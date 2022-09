Zuchwil Zum Tod von Max Frenkel: Er war eine starke, eloquente Persönlichkeit Im Alter von 84 Jahren ist der Journalist Max Frenkel verstorben. Unser Autor und Weggefährte des Verstorbenen erinnert sich an einen nicht immer einfachen, aber überaus interessanten Gesprächspartner. Urs Marti Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Max Frenkel (1938-2022). Keystone

Wenn Max Frenkel sich an die Schreibmaschine setzte, musste er nicht nach Wörter suchen oder um Formulierungen ringen. Es schrieb ihm einfach. Er gehörte aber auch zu den ersten Journalisten, welche die Schreibmaschine durch den Computer ersetzten. In seinem Haus am Haltenrain in Zuchwil verfügte er über ein eigentliches IT-Labor, wo er oft bis in die späte Nacht hinein an irgendeinem Problem noch herum tüftelte.

Einige Zeit reiste er jährlich einmal um die Welt. Flüge auch in Länder und Unterkünfte, die in keinem Reisekatalog zu finden sind, buchte er völlig eigenständig online. Noch im fortgeschrittenen Alter übernachtete er dabei in Hongkong in der Jugendherberge. All das passte auch zu Max Frenkel, mitunter extravagant, aber vom Habitus her eher konservativ.

Max Frenkel wurde 1938 in Zürich geboren. Sein Vater war Marktfahrer, was der zwar akademisch gebildete Sohn immer mit einem gewissen Stolz vermerkte, wenn er in Solothurn durch den Monatsmarkt schlenderte. Er studierte an der Universität Zürich die Rechtswissenschaft, schrieb seine Dissertation in lateinischer Sprache und promovierte damit zum «Doctor juris utriusque» (zum Doktor beider Rechte), ein Titel, der nur noch selten verliehen wird.

Die Möglichkeit, sich als leidenschaftlicher Föderalist zu profilieren

Nach Zuchwil kam er, weil er 1967 in Solothurn Geschäftsführer der neu gegründeten Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit wurde, eine Institution, die ihm Gelegenheit gab, während 20 Jahren enge Beziehungen zu den Kantonsregierungen zu knüpfen und sich als leidenschaftlicher Föderalist zu profilieren.

Als die Solothurner Regierung sich 1989 von der Energiewirtschaft eine Reise nach Spanien finanzieren liess, kritisierte dies Max Frenkel scharf in einem Artikel in der «Neuen Zürcher Zeitung», mit dem er auch die besondere Aufmerksamkeit des Chefredaktors auf sich lenkte, der ihn gleich bei der NZZ anstellte.

Er war zunächst für drei Jahre Welschlandkorrespondent und wechselte dann nach Zürich, wo er die politische Haltung der Inlandredaktion massgeblich mitprägte. Er äusserte seine Meinung schnörkellos, frank und frei, auch als er sich intensiv mit dem damals virulent gewordenen Konflikt um die nachrichtenlosen jüdischen Vermögen auf den Schweizer Banken zu befassen hatte.

Als Jude durfte er dabei Dinge sagen, die von einem Nichtjuden rasch als antisemitisch angeprangert worden wären. Auch nach seiner 2003 erfolgten Pensionierung war er weiterhin als Kolumnist für die «NZZ am Sonntag», die «Weltwoche» und die «Basler Zeitung» publizistisch tätig.

Zahlreiche Engagements

Als überzeugter Freisinniger gehörte Max Frenkel von 1977 bis 1988 dem Gemeinderat von Zuchwil an und engagierte sich auch für das Sportzentrum Zuchwil sowie für zahlreiche kulturelle und gesellschaftliche Institutionen. Er debattierte leidenschaftlich und war im Umgang nicht immer einfach, aber er war ein überaus interessanter Gesprächspartner, den man vermissen wird.

Eine immer schlimmer werdende Krankheit machte ihm seit einigen Jahren zusehends zu schaffen. Aber er wehrte sich mit allen Mitteln gegen eine Einweisung in ein Pflegeheim. Rund um die Uhr umsorgt dufte er denn zu Hause in Zuchwil sterben. Er ist 84 Jahre alt geworden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen