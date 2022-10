Deshalb ist die diesjährige Pilzsaison so gut

Zeit für die Pilzjagd «Sehen, riechen, fühlen und schmecken»: Der Bettlacher Pilzkontrolleur Andreas Baumgartner verrät, warum die diesjährige Pilzsaison so gut ist Seit wenigen Wochen spriessen die Pilze so richtig. Dank der vermehrten Regenfälle gibt es zahlreiche Arten zu finden und Pilzkontrolleure haben mehr Arbeit als letztes Jahr. Wir waren mit Andreas Baumgartner im Wald. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 11.10.2022, 17.00 Uhr

In märchenhafter Waldkulisse präsentiert Pilzkontrolleur Andreas Baumgartner einen prachtvollen Fliegenpilz. Der giftige Fruchtkörper wächst in Nadelwäldern, oft in der Nähe von Fichten und Birken. Hanspeter Bärtschi

Zwischen den ersten braun-gelb gefärbten Eichenblättern kniet er runter ins feuchte Moos, das im Sonnenlicht gar schon giftgrün leuchtet. Die Waldluft ist kühl und frisch, Nebel zieht durch die Tannen. In den Bäumen singen die Vögel, die noch nicht in den Süden aufgebrochen sind.

Andreas Baumgartner, ein amtlicher Pilzkontrolleur in Bettlach und Oberdorf, zeigt im Leuziger Wald, was ihn an der Pilzsuche so begeistert. Und warum die «goldenen Herbstmonate» – Hauptsaison der Pilzjagd – bisher so erfreulich für ihn sind.

Eine hohe Verwechslungsgefahr

Fürs «Pilzlen» braucht es beinahe alle Sinne, sagt Baumgartner: «Sehen, riechen, fühlen und schmecken.» Diese seien Grundlage für ein erfolgreiches Sammeln. Bald wird klar, dass der Pilzexperte die Merkmale der Fruchtkörper schnell erkennt. Als ob er sämtliche Pilze gleich auf Anhieb zuordnen könnte.

Dennoch: Auch Baumgartner schaut noch immer jedes Mal genau hin, bevor er einen Pilz in seinen Flechtkorb packt: «Eine Verwechslungsgefahr besteht häufiger, als man vielleicht denkt.» Das erkannte er im Laufe seiner schon bald 40-jährigen Erfahrung als diplomierter Pilzkontrolleur. Bevor Baumgartner herausfindet, was für einen Pilz er angetroffen hat, fragt er sich zuerst, zur welcher Familie er gehört. Dann sehe er sofort, um welche Sorte es sich handelt und ob er sich zum Essen eignet.

Sein Vater weckte das Interesse in ihm

Sein Wissen gibt Andreas Baumgartner als Vorstandspräsident an der Grenchner Volkshochschule im Kurs «Pilze kennen – Pilze sammeln» weiter. Als Leitender im Vorstand des Pilzvereins Grenchen bildet er sich jährlich weiter. «Man lernt immer wieder etwas Neues dazu.» An der Volkshochschule leitet Baumgartner zudem einen Schwimmkurs. Er fasst seine Lieblingsbeschäftigungen zusammen:

«Schwümme, Schwümmle und Schifffahren.»

Angefangen habe sein Interesse in der Kindheit. Schon als junger Bursche zog es ihn zusammen mit seinem Vater in den Wald. Was die beiden sammelten, brachten sie nach Hause in die Küche. «Mein Vater hat mir das Grundwissen zu den Pilzen beigebracht.»

Der geübte Pilzkenner weiss wo sich die Suche nach bestimmten Speisepilzen lohnt und geht dem entsprechend meist mit bunt-gefülltem Korb nach Hause. Hanspeter Bärtschi Nackter Ritterling (unten, links), Frauentäubling (gross, oben), Waldchampignon,(unten, Mitte) violetter Lacktrichterling und violetter Lacktrichterling (unten, rechts). Hanspeter Bärtschi Ein Farbengemisch aus Rotfussröhrling (oben,links), nackter Ritterling und Butterröhrling (oben, rechts). Hanspeter Bärtschi Auch der hochgiftige Knollenblätter Pilz lässt sich sehen. Hanspeter Bärtschi Der Fliegenpilz lässt die Wälder mit seinem charakteristischen Hut fast schon verwunschen aussehen. Hanspeter Bärtschi

In der Jugendzeit musste das Pilzsuchen aber für längere Zeit hinten anstehen:

«Als Teenager hatte ich anderes im Kopf.»

Erst während seiner Tätigkeit als Busfahrer in der Region Grenchen widmete er sich wieder seinem Hobby «id Schwümm go». Denn als Chauffeur arbeitete er in Schichten und hatte tagsüber meist viel Zeit für seine Leidenschaft. Dieser sei er seither treu geblieben.

Obwohl essbare Pilze das ganze Jahr hindurch wachsen, werden im Spätsommer und Herbst schweizweit die grössten Mengen gefunden. Hauptsächlich, wenn es geregnet hat und der Boden noch feuchtwarm ist, können die Fruchtkörper schon nur in einer Nacht emporspriessen. Vor allem in dieser Saison sei dies wegen der zahlreichen Regenfälle besonders ausgeprägt gewesen. «Das bewiesen auch die unzähligen Steinpilze, die wir noch bis vor zehn Tagen sammeln konnten.» Aber Baumgartner warnt:

«Man sollte überhaupt keine Pilze roh essen. Viele Speisepilze sind im rohen Zustand giftig oder haben giftige Familienmitglieder.»

Manche Pilze in seiner Sammlung brüht er zur Sicherheit sogar zweimal aus, bevor er sie zur Aufbewahrung im Gefrierschrank vakuumiert.

Sauberkeit muss sein

Zwischen den meisten Bäumen und Pilzen fungiert ein grosses Netzwerk ähnlich wie eine Tauschbörse. Diesem Verhältnis sagt man auch Symbiose. In der engen Partnerschaft versorgen sich Pilze und Bäume gegenseitig mit Nährstoffen. Die Verknüpfungen zwischen den Pilzen, der Natur und den Menschen sind es, die Baumgartner beinahe sein Leben lang faszinieren.

Viel Arbeit auf der Oensinger Pilzkontrollstelle Starker Zuwachs an Pilzen und Sammlern Dieses Jahr zog es bereits aussergewöhnlich viele Leute in die Wälder. Die Pilzkontrollstelle in Oensingen sei im Vergleich zur vergangenen Saison stark besucht worden, sagt Pilzkontrolleur Markus Flück. Da der Sommer 2021 mehrheitlich verregnet und der darauffolgende Herbst zu trocken waren, seien damals weniger Pilze zu finden gewesen. Flück kontrolliert die Pilzfunde auf der Oensinger Pilzkontrollstelle und äussert sich über den Zuwachs der diesjährigen Pilzen und deren Sammler: «Vor drei Wochen ging der Ansturm auf der Pilzkontrolle so richtig los, vorher war es noch zu trocken. Aber seit den vermehrten Regenfällen gibt es sehr viele verschiedene Pilzarten, die sich übermässig stark ausbreiten konnten.» Entsprechend suchten auch viel mehr Menschen Pilze. Grösstenteils liessen die Sammlerinnen und Sammler Maronenröhrlinge, Steinpilze und Pilze aus der Gattung der Schirmlinge prüfen – diese gehören zu den beliebtesten und den am häufigsten vorkommenden Speisepilzen. Nur wenige brachten giftiges Sammelgut, wie etwa den Grünen Knollenblätterpilz: «Die meisten scheinen sich gut vorzubereiten.»

Was üblicherweise als Pilz bezeichnet wird, ist eigentlich nur der sichtbare Fruchtkörper. Dieser setzt Sporen frei, die vom Wind an neue Standorte getragen werden. Sind dort die Bedingungen geeignet, keimen die Sporen aus und somit entstehen neue Pilzkolonien.

Der eigentliche Pilz lebt im Erdreich und bildet dort das Myzel, ein dichtes Geflecht aus einem kleinmaschigen Netz von einzelnen Pilzfäden oder sogenannten Hyphen, die die oberste Schicht des Bodens durchwachsen. Aus dem gehen die Fruchtkörper hervor.

Seit bald vier Jahrzehnten legt Andreas Baumgartner grossen Wert auf sauberes Pilzesammeln. Er schätze es, wenn Pilzsuchende nicht «den halben Erdboden» mit auf die Kontrollstelle bringen. Er selbst lässt seine Rüstabfälle an Ort und Stelle und bedeckt diese mit dem, was auf dem Waldboden liegt. So können sich die Sporen weiterentwickeln und vielleicht wachsen dadurch neue Pilze. Für Andreas Baumgartner ist es eine Möglichkeit, den Lebenszyklus der Pilze weiter gedeihen zu lassen.

