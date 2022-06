Spannend, sonst ist es den SO Politikern egal, wenn das Alter nicht mehr mitkommt, E-tax wurde eingeführt, anderes gutes einfach abgestellt und keinen Politiker interessiert es, ob ein Bürger Internet hat, er braucht noch ein Handy für die Steuererklärung, aber Bargeld bei Postauto abschaffen geht dann nicht.Liebe Politiker (das Liebe spare ich mir in Zukunft), es wird Zeit, sich auch um die älter werdenden zu kümmern, denn auch SIE werden in wenigen Monaten oder Jahren an der Altersschwelle stehen, wo sie dann froh wären, es gäbe noch Bargeld oder eine Desktopversion für die Steuererklärung, die ohne Handyabo oder Internetanschluss funktionioeren. ABer den Politikern ist offenbar ziemlich egal...