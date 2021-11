Zukunftstag im Metallbau: Einblick in Familienfirma in Deitingen

Zukunftstag Geschlechterstereotype ade: Als Mädchen in der Metallbaufirma auf Entdeckungstour Die zwölfjährige Alina Schumacher lernt im Rahmen des Zukunftstags Arbeiten im Deitinger Familienbetrieb Werren + Lehmann kennen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Schweissen will gelernt sein: Alina fabriziert aus Stahlblech ein Bücherregal für ihr Zimmer zu Hause. Hanspeter Bärtschi

«Diese letzte Schweissnaht ist hervorragend gelungen», lobt Jürg Werren die Arbeit von Alina. «Dafür ging die erste am Morgen in die Hose», antwortet das Mädchen lachend. Die zwölfjährige Alina Schumacher hat am Donnerstag im Rahmen des Zukunftstags die Metallbaufirma Werren + Lehmann in Deitingen besucht. Nicht etwa, weil die Sechstklässlerin einen familiären Bezug zu dieser Firma hat, sondern weil handwerkliches Arbeiten sie fasziniert.

Kennen gelernt hat sie den Metallbaubetrieb im Februar. Damals schnitt Alinas Klasse hier mit dem Plasmaschneider die Metallbuchstaben aus, die seither den Offenen Bücherschrank auf dem Dorfplatz Deitingen beschriften. «Das hat mir sehr gefallen», sagt Alina, als sie beim Schweissen eine Pause einlegt und sich das grosse Visier zum Schutz der Augen auf die Stirn schiebt.

Arbeit für den Offenen Bücherschrank

Auch jetzt, am Zukunftstag, kommt die Arbeit wieder den Büchern zugute. Alina schweisst einerseits aus Stahlblech ein Bücherregal für die Wand in ihrem Zimmer zusammen, das sie am Abend mit nach Hause nehmen darf. Andererseits hilft sie Firmenchef Jürg Werren am Nachmittag bei der Montage von Bücherstützen im Offenen Bücherschrank. Dieser ist nach einem halben Jahr so beliebt im Dorf, dass er nach Auskunft von Betreuerin Nicole Lanz schon 6,4 Laufmeter Literatur umfasst. Die Bücherstützen aus Metall sollen dem Aufsichtskomitee helfen, Ordnung zu halten.

Alina Schumacher hat geholfen, die neu gemachten Metallstützen zu montieren im Offenen Bücherschrank. zvg

«Ich habe bisher mehr mit Holz gemacht als mit Metall, Stecken geschnitzt und so, einfach für mich allein», erzählt die Schülerin. «Aber Stahl und Alu sind toll. Mir gefällt, wie genau man da aufpassen und arbeiten muss.» Firmenchef Jürg Werren fragt von einer benachbarten Werkbank herüber, ob Alina einige Schweissnähte an ihrem Bücherregal mit einem grösseren Elektrolichtbogenschweissgerät anbringen will. Nach einem prüfenden Blick auf ihr Werkstück schüttelt sie den Kopf.

«Das sieht sonst komisch aus mit unterschiedlichen Schweissnähten. Da bleibe ich lieber beim gleichen Apparat.»

Schweissen erfordert Fingerspitzengefühl

Aber Werren über die Schulter schauen für eine Demonstration, das will sie sofort. Zurück bei ihrer eigenen Arbeit, traut Alina sich einen Augenblick nicht so recht mit dem Schweissgerät wieder an den Stahl. Die Damenschutzhandschuhe sind ihr noch etwas zu gross und die Arbeit ist knifflig, soll der Abstand zwischen Elektrode (Schweissstab) und Werkstück doch nur ein bis zwei Millimeter betragen. Ist der Brenner zu weit weg, kann das Schutzgas das Metall nicht genügend vor Sauerstoff schützen und in der Naht entstehen Krater. Kommt man zu nahe, klebt sich die Elektrode an der Naht fest. «Zu nahe ist besser als zu weit weg», klingt es unter dem Schutzvisier hervor. «Das habe ich schon gelernt.»

«Alina ist talentiert», sagt Jürg Werren. Er ist froh um jede Gelegenheit, der Jugend Einblick in die Metallbaubranche zu geben. «Wir spüren den Fachkräftemangel dramatisch, uns fehlen zwei Angestellte. Die Betriebe suchen ebenso dringend Lernende wie ausgelerntes Fachpersonal.» Das Unternehmen, nach 100-jähriger Firmengeschichte im Jahr 2003 von der vierten Generation der Familie Lehmann übernommen, ist vor drei Jahren aus Derendingen zugezogen und seither im Neubau im Industriequartier ansässig.

Die zwölfjährige Alina Schumacher schaut bei Metallbau Werren + Lehmann in den Betrieb. Hanspeter Bärtschi

Nach Auskunft von Bettina Werren ist die Firma auf Massfertigungen spezialisiert, arbeitet hauptsächlich mit Stahl, Chromstahl und Aluminium und baut auch Glas selbst in die Metallelemente ein. Während ihr Mann Alina weitere Arbeitsabläufe im Betrieb erklärt, zeigt Bettina Werren Solarpanels, die als Absturzsicherung und Geländer verbaut werden. Diese sind beidseitig nutzbar und produzieren auf der Innen- und Aussenseite Strom.

Der nationale Zukunftstag Der Zukunftstag hat sich zum Ziel gesetzt, berufliche Geschlechterrollen aufzubrechen. Mädchen der 5. bis 7. Klasse sollen Einblick in typische Männerberufe erhalten und Buben in klassische Frauenberufe. Dafür arbeiten Schule, Arbeitswelt und Elternhaus zusammen. Entstanden ist der Zukunftstag aus dem Tochtertag. Nachdem der Zukunftstag letztes Jahr nicht stattfinden konnte, beteiligen sich heuer nach Angabe von Radio 32 landesweit rund 4000 Firmen. www.nationalerzukunftstag.ch