sich Eva Gerber. 1997 reichte sie als SP-Fraktionschefin im Kantonsrat die Motion zum Öffentlichkeitsprinzip ein. Es gab Zustimmung von allen Seiten – und keine Opposition. «Die Zeit war reif, um das Verhältnis zwischen dem Staat und den Bürgern neu zu regeln. Der Paradigmenwechsel lag förmlich in der Luft», blickt Gerber zurück.

Eva Gerbers Motion gab den Anstoss zum Gesetz. Bild: Edward Von Niederhaeusern

Was harmlos klingt, ist revolutionär: Der Kanton Solothurn ersetzte das Geheimhaltungsprinzip durch das Öffentlichkeitsprinzip. In früheren Jahrhunderten hat der Versuch, vom Staat Rechenschaft zu erhalten, unzählige Bürger den Kopf gekostet. Nun ermöglicht das Öffentlichkeitsprinzip Zugang zu Daten, beispielsweise den Kaderlöhnen. Damit ist auch ans Licht gekommen, wie Praktikantinnen in Kitas ausgebeutet werden.

Der Kanton Bern war 1994 mit dem Öffentlichkeitsprinzip mit gutem Beispiel vorangegangen. Beim Bund liefen Vorarbeiten zu einem solchen Gesetz; es trat dreieinhalb Jahre nach dem Solothurner Gesetz in Kraft. Es war der Kanton Solothurn, der landesweit als erster in einem Erlass zusammenfügte, was zusammengehört: Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz.

Der Persönlichkeitsschutz geht vor

Das Informations- und Datenschutzgesetz (InfoDG) war ein hartes Stück Pionierarbeit. Denn von Beginn weg war klar, dass dafür die Verfassung geändert werden muss; im Dezember 2001 hat das Volk dem zugestimmt.

Geleistet wurde die legislatorische Arbeit unter Aufsicht des damaligen Staatsschreibers Konrad Schwaller (2014 verstorben) von dessen Stellvertreterin Yolanda Studer und dem damaligen Chef des Amtes für Justiz, Klaus Reinhardt. Der zuvor «nur rudimentär geregelte Datenschutz», wie er sagt, gehörte zu seinen Aufgaben.

Yolanda Studer leistete als Vize-Staatsschreiberin einen grossen Teil der Arbeit. Archivbild (2001): Oliver Menge

Es sei nicht einfach gewesen, die Grenzen des Öffentlichkeitsprinzips festzulegen, erinnert sich Studer. «Einiges Kopfzerbrechen bereiteten uns die Fälle, in denen das Recht auf Zugang zu amtlichen Akten aufgrund des Persönlichkeitsschutzes eingeschränkt werden musste.»

Unzählige Fragen mussten geklärt werden: das Vorgehen bei hängigen Gerichts- oder Verwaltungsverfahren, die Einstufung der Kommissionsarbeit und Gebührentarife für besonderen Aufwand, um nur einige zu nennen. «Vom Zugang grundsätzlich ausgenommen haben wir dann Auskünfte aus nicht öffentlichen Verhandlungen und Positionen in Vertragsverhandlungen», so Studer weiter.

Das Amt des Informations- und Datenschutzbeauftragten wurde mit der Doppelaufgabe geschaffen, Kontrollinstanz und Schlichtungsbehörde zu sein.

Zudem weist Yolanda Studer auf einen Punkt hin, der leicht vergessen geht: «Da betroffene Personen von sich aus nur schwer erkennen können, ob Daten von ihnen beschafft und allenfalls weitergegeben werden, wurde eine Pflicht zur Führung eines Registers der Datensammlungen mit Einsichtsrecht und ein Recht für eine Sperre und zum Berichtigen persönlicher Daten ins Gesetz aufgenommen.»

Zankapfel «Amtsblatt» und ein Kompromiss

Klaus Reinhardt erinnert sich, dass er für den Entwurf zur Vernehmlassung 1998 immer wieder Kontakt mit dem Berner Datenschutzbeauftragten hatte. Reinhardt selbst hatte als Justizamtsleiter nur wenige Stellenprozente für Datenschutz. Ende 1999 habe er das Gesetzgebungsprojekt an der Schweizerischen Konferenz der Datenschutzbeauftragten präsentiert.

Reinhardt sagt: «Die grosse Herausforderung war, Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz in einem einzigen Erlass zu regeln.» Da ist es nicht verwunderlich, dass man im Team nicht immer einer Meinung war. «Uneinig waren wir etwa in der Frage, ob der Inhalt des Amtsblattes online zugänglich gemacht werden sollte.»

Klaus Reinhardt war als Leiter des Justizamts für den Datenschutz zuständig. Bild: Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Reinhardt sei dagegen gewesen, weil der Inhalt dann weltweit abgerufen werden kann. Der Kompromiss, gültig bis heute: Das Amtsblatt wird online publiziert, die einzelne Nummer aber nach einer Woche gelöscht.

Wie viele Arbeitsstunden die Entwicklung des InfoDG beansprucht hat, hat niemand gezählt. Am 1. Januar 2003 trat das Gesetz in Kraft. Sowohl Klaus Reinhardt als auch Yolanda Studer sind mit der Umsetzung zufrieden.

Auch die Initiantin, Eva Gerber, wertet das Gesetz als Erfolgsgeschichte: «Transparente Information ist Voraussetzung dafür, dass man mitgestalten kann. Man darf aber nicht vergessen, dass die Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips für die Verwaltung auch Zeit und Aufwand bedeutet.»