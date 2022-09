Zeugenaufruf Seewen: Kollision mit Baustellen-Signalisation nach riskantem Überholmanöver In Seewen kollidierte ein Autolenker am Mittwochabend auf der Grellingerstrasse nach einem riskanten Überholmanöver mit einer Baustellen-Signalisation. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen. 15.09.2022, 11.08 Uhr

Der Autofahrer kam seitlich von der Strasse ab. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Mittwoch, 14. September, war ein 39-jähriger Automobilist um zirka 17.30 Uhr auf der Grellingerstrasse von Gellingen herkommend in Richtung Seewen unterwegs. Kurz vor einer unübersichtlichen Kurve setzte er zu einem riskanten Überholmanöver an. Dabei mussten die überholte Fahrzeuglenkerin sowie ein entgegenkommender unbekannter Fahrzeuglenker stark abbremsen, damit es nicht zu einer Kollision kam. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.