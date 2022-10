Nach Verkehrsunfall in Niederbipp: Kantonspolizei sucht Zeugen

Ein Dreiradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Niederbipp schwer verletzt: Die Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend ist es in Niederbipp zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem dreirädrigen Motorrad gekommen. Der Lenker des Dreirads wurde dabei schwer verletzt und musste von der Rega in kritischem Zustand ins Spital geflogen werden. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.