Kollision zwischen Auto und Töffli in Obergerlafingen

Zeugenaufruf Obergerlafingen: Mofa-Lenker flüchtet nach Kollision mit Auto von der Unfallstelle Auf der Hauptstrasse in Obergerlafingen, im Bereich der Verzweigung Hauptstrasse/Recherswilerstrasse, hat sich am Donnerstagabend ein Unfall zwischen einem Auto und einem Töffli ereignet. Die Polizei sucht Zeugen. 01.10.2021, 10.52 Uhr

In Obergerlafingen kam es zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Töffli. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstag, 30. September, um zirka 21 Uhr, wollte ein Autofahrer in Obergerlafingen von der Hauptstrasse nach links in die Recherswilerstrasse einbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Mofa-Lenker, der mutmasslich ohne Licht auf der Hauptstrasse von Obergerlafingen in Richtung Gerlafingen unterwegs war. Nach dem Aufprall stürzte der Mofa-Lenker auf den Asphalt.