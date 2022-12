Däniken: Töfffahrer fährt zwei Kinder auf Fussgängerstreifen an

Zeugenaufruf Auf Fussgängerstreifen: Töff fährt in Däniken zwei Kinder an – Rettungshelikopter bringt sie ins Spital Ein Töfffahrer hat am Donnerstagnachmittag in Däniken zwei Kinder angefahren. Diese mussten mit unbestimmten Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Aktualisiert 01.12.2022, 18.44 Uhr

Tele M1

Heftiger Unfall in Däniken: Kurz nach dem Mittag kam es in Däniken zu einer Kollision zwischen einem Töfffahrer und zwei Kindern. Sie waren in Begleitung von Erwachsenen, schreibt die Kapo Solothurn.