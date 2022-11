Bahnhof Olten: Eine Frau wurde angegriffen und schwer verletzt

Zeugenaufruf In Olten wurde eine Frau angegriffen und schwer verletzt – Die Polizei nahm den mutmasslichen Täter vorläufig fest Am Mittwochnachmittag, 23. November, wurde beim Oltner Bahnhof eine Frau angegriffen und schwer verletzt. Der mutmassliche Täter wurde vor Ort angehalten. Die Polizei sucht Zeugen. Online-Redaktion 24.11.2022, 14.54 Uhr

Am 23. November wurde am Oltner Bahnhof eine Frau angegriffen und schwer verletzt. Bruno Kissling

Am Mittwoch, 23. November, um zirka 16.25 Uhr, wurde im Bereich von Gleis 12 beim Bahnhof Olten eine 34-jährige Afghanin von einem Mann angegriffen und schwer verletzt. Dies teilt die Kapo in einer Meldung mit. Ersthelfende und Einsatzkräfte haben die Frau betreut. Anschliessend wurde sie mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.