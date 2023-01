Zuchwil Autofahrer kollidiert mit Kandelaber – Polizei sucht Zeugen In Zuchwil fuhr ein Fahrzeuglenker kurz nacheinander in zwei Kandelaber. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, verliess der unbekannte Automobilist die Kollisionsstelle. Die Polizei sucht Zeugen. 30.01.2023, 11.50 Uhr

Ein Autofahrer kollidierte in mehrere Kandelaber und flüchtete. Kapo Solothurn

Am Sonntagabend, um 18.35 Uhr, meldete eine Frau einen Selbstunfall, den sie in Zuchwil an der Luterbachstrasse auf Höhe «Chäs-Egge» beobachten konnte. Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr kurz hintereinander in zwei Kandelaber und setzte anschliessend – ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern – seine Fahrt in Richtung Solothurn fort.