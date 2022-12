Zeugenaufruf Autos zerkratzt und Scheiben eingeschlagen: In Olten wurden zahlreiche Fahrzeuge beschädigt In Olten sind entlang des Fährwegs in der Nacht auf Sonntag rund ein Dutzend Fahrzeuge beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. 11.12.2022, 14.04 Uhr

Am Sonntag, 11. Dezember, meldete ein Passant via Alarmzentrale kurz nach Mitternacht, dass am Fährweg in Olten bei einem parkierten Auto eine Scheibe eingeschlagen wurde. Bei einer anschliessenden Kontrolle durch eine Polizeipatrouille, konnten an weiteren Fahrzeugen diverse Sachbeschädigungen festgestellt werden.

Hier eine eingeschlagene Scheibe. zvg

Unter anderem wurden mehrere Scheiben eingeschlagen und Karosserien mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Ob aus den betroffenen Autos Sachen entwendet wurden, wird mit den Fahrzeughaltern zurzeit noch abgeklärt.

Zeugenaufruf

In diesem Zusammenhang sucht die Kantonspolizei Solothurn Zeugen. Personen, die am Samstagabend im Bereich des Fährwegs in Olten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80.

Allgemein stellt die Polizei in letzter Zeit eine deutliche Zunahme von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen fest und mahnt zu entsprechender Vorsicht. (has)