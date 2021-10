Kebag-Neubau: Im Kampf mit Grundwasser 7 Monate verloren

Zuchwil Kebag-Baustelle: Im Kampf gegen das Grundwasser 7 Monate verloren Im Zuchwiler Emmenspitz wächst derzeit der Neubau der Kehrichtverwertungsanlage Kebag aus dem Boden. Trotz Rückschlägen soll die «Enova» 2025 in Betrieb gehen können. Urs Mathys Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Die grösste Baustelle im Kanton: Hier entsteht die neue Kehrichtverwertungsanlage der Kebag. Jose R. Martinez

Rund 60 Personen sind derzeit auf der grössten Baustelle im Kanton täglich im Einsatz. Begünstigt vom derzeit günstigen Wetter treiben sie den Neubau der Kebag-Abfallverwertungsanlage im Zuchwiler Emmenspitz voran. «Pro Monat werden in der jetzigen Intensivphase durchschnittlich rund 400 Tonnen Bewehrungsstahl sowie etwa 2000 Kubikmeter Beton angeliefert und verbaut», schildert Kebag-Direktor Markus Juchli das Geschehen.

Entsprechend wächst der mächtige Sichtbetonkomplex zwischen den vier filigranen Baukranen immer mehr in die Höhe: Bereits 16 Meter sind es beim Prozessgebäude inzwischen. Imposant auch die Lehrgerüste, die – wie bei einem Brückenbau – nötig sind, um die teilweise markant aus der Gebäudelinie vorspringenden, auskragenden Bauteile erstellen zu können.

Ja, seit dem Baustart am 7. Mai 2020 wird im Zuchwiler Emmenspitz offensichtlich gebaut, was das Zeug hält. Und inzwischen hat sich auch ein beträchtlicher Nachholbedarf eingestellt: Wegen des instabilen Baugrunds im einstigen Schwemmgebiet von Aare und Emme hatte die Bauherrschaft mit massiven Grundwasserproblemen zu kämpfen. Dies insbesondere im Bereich der am tiefsten liegenden sogenannten Abdampfgrube, die 14 Meter unter dem umgebenden Terrain zu liegen kommt.

Aufholen, damit Gebäudehülle rechtzeitig fertig ist

Erst nach etlichen Rückschlägen sei es mittels einer überschnittenen Bohrpfahlwand samt Dichtblock gelungen, die Wasserhaltung in der dortigen Baugrube weitgehend in den Griff zu bekommen. Markus Juchli: «Zurzeit wird in diesem Bereich die Bodenplatte erstellt.» Die Probleme bei der Abdampfgrube bleiben nicht ohne Folgen, wie der Kebag-Direktor bestätigt:

«Dadurch trat in diesem Bereich eine Verzögerung von rund sieben Monaten ein und das Bauprogramm musste entsprechend angepasst werden.»

Konkret sei etwa die Erstellung der Kaminanlage nach hinten geschoben worden, um die übrige Grossbaustelle termingerecht freigeben zu können.

Sicher sei es nun nicht mehr möglich, plangemäss alle Bauarbeiten bis im September 2023 fertigzustellen. «Wir hoffen auf einen ‹milden› Winter, der das hohe Bautempo weiterhin zulässt», bleibt der Kebag-Chef weiterhin zuversichtlich. Aktuell würden – neben den laufenden Arbeiten an den Gebäudehüllen – nicht zuletzt die Werkleitungen im Bereich der Abdampfgrube erstellt, daneben stünden Vorbereitungsarbeiten für den neuen Hochspannungsanschluss sowie die neue Aarewasserversorgung im Zentrum des baulichen Geschehens.

Ab 2023 solls dann ans «Eingemachte» gehen

Laut Markus Juchli konnte durch Optimierungen und Umstellungen die Verzögerung «so weit aufgefangen werden, dass der Start der Schwermontage wie geplant ab 2023 weiterhin möglich ist – jedoch ohne Reserven». Dann soll es nämlich ans Eingemachte gehen, quasi an die «Inneneinrichtung» mit modernster Technologie, die den Neubau mit dem wohlklingenden Namen «Enova» zur Top-Kehrichtverwertungsanlage der Schweiz machen soll.

Die Gesamtkosten der Anlage sind offiziell auf 493 Millionen Franken budgetiert. Ist diese Summe trotz der in den letzten Monaten eingetretenen Probleme und Verzögerungen immer noch realistisch? Markus Juchli:

«Ja, die aktuelle Endkostenprognose zeigt, dass das Budget eingehalten werden kann.»

Allerdings, so schränkt der Kebag-Direktor sogleich auch ein, seien aktuell – im Zuge der Pandemiefolgen – in verschiedenen Bau- und Anlagenbereichen massive Preisanpassungen nicht auszuschliessen. Ebenso werde aus gleichen Gründen auch die Verfügbarkeit von Materialien zum Thema.

Inbetriebnahme 2025 bleibt erklärtes Ziel

Stand Ende März 2021 waren vom gesamten budgetierten Investitionskuchen Aufträge von 317 Millionen Franken vergeben; die neusten Zahlen von Ende September liegen noch nicht vor. Die Tatsache, «dass in den letzten Monaten ein gewaltiger Fortschritt bei guter Qualität» habe erzielt werden können, lässt Kebag-Direktor Juchli weiterhin darauf bauen, dass die neue Kehrichtverwertungsanlage plangemäss fertiggestellt werden kann:

«Ja, die Inbetriebnahme im Jahr 2025 ist weiterhin möglich.»

Mindestens so lange muss die bestehende Kebag die anfallenden Abfallmengen verwerten: im letzten Jahr nicht weniger als 237'039 Tonnen.



