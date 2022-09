Trimbach: E-Biker bei Unfall schwer verletzt

Zeugen gesucht E-Biker knallt in Trimbach in ein Auto und wird schwer verletzt Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Trimbach zu einer Kollision zwischen einem E-Biker und einem Auto. Der Velofahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. 01.09.2022, 17.03 Uhr

Unfall zwischen E-Biker und Auto in Trimbach am Donnerstag, 1.9.2022. Kantonspolizei Solothurn

Ein 30-jähriger Mann war am Donnerstagmorgen mit seinem E-Bike unterwegs. Gegen 6 Uhr fuhr er in Trimbach auf der Brüelmattstrasse in Richtung Baselstrasse. Als er auf diese einbog, wurde er von einem vortrittsberechtigten Auto erfasst, welches in Richtung Hauenstein unterwegs war.