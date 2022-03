Zivilcourage Wasserämter Bauer holt Flüchtlinge in die Schweiz: «Ich hätte mir nie verziehen nichts zu tun» Bruno Schwaller aus Recherswil fuhr an die ungarisch-ukrainische Grenze, um eine Familie zu retten. Protokoll einer aufwühlenden Fahrt durch Europa. Christof Ramser Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Bruno Schwaller berichtet am Dienstag von einer Tankstelle in Ungarn: «Viele Menschen hier sind auf der Flucht, alle haben Tränen in den Augen.» Zvg

Da war plötzlich dieser innere Trieb. Das Bedürfnis, angesichts des Leids der Menschen in der Ukraine etwas zu tun.

Auf der anderen Seite der Wunsch nach Sicherheit, die Verantwortung für das Erdbeerfeld in Recherswil, den Kartoffelacker, die Küken, die diese Woche geliefert werden. Natürlich die Frau und die vier Kinder.

Bruno Schwaller entschied, die eigene Machtlosigkeit zu überwinden – und stieg am Montagnachmittag in seinen grauen Citroên Jumpy. Fuhr bis nach Mitternacht durch bis zu einer Autobahnraststätte bei Wien, wo er bei frostigen Temperaturen im Auto übernachtete.

Gestern dann weiter, quer durch Ungarn, mit Reiseziel Wylok, einem Städtchen im äussersten Westen der Ukraine.

Die dramatische Flucht an die Grenze

Schwaller, der Bauer aus dem Wasseramt, will nicht bloss für Frieden demonstrieren oder auf Facebook einen Post gegen den Krieg in Europa liken:

«Als ich versuchte, mich in die Situation vor Ort hineinzuversetzen, war die Botschaft meines Solarplexus klar: Tu etwas. Einfach auf der sicheren Seite zu warten, hätte ich mir nicht verziehen.»

Die ukrainisch-holländische Firma, von der der Mittvierziger sein Traktor-Navigationsgerät bezieht, vermittelte ihm den Kontakt zu einer fünfköpfigen Familie aus Kiew. Via Nachrichtendienst Telegram wurden zwischen der ukrainischen Hauptstadt und Recherswil Nachrichten hin und her geschickt.

Schwaller fackelte nicht lange und entschied, die Mutter, den Vater, die beiden acht- und zehnjährigen Töchter sowie den anderthalbjährigen Buben in die Schweiz zu holen.

In ihrem Auto flüchtete die Familie dann unter dramatischen Umständen an die Landesgrenze.

«Panzer von allen Seiten, Raketen fliegen. Die Leute haben grosse Angst», steht in einer Nachricht. Und dann: «Wir warten sehr auf dich, Bruno, Sie sind unsere Hoffnung.»

Dazu ein Foto. «Die Familie sieht sympathisch aus. Mehr weiss ich nicht über sie», sagt Schwaller am Telefon, als ihn die Redaktion erstmals erreicht.

Dann lacht er, als sei er selber überrascht von seinem kühnen Plan. Er spreche kein Ukrainisch, sei manchmal ja kaum seiner eigenen Sprache mächtig, die Familie verstehe kein Englisch. Humor hilft in verzwickten Situationen weiter, und sonst hilft Google Translate beim Übersetzen der kyrillischen Schrift.

Schreckliche Bilder, über die er nicht reden will

Es ist kurz vor Dienstagmittag, Schwaller ist 200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Militärlastwagen fahren über die Autobahn Richtung Konfliktzone.

Geplant sei – so weit konnten sich die beiden Parteien verständigen – dass die Familie aus der Pufferzone zu Fuss über die Grenze marschiert und dann auf den Flüchtlingshelfer aus der Schweiz trifft, erkennbar durch seine gelbe Jacke.

Er habe schon etwas Bammel, sagt Bruno Schwaller, weil unklar sei, ob der Vater ebenfalls ausreisen darf. Es heisst, Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürften das Land nicht verlassen. Bei einer Familie mit drei oder mehr Kindern sei das aber möglich. Vielleicht. «Es ist vieles unklar.»

Später am Nachmittag, beim zweiten Anruf dann die frohe Kunde: Es hat geklappt. In Bussen werden die Flüchtlinge von der Grenze in Auffanglager gefahren. Dort fand Schwaller die Familie nach langer Suche.

Mit «zweimal nichts» seien die Menschen dagestanden, nicht mal einen Koffer hatten sie dabei. Schwallers Stimme klingt jetzt beschlagen, das Schicksal der Familie bedrückt ihn hörbar. Im Hintergrund schreit der Bub, dann die beruhigende Stimme der Mutter.

Die Flüchtlinge hätten ihm Videos aus dem Kriegsgebiet gezeigt, über deren Inhalt Schwaller im Moment nicht reden könne. Bilder von total kaputten Städten und «gruusigen» Dingen, die man sich in der Schweiz gar nicht vorstellen könne.

Die Verständigung im Auto ist schwierig, aber immerhin: Der Landwirt spürt die «wahnsinnige Erleichterung» seiner Schützlinge und dass es «gute Leute» seien. Bis Wien will er fahren und dann einen Ort zum Übernachten suchen.

Im Gartenhaus sollen sie Zuflucht finden

Zu Hause in Recherswil bereiten Schwallers Frau Monica und die Kinder alles für die geplante Ankunft am Mittwoch vor. Im Gartenhaus soll die Familie Platz finden, ein befreundeter Schreiner richtet eine kleine Küche ein. Um finanzielle Unterstützung ist er froh, Spenden seien sehr willkommen.

Für mindestens 90 Tage können Ukrainerinnen und Ukrainer im Schengenraum bleiben. Danach könnte der Schutzstatus gemäss einer EU-Richtlinie darüber hinaus gewährleistet werden. Die Schweiz wolle sich «grosszügig und unkompliziert» zeigen, sagte der Bundesrat am Montag. Da war Bruno Schwaller bereits unterwegs.

