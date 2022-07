Olten: Mann vor Zug gestossen, Täter blitzt mit Beschwerde ab

«Zugschubser» Beschwerde gegen Fahndung mit Bildern: Von Todesgefahr soll keine Rede gewesen sein; das sei «skurril», sagt das Gericht Der junge Bulgare, der in Olten einen Mann auf ein Gleis gestossen hatte, auf dem gerade ein Zug einfuhr, reichte Beschwerde gegen die Staatsanwaltschaft ein, weil sie mit der Veröffentlichung seines Bilds gedroht hatte. Darum liess ihn die Beschwerdekammer des Obergerichts abblitzen. Urs Moser Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Tatort Hauptbahnhof Olten: Hier auf wurde das Opfer vor einen einfahrenden Zug gestossen. Bruno Kissling

Der Fall sorgte für Aufsehen: Am 29. Januar, einem Samstagabend gegen 21 Uhr, stiess ein 19-jähriger Bulgare am Bahnhof Olten einen ihm bis dato offenbar unbekannten Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung auf ein Bahngleis, auf dem gerade ein Schnellzug einfuhr.

Das Opfer konnte sich selber retten, aber das hätte tödlich ausgehen können. Der Vorfall war von Zeugen gefilmt worden. Die Staatsanwaltschaft drohte nach erfolgloser Fahndung mit der Veröffentlichung der Bilder, worauf sich der mutmassliche Täter schliesslich am 2. März tatsächlich stellte. Gegen ihn wird wegen versuchter vorsätzlicher Tötung ermittelt.

Wie jetzt der monatelang nicht mehr zugänglichen Datenbank der veröffentlichten Gerichtsentscheide zu entnehmen ist, versucht sich der in den Medien «Zugschubser» oder «Gleisschubser» genannte Mann aber der Strafverfolgung zu entziehen. Die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Öffentlichkeitsfahndung sei für unzulässig zu erklären, verlangte er in einer Beschwerde.

Damit würde dann wohl das ganze Verfahren obsolet. Vor der Beschwerdekammer des Solothurner Obergerichts ist der «Zugschubser» zwar abgeblitzt, aber das Urteil vom 17. Juni ist noch nicht rechtskräftig, es kann an das Bundesgericht weitergezogen werden.

Faktisch gezwungen, sich zur Tat zu bekennen

Es geht in der Tat um Grundsätzliches. Für die sogenannte Öffentlichkeitsfahndung ist ein dreistufiges Vorgehen vorgesehen: Wenn andere Ermittlungsmethoden aussichtslos sind, kann die Veröffentlichung von Bildmaterial zur Identifizierung der mutmasslichen Täterschaft Bildmaterial angekündigt werden. Zunächst verpixelt, danach auch mit voller Kenntlichkeit der gesuchten Person.

An dieses Vorgehen hat sich die Solothurner Staatsanwaltschaft im vorliegenden Fall auch korrekt gehalten, der Gesuchte meldete sich am Tag des Ablaufs des Ultimatums zur Veröffentlichung der unverpixelten Bilder. Nun ist die sogenannte Öffentlichkeitsfahndung zwar wohl als Zwangsmassnahme (Einschränkung des Rechts auf Persönlichkeitsschutz) rechtlich gestützt. Es gilt aber auch der Grundsatz, dass sich niemand in einem Strafverfahren selber belasten muss und jedermann das Recht hat, Aussage und Mitwirkung in einem Strafverfahren zu verweigern.

Gleis 2 am Bahnhof Olten. Bruno Kissling

Mit der Androhung, sein Bild unverpixelt zu veröffentlichen, sei aber von der Staatsanwaltschaft unzulässig Druck auf ihn ausgeübt worden, sich zu stellen und sich damit faktisch zum «übertriebenen Vorwurf» der versuchten vorsätzliche Tötung zu bekennen, machte der Beschwerdeführer geltend.

Von Todesgefahr soll keine Rede gewesen sein

Das ist allerdings noch eher ein Nebenkriegsschauplatz. Hauptsächlich geht es um die Frage, ob die sogenannte Öffentlichkeitsfahndung im vorliegenden Fall verhältnismässig war. Das Vorgehen setzt eine gewisse Schwere des mutmasslichen Delikts voraus. Und da wurden der mutmassliche «Zugschubser» beziehungsweise sein amtlicher Verteidiger doch einigermassen dreist.

Schliesslich seien «ganze sieben Sekunden» zwischen dem Gleiswurf und dem Zeitpunkt vergangen, zu dem der einfahrende Schnellzug die entsprechende Stelle erreichte. Damit könne «auch in objektiver Hinsicht» nicht von einer konkreten Todesgefahr für das Opfer die Rede sein.

Keine Rede davon, dass der Mann hätte stürzen, vielleicht ohnmächtig werden und sich keineswegs in «ganzen sieben Sekunden» alleine zurück auf das Perron retten können. Der Vorfall sei nicht abzustreiten, aber höchstens als Tätlichkeit zu qualifizieren, so die Verteidigung – ein Antragsdelikt, für das nur eine Busse droht. Kurzum: Alles in allem doch eher eine Lappalie, für die sich eine Öffentlichkeitsfahndung niemals rechtfertigen lässt.

Für die Oberrichter eine «skurrile» Argumentation

Man braucht kein erfahrener Jurist zu sein, um zu erkennen, dass es den Oberrichtern Frank-Urs Müller, Barbara Hunkeler und Thomas Flückiger hier den Hut gelupft haben muss. Man habe die Videobilder zur Tat visioniert. Dass die Verteidigung zum Schluss kommt, es handle sich lediglich um eine Tätlichkeit, sei «skurril», heisst es in ihrem Beschluss.

Vielmehr sei «offensichtlich», dass bezüglich des Tatbestands der versuchten vorsätzlichen Tötung «nicht nur ein begründeter, sondern sogar ein dringender Tatverdacht» gegeben sei, so die Beschwerdekammer. Wie das zuständige Gericht urteilt, bleibt natürlich offen. Aber auf jeden Fall ergebe sich aus dem vorliegenden Bildmaterial zumindest ein dringender Tatverdacht hinsichtlich eines Verbrechens. Und damit war eben auch das Vorgehen der Öffentlichkeitsfahndung angebracht.

Nur in einem Punkt üben die Oberrichter leise Kritik an der Staatsanwaltschaft. Die Medienberichterstattungen über den Fall seien einer Vorverurteilung der noch nicht verurteilten Person doch sehr nahe gekommen. Das hätte schon in diesem Fall und müsse vielleicht für die Staatsanwaltschaft bei künftigen Öffentlichkeitsfahndungen Anlass sein, «die Medien im Rahmen ihrer Pressemitteilungen besser in die Unschuldsvermutung mit einzubinden.»

