Zeugenaufruf Grenchen: Raubversuch während Lotto-Match im «Luxory» – Täter flüchtig Ein Unbekannter wollte Bargeld beim Lottomatch im Grenchner «Luxory» stehlen. Dies gelang ihm nicht. Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen. 13.02.2023, 16.02 Uhr

Raubversuch im «Luxory» in Grenchen: Die Kantonspolizei Grenchen sucht Zeugen. zvg

Am Sonntagnachmittag, 12. Februar 2023, fand im Eventlokal «Luxory» an der Maienstrasse in Grenchen ein Lotto-Match statt. Kurz nach 14 Uhr betrat ein vermummter Mann das Lokal. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung vom Montag.