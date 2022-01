Zeugen gesucht Grenchen: Automobilist entfernt sich nach Kollision mit Fahrrad von Unfallstelle Am Mittwochnachmittag kam es auf der Flughafenstrasse in Grenchen zu einer Kollision zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Dabei wurde der Velolenker leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. 13.01.2022, 16.41 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Kapo Solothurn

Am Mittwochnachmittag, 12. Januar 2022, gegen 14.45 Uhr kam es in Grenchen zu einem Unfall. Ein Velofahrer wollte von der Güterstrasse her kommend in die Leimenstrasse abbiegen. Dabei wurde er von einem grauen Kleinwagen angefahren. Das Auto fuhr von der Leimenstrasse in Richtung Flughafen, schreibt die Kantonspolizei Solothurn.