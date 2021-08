Der Kanton Solothurn will die Luftqualität an Schulen verbessern

Zu viele Neuansteckungen Lüften? Filtern? Bestrahlen? Solothurn testet verschiedene Methoden, um die Luftqualität an Schulen zu verbessern Das neu geschaffene «Netzwerk Luftqualität» soll im Kanton Solothurn verschiedene Methoden testen, um die Luftqualität in Klassenzimmern zu verbessern und so die Ansteckungsgefahr zu verringern. Zur Diskussion stehen Lüftungssysteme, Luftreiniger oder auch sogenannte Virenkiller. Ziel ist ein Leitfaden für die Schulen. Raphael Karpf 30.08.2021, 05.00 Uhr

An Aargauer Schulen werden bereits Lüftungssysteme getestet. Nun will man auch in Solothurn aktiv werden. zvg

Eigentlich ist das Thema nicht neu. Bereits bei einer Erhebung von 2013 bis 2015 fand das BAG heraus, dass rund 60'000 Schulzimmer in der Schweiz ungenügend belüftet sind. Damals stand der zu hohe CO 2 -Gehalt in der Luft im Fokus. Je weniger Sauerstoff im Raum, desto schlechter können sich die Schülerinnen und Schüler konzentrieren.

Seither hat sich allerdings nur wenig getan. Doch spätestens seit Worte wie Aerosole Eingang in die Alltagssprache gefunden haben, ist die Diskussion um die Luftqualität in den Schulzimmern neu lanciert.

27 der 1480 Klassen an Volksschulen befanden sich vergangenen Freitag in Quarantäne. Dazu kommen weitere Klassen, in denen einzelne Schülerinnen und Schüler in Isolation sind. Allerdings: Wie sich diese Kinder angesteckt haben, kann nicht abschliessend gesagt werden. Das kann sowohl über Aerosole in der Luft, als auch über direkten Kontakt mit anderen Kindern passiert sein.

Kanton testet verschiedene Methoden

Trotzdem ist der Kanton mittlerweile aktiv geworden, um die Luftqualität in den Schulzimmern zu verbessern. Aus diesem Grund hat er das «Netzwerk Luftqualität Kanton Solothurn» ins Leben gerufen. Darin vertreten sind nebst dem Volksschulamt Fachleute von Lüftungsanlagen, Aerosol-Messexperten sowie mehrere Partnerfirmen und Schulen.

Das Netzwerk soll nun verschiedene Techniken zur Verbesserung der Luftqualität testen. Daraus soll ein Leitfaden für die Schulträger entstehen, mit welchen Methoden die Luftqualität in Schulräumen verbessert werden kann. Langfristiges Ziel der Übung: Gemeinden sollen für das Thema sensibilisiert und insbesondere Fehlinvestitionen verhindert werden.

Fenster zu öffnen wird spätestens im Winter schwierig

Getestet werden sollen verschiedene Methoden, die an dieser Stelle kurz vorgestellt werden sollen. Die einfachste Lösung: Regelmässig Fenster öffnen. Mit genügend Frischluft wäre nicht nur das CO 2 -Problem gelöst, auch Viren könnten sich bestenfalls gar nicht in der Konzentration in der Luft ansammeln, dass alleine durch Aerosole Kinder angesteckt würden. Nicht wirklich praktikabel ist diese Lösung allerdings für Schulen an viel befahrenen Strassen – wegen des Lärms und der Abgase. Und spätestens im Winter wird diese Lösung für alle Schulen problematisch.

Ein anderer Lösungsansatz sind Lüftungssysteme. Der Grundgedanke ist derselbe wie beim Fenster öffnen: Die verbrauchte Luft wird hinaus, Frischluft hineinbefördert. Bei diesen Systemen wären zudem sämtliche Probleme von Lärm über Gestank bis hin zu Kälte gelöst. Idealerweise würden zeitgemässe Lüftungssysteme bei Neubauten oder Sanierungen berücksichtigt werden.

Bei Schulen ohne solche Lüftungen wirds schwieriger. Doch auch dort gibt es Lösungen. Lüftungssysteme können auch nachträglich eingebaut werden. Mittlerweile gibt es Geräte von verschiedenen Anbietern. Doch diese Maschinen brauchen zum einen relativ viel Platz. Und zum anderen kosten sie 5000 Franken und mehr. Diverse andere Kantone testen aktuell solche Systeme.

Ein nachträglich eingebautes Lüftungssystem der Firma Zehnder wird an einer Schule in Oberentfelden (AG) getestet. zvg

Viren können gefiltert oder gleich vernichtet werden

Nochmals ein anderer Lösungsansatz sind sogenannte Luftreiniger. Das sind Geräte, die die Luft im Raum ansaugen, filtern und wieder im Raum verteilen. Damit können unter anderem Viren aus der Luft gefiltert werden. Der Nachteil: Weil die Luft im Raum nicht ausgetauscht wird, bleibt das CO 2 -Problem ungelöst. Der Vorteil: Diese Geräte sind deutlich kleiner und billiger als ganze Lüftungssysteme. Erhältlich sind sie ab einigen hundert Franken. Allerdings brauchen sie je nach Raumgrösse eine gewisse Leistung, um die gesamte Luft reinigen zu können. Entsprechend laut können sie sein.

Ein Modell eines Luftreinigers. Severin Bigler

Und nochmals ein anderer Lösungsansatz sind Luftdesinfektionsgeräte. Sie funktionieren ähnlich wie Luftreiniger. Die Viren werden in diesen Geräten aber nicht nur gefiltert, sondern durch UV-C-Strahlung gleich auch noch vernichtet. Diese Geräte sind im Schnitt etwas teurer als Luftreiniger. Und es muss stärker auf die Sicherheit geachtet werden. UV-C-Strahlung ist schädlich und sollte nicht aus Versehen austreten.