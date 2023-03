Erstes Umwelt-Gemeinderating in Solothurn

Zuchwil auf Rang 1 Erstes Gemeinde-Umweltrating im Kanton Solothurn: Abgesehen von wenigen Ausnahmen besteht noch sehr viel Luft nach oben – die Liste Die Solothurner Sektionen von WWF und VCS haben mit einem ausführlichen Fragebogen die Umweltfreundlichkeit der grösseren Solothurner Gemeinden ermittelt. Fazit: Einiges tut sich, aber sehr viel Arbeit steht noch bevor. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 02.03.2023, 12.33 Uhr

Bereits seit 2004 hat Zuchwil das Label «Energiestadt», seit 2016 sogar Energiestadt Gold. Bild: Maddalena Tomazzoli

Es scheint im Trend zu sein, Gemeinden miteinander zu vergleichen. Welches ist die schönste, die sportlichste, die lebenswerteste Gemeinde? Und nun gibt es auch ein Rating zur Umweltfreundlichkeit der Solothurner Gemeinden.

Erstellt haben dieses die Solothurner Sektionen der Umweltverbände WWF und VCS. Als Vorbild diente ein Umweltrating aus dem Kanton Bern. Dort wurde ein solches heuer bereits zum vierten Mal durchgeführt.

Zusammen mit dem Kanton haben WWF und VCS einen umfassenden Fragebogen erstellt und allen Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern zugestellt. 14 dieser 17 Gemeinden haben die Fragen dann auch beantwortet, womit im Rating immerhin 30 Prozent der Solothurner Bevölkerung repräsentiert werden.

Fragen zur Mobilität, Energie und zum Naturschutz

Je nach Antwort erhielten die Gemeinden schliesslich Punkte. Die Fragen wurden so ausgewählt, dass Themen in das Ranking einflossen, bei denen die Gemeinden tatsächlich auch eine Einflussmöglichkeit haben. Und ihnen nicht etwa durch kantonale oder nationale Gesetze die Hände gebunden sind.

In insgesamt drei Kategorien wurden die Gemeinden befragt: Mobilität, Energie, Natur- und Landschaftsschutz. Im Themenbereich Mobilität wurde etwa erfragt, wie es um die ÖV-Erschliessung stehe, ob es ein Budget und Leitbild für den Langsamverkehr gebe oder aber wie es mit Tempo 30, Carsharing-Angeboten oder Ladestationen für Elektroautos aussehe.

Tempo 30 führt in vielen Gemeinden immer wieder zu Diskussionen. Bild: Patrick Lüthy

Beim Themenbereich Energie wurden Fragen gestellt wie: Wie gross ist der Anteil energetisch sanierter, gemeindeeigener Gebäude? Hat die Gemeinde einen Beauftragten oder eine Beauftragte für Energiethemen? Werden erneuerbare Energien gefördert? Wie viele Photovoltaikanlagen gibt es in der Gemeinde?

Beim Natur- und Landschaftsschutz schliesslich standen Fragen zur Förderung der Biodiversität, zum Grünflächen-Management (Werden Pestizide verwendet, wie viele?) oder auch zum Lärmschutz oder der Siedlungsentwässerung im Zentrum.

Die Energiestädte liegen vorne

Und die Resultate? Wenig überraschend grüsst Zuchwil von Rang 1. Die Gemeinde ist die einzige im Kanton mit dem Label «Energiestadt Gold», der höchsten Auszeichnung für Gemeinden, die sich für den Umweltschutz engagieren. 80 Prozent aller möglichen Punkte holte Zuchwil.

Das Podest komplettieren Solothurn mit 75 Prozent und Grenchen mit 74 Prozent der möglichen Punkte. Anschliessend klafft eine ziemliche Lücke: Olten auf dem vierten Platz holte noch 55 Prozent der Punkte, Derendingen auf dem undankbaren letzten Platz deren 32. Der Durchschnitt liegt bei genau 50 Prozent.

Iris Erdiakoff, Projektleiterin des WWF:

«Insgesamt sind die Gemeinden bereits sehr aktiv und engagiert. Es gibt aber noch Entwicklungspotenzial.»

Am weitesten sind die Gemeinden beim Natur- und Landschaftsschutz. Als positive Beispiele nennt Erdiakoff etwa Gerlafingen – das Dorf plant eine Förderung von Biodiversität – oder Schönenwerd, wo bereits heute 2000 Quadratmeter biodivers bewirtschaftet werden. Verbessert werden können aber insbesondere noch die Siedlungsentwässerung und das Trennen von Abfällen. Auch eine Reduktion von Pestiziden sei in manchen Gemeinden noch angezeigt, so Erdiakoff.

Bei der Energie besteht Handlungsbedarf

Im Kreuz in Solothurn präsentierten WWF und VCS die Ergebnisse ihres Umweltratings. Bild: zvg

Auch beim Themenbereich Mobilität schneiden die Gemeinden schon ganz ordentlich ab. Wobei hier grössere Gemeinden deutlich besser dastehen. Positiv erwähnt werden etwa Bellach, wo eine Arbeitsgruppe Mobilität eingesetzt wurde, oder Hägendorf, wo flächendeckend Tempo 30 debattiert wird. Allerdings sei bei Letzterem die Akzeptanz im Dorf bescheiden. Ein Beispiel dafür, dass eben auch schlicht nicht alles umsetzbar ist, was sich Gemeinden vornehmen.

Luft nach oben gibt es insbesondere beim Langsam- und Autoverkehr, Stichworte Veloinfrastruktur, Carsharingangebote und Ladestationen für Elektroautos.

Und schliesslich der Themenbereich Energie. Hier schneiden die Gemeinden deutlich am schlechtesten ab. Das mag insofern nicht überraschen, als auch der Kanton hier schweizweit im Hintertreffen ist; beispielsweise lässt ein neues Energiegesetz bis heute auf sich warten. «Insbesondere die Solarenergie hat noch sehr viel Potenzial», so Erdiakoff.

«Für uns ist das ein Ansporn»

Und nun? Wie weiter? Die Idee ist, das Rating weiter zu verfeinern und künftig periodisch durchzuführen. Denn der Sinn des Ganzen ist nicht, einfach nur eine Rangliste zu haben. Sowieso sei diese nur begrenzt aussagekräftig. Zwar wurden nur Gemeinden ab 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern angefragt, um zumindest ein Stück weit eine Vergleichbarkeit zu haben. Trotzdem ist diese nicht wirklich gegeben; zu gross sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden, nicht zuletzt wie viele Ressourcen und Zeit zur Verfügung stehen.

Patrick Marti, Gemeindepräsident von Zuchwil. Bild: Hanspeter Bärtschi

Wobei Patrick Marti, Gemeindepräsident von Vorreiter Zuchwil, dazu sagt: Ja, es brauche Ressourcen, langfristig spare man aber auch wieder welche ein. «Man muss zuerst säen, bevor man ernten kann.»

Stephan Hug-Portmann, Gemeindepräsident von Biberist. Hanspeter Bärtschi

Aber der Sinn des Ratings ist ein anderer: Die Gemeinden sollen einen Anhaltspunkt bekommen, wo sie stehen, und vor allem sollen sie vernetzt werden, um voneinander zu lernen und sich zu verbessern. Dass dies funktionieren kann, zeigt der Blick nach Bern. Dort haben sich die Gemeinden nach jeder Durchführung des Ratings kontinuierlich verbessert. «Wir haben Luft nach oben», sagt Stefan Hug-Portmann, Gemeindepräsident von Biberist (Das Dorf landete mit 48 Prozent der Punkte immerhin im Mittelfeld.) «Für uns ist das aber ein Ansporn.»