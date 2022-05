Solothurner Kantonsärztin: Das ist ihre Prognose für den Herbst

Yvonne Hummel Erwartet uns im Herbst eine neue Corona-Welle? Das sagt die Solothurner Kantonsärztin Es ist ruhiger geworden rund um Corona. Im Alltag der Solothurner Kantonsärztin spielt die Bekämpfung des Virus aber immer noch eine grosse Rolle. Momentan geht es darum, sich auf den Herbst vorzubereiten. Raphael Karpf 1 Kommentar 05.05.2022, 05.00 Uhr

Kantonsärztin Yvonne Hummel. zvg

Als Yvonne Hummel ihre erste Stelle als Kantonsärztin antrat – das war im Kanton Aargau –, wurde wenige Tage später der erste Coronafall gemeldet. Ende vergangenen Jahres wechselte sie in derselben Funktion in den Kanton Solothurn. Sie erlebte den Job praktisch nur im Krisenmodus. Aus ihrem Arbeitsalltag ist Corona noch nicht verschwunden. Aber es sei auch ein gutes Gefühl, sagt sie im Gespräch, hin und wieder etwas entspannter an die wichtigen, pendenten Themen heranzugehen.

Gefühlt ist es ruhig geworden rund um die Pandemie. Wie sehr ist Corona noch Thema im Alltag der Kantonsärztin?

Yvonne Hummel: Die Pandemie macht immer noch einen grossen Teil unserer Arbeit aus. Eine wesentliche Aufgabe ist momentan, die Neuorganisation des Gesundheitsamtes zu festigen. Die Organisation, die zur Pandemiebewältigung aufgebaut wurde, wieder abzubauen, bedeutet auch viel Arbeit. Und dies nebst den operativen Aufgaben, die wir im kantonsärztlichen Dienst weiterhin haben.

Welche sind das?

Das Contact-Tracing-Team ist weiterhin aktiv. Wobei es keine Isolationsverfügungen mehr ausstellt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Monitoring von Infektionsausbrüchen in Institutionen mit vulnerablen Personen, also in Alters- und Pflegeheimen und sozialmedizinischen Institutionen. Nach wie vor haben vulnerable Personen das grösste Risiko, an Corona zu sterben. Darum schauen wir dort immer noch genau hin. Nicht nur, um zu wissen, ob es Infektionen gibt. Sondern auch, ob es zu schweren Verläufen kommt. Das gibt uns einen Eindruck zur Viruszirkulation und zur Immunität dieser Personen – ein Gefühl dafür, ob etwas passiert oder nicht. Wir können davon ausgehen, dass sich die Lage in den nächsten Monaten weiter beruhigt. Aber gegen Herbst erwarten wir, dass sich die Lage wieder verschlechtert. Diesen Zeitpunkt müssen wir erfassen. Damit können notwendige Massnahmen wie etwas das Impfen oder regelmässiges Testen rechtzeitig ergriffen werden.

Was erwartet uns im Herbst?

Das weiss niemand mit Sicherheit. Wir haben eine Szenarienplanung gemacht. Im besten Fall merken wir nichts – für diesen Fall gibt es gar nichts zu planen. Wir gehen vom wahrscheinlichsten Szenario aus: dass die Immunität in der Bevölkerung sinkt, aber keine neue, besorgniserregende Variante auftritt. In diesem Fall würden wir wieder eine Impfaktion lancieren. Allenfalls werden wir wieder Isolationsverfügungen bei Infektionsausbrüchen ausstellen, so, wie es teilweise bei anderen Infektionskrankheiten der Fall ist. Und auch der besondere Schutz von Alters- und Pflegeheimen könnte Thema werden. Einschränkende Massnahmen für die Gesamtbevölkerung sind aber in diesem Szenario keine geplant.

Wann werden diese wieder Thema?

Im Worst Case. Wenn eine neue, besorgniserregende Variante auftritt, bei der unsere Immunität ungenügend vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt. Dann hätten wir dieselbe Situation wie bei der zweiten Welle im Dezember 2020: keine Impfung, schwere Verläufe, eine hohe Todesfallrate. Auch darauf bereiten wir uns vor. Sollte diese Situation eintreten, werden wir in der Lage sein, innert Wochen die bisherigen Massnahmen wie Contact-Tracing, Kontakteinschränkungen, Zertifikate, Testen und Impfen zur Bewältigung der Pandemie hochzufahren. In einer solchen Situation bräuchte es aber auch wieder bundesweite Massnahmen.

Wobei der Bund in seiner mittelfristigen Planung die Kantone in der Verantwortung sieht.

Wir haben über 50 meldepflichtige Krankheiten. Bei jeder macht der Bund Vorgaben an die Kantone, welche Massnahmen getroffen werden müssen. Es gibt keinen Grund, dass es bei Corona anders sein sollte.

Wie gross ist das Risiko, dass im Herbst der Worst Case eintritt? Dass trotz allem, was bereits passiert ist und wir gelernt haben, wir wieder ganz am Anfang stehen?

Ich kann Ihnen keine Wahrscheinlichkeit nennen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das nicht passieren wird. Die Ausgangslage ist heute eine ganz andere als vor zwei Jahren: Die Bevölkerung ist durch die Impfung und die hohe Infektionsrate mit der Omikron-Variante sehr immun. Und auch wenn man sich die Verläufe anderer Pandemien ansieht: Normalerweise gibt es zwei bis drei heftige Jahre. Danach kann es zwar auch immer wieder Wellen geben, aber sie haben oft nicht die Dramatik wie am Anfang. Aber am Ende kann das niemand voraussagen. Dass sich Viren immer weiterentwickeln, ist ein natürlicher Prozess.

Ist das nicht auch frustrierend? Sie machen so viel, am Ende sind Sie aber dem ausgeliefert, was an dieser Front passiert.

Wir leben in einer Illusion, wenn wir denken, wir können alles um uns herum kontrollieren. Wenn Sie in der Medizin arbeiten, merken Sie, dass dem nicht so ist. Die meisten Menschen sind glücklicherweise gesund. Aber irgendeinmal tritt eine Krankheit ein, auch das ist ein natürlicher Prozess. Wir können die Risiken minimieren. Aber weder können wir bestimmen, wann eine Krankheit kommt, noch können wir sie kontrollieren.

Wobei natürlich nicht gerade wegen jeder Krankheit ein ganzes Land in den Krisenmodus schlittert.

Die Situation ist absolut aussergewöhnlich, das ist mir völlig klar. Die Pandemie, und wie wir sie als Gesellschaft bewältigt haben, hat Auswirkungen auf uns alle. Das war eine ausgeprägte Belastung – für alle. Das Gefühl der Unsicherheit wurde verstärkt. Und der Krieg in der Ukraine macht das nicht gerade besser.

Wie sind Sie hier involviert?

Ein Teil der Mitarbeitenden der Pandemiebewältigung sowie der kantonsärztliche Dienst stellen die Gesundheitsversorgung der Schutzsuchenden sicher. Für die Menschen in den Durchgangszentren waren bereits Gesundheitszentren definiert, die zuständig sind. Aber anschliessend gehen die Flüchtenden in die Gemeinden, dort sind die Hausärzte zuständig. Doch wir haben einen Hausärztemangel. Nicht jede Gemeinde hat einen. Und manche Hausarztpraxen nehmen keine neuen Patienten auf. Darum haben wir nun eine Anlaufstelle an den Spitälern in Olten und Solothurn geschaffen. Zudem hat der Bund ein telemedizinisches Angebot mit Ukrainisch sprechenden Personen geschaffen. Wichtig ist, dass alle Schutzsuchenden einfachen Zugang zur medizinischen Versorgung haben.

Medienkonferenz im Januar 2022, als der Kanton Solothurn die Corona-Massnahmen verschärfte. V.l. Brigit Wyss, Remo Ankli, Susanne Schaffner, Yvonne Hummel. Hanspeter Bärtschi

Ist Corona hier noch ein Thema?

Wir hatten bisher noch keine Meldung einer infizierten Person aus einem Durchgangszentrum. Natürlich informieren wir und bieten auch die Impfung an. Daneben gibt es andere infektiologische Themen und andere Impfungen, über die wir informieren. Masern, Mumps, Röteln etwa. Auch HIV ist nicht so selten in der Ukraine. Oder auch Tuberkulose kommt häufiger vor. Wichtig ist, dass die Menschen ihre Medikamente weiter einnehmen können.

Corona war das Thema schlechthin – zwei Jahre lang. Gab es auch Dossiers im kantonsärztlichen Dienst, die deswegen liegengeblieben sind?

Ja. Für mich steht jetzt die Umsetzung des Darmkrebs-Screeningprogramms im Vordergrund. Das war schon länger geplant, aber wurde immer wieder verschoben. Dieses Jahr wollen wir es umsetzen, bis wann, ist aber noch offen.

Worum geht es genau?

Darmkrebs ist einer der häufigsten Tumore in der Bevölkerung, bei Männern wie Frauen. Wenn man gewisse Vorsorgeuntersuchungen macht, mehrheitlich ab dem Alter von 50, können viele Tumore frühzeitig erkannt, behandelt und somit geheilt werden. Es gibt zwei Massnahmen: Die einfachere ist eine Blutuntersuchung im Stuhl. Eines der Frühzeichen von Darmkrebs ist Blut im Stuhl – dieses sieht man aber nicht immer. Darum untersuchen wir das. Aber noch wichtiger sind Darmspiegelungen. Das Ziel ist es, die Menschen ab 50 zu motivieren, in regelmässigen Abständen Darmspiegelungen durchführen zu lassen. Dazu braucht es eine Informationskampagne, allenfalls schreiben wir die Leute direkt an. Andere Kantone tun dies bereits.

Was sind weitere Themen?

Die ärztliche ambulante Gesundheitsversorgung, und damit verbunden der ärztliche Notfalldienst. Wie organisieren wir uns, dass der Kanton weiterhin vollständig abgedeckt ist? Wir haben immer weniger Arztpraxen, die Notfalldienste werden auf immer weniger und immer ältere Ärzte verteilt. Hier müssen wir neue Lösungen finden.

Gibt es schon Lösungsansätze?

Wir sind noch ganz am Anfang, das Thema war bisher pendent. Vorerst finden Gespräche mit den beteiligten Ärzteverbänden und anderen Leistungserbringern statt. Dabei werden wir gemeinsam Lösungsmöglichkeiten entwickeln, die für alle nachhaltig und tragbar sind.

