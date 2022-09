Kollision auf A5 bei Nennigkofen: Polizei sucht Verursacher

Zeugen gesucht A5 bei Nennigkofen: Auffahrkollision in Tunnel – Auto überholte trotz Gegenverkehr Im Lüsslingen-Tunnel auf der Autobahn A5 kam es am Mittwochabend zu einer Auffahrkollision. Vorangegangen war ein gefährliches Überholmanöver eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Die Polizei sucht den verantwortlichen Lenker und Zeugen. 22.09.2022, 12.40 Uhr

Am Mittwochabend kurz nach 19.30 Uhr fuhr eine Autolenkerin auf der Autobahn A5 in Richtung Solothurn. Im Lüsslingen-Tunnel bei Nennigkofen, in dem der Verkehr wegen Unterhaltsarbeiten einspurig in beide Richtungen geführt wurde, kam ihr trotz Überholverbot ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegen.