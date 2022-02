Zügeln im Pensionsalter: Kanton Solothurn wird Hafen für Senioren

Zügeln im Alter Darum entdecken Seniorinnen und Senioren aus der ganzen Schweiz den Kanton Solothurn zum Wohnen Sind es die günstigen Mieten oder die gute Verkehrsanbindung? Neue Zahlen zeigen, dass der Kanton Solothurn für das Wohnen im Alter attraktiv ist. Besonders die Agglomerationen ziehen Personen im dritten Lebensabschnitt von ausserhalb an. Daniela Deck Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maria Infanger ist von der Stadt Luzern nach Grenchen gezogen. Hier kann sie von ihrer AHV leben. Corinne Glanzmann

Das Einkaufswägeli ist schwer bepackt. Der Spazierstock hilft, das Gleichgewicht zu halten. Maria Infanger führt einen bescheidenen Singlehaushalt. Doch sie erledigt jeweils für eine Nachbarin den Wocheneinkauf mit, die schon lange nicht mehr aus dem Haus geht.

In Grenchen ist Maria Infanger auf den 300 Metern Weg zwischen Wohnung und Migros entlang der Jurasüdfussbahnlinie oft anzutreffen. Strahlend geht sie ihres Weges – seit neun Jahren. Zuvor wohnte die 82-Jährige in Luzern. Ihre grosse Familie lebt verstreut in der Innerschweiz.

«Als ich meine Stelle als Haushälterin bei den ‹Weissen Vätern› verloren habe, weil der Orden das Haus aufgab, konnte ich meine kleine Wohnung in Luzern nicht mehr zahlen. Und wer hätte mir im Alter von fast 73 noch eine neue Stelle gegeben?», beginnt die ehemalige Bergbäuerin im Engelberger Dialekt zu erzählen.

Eigenes Gemüse ziehen

«Hier in Grenchen habe ich in der Seniorenresidenz eine schöne, geräumige Wohnung mit eigenem Gemüsebeet auf der Dachterrasse und kann gut von der AHV leben. Eine Pensionskasse hatte ich nämlich nur ganz zum Schluss meines Berufslebens, die letzten 18 Jahre bei den ‹Pères Blancs›. Davon habe ich jetzt keine nennenswerte Rente», erklärt die Seniorin.

Zuvor habe sie zwar viele Jahre 60 Prozent in einem Altersheim gearbeitet. Aber weil sie als Jugendliche keine Lehre machen durfte und bloss angelernt war, habe das Heim sich um die Pensionskasse gedrückt. Maria Infangers Blick schweift aus der Fensterfront der Stube im dritten Stock des einstigen Howeg-Gebäudes vom Südbahnhof bis zum Alpenpanorama.

Zuzug teilweise ohne familiäre Verbindungen

Maria Infanger ist kein Einzelfall, wenn auch andere es im Leben nicht so schwer hatten wie sie. Seniorinnen und Senioren von ausserhalb des Kantons entdecken die Solothurner Städte als Wohnort und das, obwohl sie teilweise keine Familienbande mit Olten oder Solothurn verbinden.

Zurück zum Besuch bei Maria Infanger. Der Hinweis, dass Ergänzungsleistungen ihr eine Wohnung in der Agglomeration Luzern zahlen würden, beeindruckt sie nicht: Davon habe sie gehört, sagt Infanger.

«Aber wenn man auf einem Berghof zwölf Kinder gross gezogen hat, sechs eigene, fünf Stiefkinder und ein Stiefgrosskind mit Cerebrallähmung aus einer Jugendschwangerschaft, meinen Sie, man läuft dann zum Staat, damit der einem die Probleme löst, nur weil man alt ist?»

Dass sie gern näher bei den Kindern und Grosskindern leben würde, gibt Maria Infanger zu. «Wir telefonieren dafür.» Besuche habe es schon vor Corona selten gegeben, Luzern und Grenchen seien einfach zu weit weg. Hingegen mache sie regelmässig Ferien bei ihrer Schwester im Tessin und diese komme gelegentlich auf ein, zwei Wochen nach Grenchen.

Gute Vernetzung in der Nachbarschaft

Einsam fühle sie sich nicht. Mit den Nachbarinnen, Witwen im Rentenalter oder alleinstehende Frauen habe sie Kontakt zum Kaffee, Jassen oder Handarbeiten, etwa zum Stricken für «arme Länder», erzählt Maria Infanger. «Ich lerne jetzt, im Alter, auch einmal nein zu sagen», sagt sie und lacht. Früher wäre das undenkbar gewesen.

Da rackerte sie sich pro Tag oft 17 Stunden lang ab und doch reichte das Geld nicht. Maria Infanger sagt:

«Als die Kinder klein waren, erlaubte mein Mann mir für den Wocheneinkauf nur 20 Franken und da bin ich trotz aller Selbstversorgung bei Essen und Kleidern an die Grenzen gekommen.»

Schliesslich hätten die Kinder zwischendurch Schuhe gebraucht und Schulsachen. Für sie selbst blieb da nichts übrig.

Umso mehr geniesst es die Rentnerin, dass sie heute nicht mehr dermassen Verantwortung für andere tragen muss. «Vor ein paar Jahren habe ich mir ein Herz gefasst», verrät sie.

«Ich habe im ‹Chicorée› ein paar Kleider ersetzt, die ich mehr als 50 Jahre lang getragen hatte.»

Unterschiede beim Einkommen akzentuieren sich im Alter

Im dritten Lebensalter akzentuieren sich Unterschiede von Einkommen und Vermögen zwischen den Gesellschaftsschichten. Unter anderem öffnet sich die Schere durch das Fehlen einer Pensionskasse. Damit es auch für Personen mit wenig Eigenmitteln zum Wohnen reicht, gibt es Ergänzungsleistungen.

Bei der Pro Senectute ist das Phänomen der Altersarmut bestens bekannt. «Gerade was das Wohnen angeht, bietet der Kanton Seniorinnen und Senioren mit bescheidenen Finanzen eine gute Ausgangslage. Hier gibt es Mietwohnungen in unterschiedlichen Grössen und Ausbaustandards», sagt Ida Boos, Leiterin der Geschäftsstelle Solothurn.

Dass Rentner, die von ausserhalb zuziehen, sich besonders für Städte und Agglomerationen interessieren, liegt für sie auf der Hand. «Es ist bekannt, dass die Leute im Alter Faktoren hoch gewichten wie das Einkaufen im Quartier, das Treffen von Gleichgesinnten zum Austausch und zur Pflege von Hobbys sowie eine gute Verkehrserschliessung.»

Anbindung an den öffentlichen Verkehr und Autobahnen

Was letzteres angeht, so stünden in den ersten ein bis zwei Jahrzehnten nach der Pensionierung der öffentliche und der Individualverkehr gleichermassen im Fokus. Später verschiebe sich das Interesse in Richtung ÖV.

Boos ist überzeugt, dass alle drei Städte diese Kriterien gut erfüllen. Als «Wundertüte» bezeichnet sie in dem Zusammenhang Grenchen. Dies aus der Überzeugung heraus, dass die Uhrenstadt mit ihrem wachsenden Mietermarkt für das Pensionsalter «bisher ungeahntes Potenzial entfalten könnte». Bereits heute weist Grenchen im Vergleich mit den anderen zwei Städten das höchste Durchschnittsalter der Bevölkerung auf.

Grenchen, hier mit dem ETA-Komplex im Zentrum, bietet für das Wohnen im Alter unzählige Möglichkeiten für ganz unterschiedliche Geldbeutel. Peter Brotschi

Parallel dazu, dass den meisten Leuten selbstbestimmtes und selbstständiges Leben als Ideal gilt, beobachtet Boos, dass im Alterssektor Hausgemeinschaften an Bedeutung zulegen, während WG’s im Pensionsalter hierzulande nie Fuss gefasst hätten.

Sie erklärt: «Anders als in der traditionellen Wohngemeinschaft, in der man Küche und Badezimmer teilt, basiert die Hausgemeinschaft auf voneinander unabhängigen Wohneinheiten mit Bad und Kochgelegenheit. Das Besondere daran sind Gemeinschaftsräume ausserhalb der Wohnungen, die für den Austausch, zum Zvieri und Spielen genutzt werden können.»

Dies sei ein Trend, der sich quer durch die Einkommensschichten beobachten lasse, sagt Boos. Am unteren Ende der Skala könne man von Selbsthilfe sprechen: Senioren tun sich zusammen und organisieren Wohnzusatzleistungen, etwa Mahlzeitendienst, Spitex und Notruf. Bei höherer Kaufkraft bieten Altersresidenzen Servicepakete von der Massage bis zur Maniküre an, die nach Bedarf gebucht werden können.

Von luxuriös bis einfach

Zu den Wohnangeboten im oberen Segment gehört die Tertianum Residenz Sphinxmatte in Solothurn mit 61 Wohneinheiten und 31 Pflegeplätzen. Sie bietet den Bewohnern auch kulturelle und sportliche Angebote. Derzeit gibt es im Kanton Solothurn von Tertianum noch zwei weitere Institutionen. Die Wohn- und Pflegeheime Oasis Trimbach und Brunnematt Wangen bei Olten haben insgesamt 68 Pflegeplätze.

Auf dem Usego-Areal in Olten entsteht neuer Wohnraum für Senioren und Seniorinnen (9. Dezember 2021). Bruno Kissling

Mit dem Neubau Usego-Park in Olten seien 60 weitere Pflegeplätze und 24 Wohnungen im Bau, sagt Geschäftsführer Patrick Albiker. Das Brunnematt werde in den Usego-Park umziehen. «Die meisten unserer Gäste kommen aus der näheren Umgebung. Aber wir haben auch immer wieder Anfragen ausserhalb des Kantons.» Albiker ist überzeugt, dass die grossen Unterschiede im Wohnmarkt für Senioren eine gute Sache sind:

«So heterogen wie die ganze Gesellschaft ist, so heterogen muss das Wohnangebot im Alter sein.»

Kochen für die Mitbewohnerinnen

Am anderen Ende des Segments befinden sich niederschwellige Angebote wie die Senioren Residenz in Grenchen mit 17 Wohnungen unterschiedlicher Grösse. Die Residenz nimmt im ehemaligen Howeg-Areal (gesamthaft 28'000 Quadratmeter) rund ein Zehntel der Fläche ein. «Unsere Wohnungen bleiben nie lange leer», sagt Inhaber Ernst Müller. «Wenn nötig, inserieren wir auf Immoportalen, doch in den letzten Jahren füllen sich die Wohnungen durch Mundpropaganda.»

Maria Infanger, die eingangs ihre Geschichte erzählt hat, lernte die Residenzchefin Pia Müller auf einer Pilgerreise nach Medjugorje (Bosnien) kennen. In den ersten zwei Jahren in Grenchen hat Infanger übrigens noch Teilzeit gearbeitet. Sie kochte für diejenigen Mitbewohnerinnen, die das nicht selbst tun wollen oder können. Ein Dienst, der heute von der Demenzwohngruppe Y-Psilon geleistet wird, die seit vier Jahren ebenfalls im grossen Areal beheimatet ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen