Gunzgen Süd: Räuber entwenden Bankomat - Zeugenaufruf

Zeugen gesucht Kurioser Diebstahl in Gunzgen Süd: Unbekannte entwenden Bankomat aus Autobahnraststätte Auf der Autobahnraststätte Gunzgen Süd entwendeten Unbekannte am Samstagnachmittag einen Bankomaten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 10.01.2023, 15.31 Uhr

Der gestohlene Bankomat an seinem ursprünglichen Platz. Zvg / Kantonspolizei Solothurn

Leerer Standort des Bankomats nach dem Diebstahl. Zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Samstagnachmittag zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr haben Unbekannte aus dem Eingangsbereich der Autobahnraststätte Gunzgen Süd den dort aufgestellten Bankomaten gestohlen. Die Kantonspolizei Solothurn geht davon aus, dass der Bankomat mittels eines Fahrzeugs abtransportiert wurde. Abgaben zu der Schadenssumme kann noch nicht gemacht werden, gemäss Medienmitteilung.

Die Kantonspolizei Solothurn sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die am Samstag, 7. Januar 2023, auf dem Autobahnrastplatz Gunzgen Süd bzw. in der Raststätte «Marché» Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Bankomaten stehen könnte, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen zu melden, Telefon 062 311 94 00.

Standort des Bankomats in der Raststätte Gunzgen Süd. Zvg / Kantonspolizei Solothurn