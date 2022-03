Zeugenaufruf Oltnerstrasse in Egerkingen mehrere Stunden gesperrt: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt Unfall auf der Oltnerstrasse zwischen Egerkingen und Hägendorf am frühen Donnerstagmorgen. Drei Personen wurden dabei leicht bis mittelschwer verletzt. Mehrere Stunden war die Oltnerstrasse daher gesperrt. 03.03.2022, 14.30 Uhr

Kapo Solothurn

Früh am Donnerstagmorgen, kurz nach 6 Uhr knallte es. Auf der Oltnerstrasse in Egerkingen kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Streifkollision zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen. Der eine Autolenker fuhr in Richtung Hägendorf, der andere war in Richtung Egerkingen unterwegs.

Kapo Solothurn

Als Folge dieser Kollision verlor der in Richtung Egerkingen fahrende Renault-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses drehte sich und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Folgeunfall mit einem in Richtung Hägendorf fahrenden Lieferwagen, wie die Kapo Solothurn am Donnerstag schreibt.

Der Renault-Lenker wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschliessend mit mittelschweren Verletzungen mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Kapo Solothurn

Der andere am Unfall beteiligte Autolenker und ein Mitfahrer des Lieferwagens wurden leicht verletzt und mussten zur ärztlichen Kontrolle ebenfalls in ein Spital gebracht werden. Nebst der Polizei und der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn standen Einsatzkräfte der Feuerwehren Oensingen und Egerkingen, zwei Ambulanzteams, ein Notarzt sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Kapo Solothurn

Aufgrund des Unfalls musste die Oltnerstrasse für den Durchgangsverkehr bis um 10.30 Uhr gesperrt werden. Die Kantonspolizei Solothurn hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Solothurn Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Kapo Solothurn

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen in Verbindung zu setzen: Telefon 062 311 94 00.

