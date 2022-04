Würziges Grün Die besten Rezeptideen mit Bärlauch: Hier finden Sie alles zum Nachkochen Besonders im Kanton Solothurn ist das markante Lauchgewächs vielerorts anzutreffen. Wir zeigen mit einigen leckeren Rezepten, wie Sie Bärlauch am besten verarbeiten können. Auch zwei regionale Küchenchefs verraten, wie sich die grüne Pflanze wunderbar zum Kochen eignet. Online-Redaktion Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Rindsfilet mit Bärlauchkruste

von Pierre Kaufeis, Küchenchef im Hotel Restaurant Sternen, Kriegstetten

Zutaten (für 4 Personen)

4 Rindsfilet-Medaillons à 200g

100g Butter weich

45g Panko

45g Paniermehl

12g Eigelb

25g Bärlauch

Salz, Cayennepfeffer

Zubereitung

Küchenchef Pierre Kaufeis und Hotelier Christoph Bohren in der Küche des Hotel Restaurant Sternen in Kriegstetten. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

Bärlauch grob hacken. 30g zerlassene Butter mit dem Bärlauch fein pürieren. 70g weiche Butter schaumig schlagen, Bärlauch-Püree, Eigelb, Panko und Paniermehl unterheben. Mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken.

Rindsfilet-Medaillons mit Salz und Pfeffer würzen und mit Öl scharf anbraten. Die Medaillons im vorgeheizten Backofen bei 130°C ca. 12 Minuten garen. Das Fleisch aus dem Ofen nehmen und an einem warmen Ort für ca. 10 Minuten ruhen lassen.

Den Ofengrill einschalten, Die Medaillons einen Zentimeter dick mit der Bärlauchkruste bestreichen und unter dem Grill für ca. 3 Minuten gratinieren.

Spargeln mit Bärlauch Mousse

von Raphael Gojo, Küchenchef im Gasthaus zum Schloss Falkenstein, Niedergösgen

Zutaten

15g frischer Bärlauch (gewaschen, gehackt)

125g Sauerrahm

100g weisser Spargel (geschält, gekocht)

4g Gelatine / 10g Wasser

1dl Rahm (geschlagen)

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Bärlauch, klein geschnittener weisser Spargel und Sauerrahm vermischen. Anschiessend mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Gelatine 10 Minuten in kaltem Wasser quellen lassen. Die Gelatine und 10g Wasser in eine kleinere Pfanne geben und auf niedrige Temperatur erhitzen, sodass sich die Gelatine komplett auflöst. 1 Esslöffel von der Sauerrahm-Bärlauch Mischung dazugeben und verrühren. Die Wasser-Gelatine-Mischung langsam in die gesamte Masse mit einem Schwingbesen einarbeiten.

Vor dem Geniessen sollte das Bärlauch Mousse mehrere Stunden im Kühlschrank gelagert werden. zvg / Gasthaus zum Schloss Falkenstein

Die fertige Mischung 15 Minuten in den Kühlschrank stellen und während dieser Zeit 2 Mal mit einem Schwingbesen umrühren. Anschliessend mit einem Gummi Spachtel den Schlagrahm vorsichtig in die Masse unterheben. Das fertige Mousse mindestens 8 Stunden im Kühlschrank lagern.

Serviervorschlag

1. Die Mousse mit einem Spritzsack auf den Teller geben.

2. Fein geschnittenen Bärlauch darüber streuen.

3. Spargelsalat mit Cherry Tomaten an einer leichten Vinaigrette auf Blattsalat anrichten.

Weitere Rezept-Ideen mit Bärlauch

Bärlauchpaste

Chris Iseli

Rezept: Bärlauch-Paste Zutaten 3 Handvoll Bärlauch

Meersalz

Bio Olivenöl Zubereitung Zuerst eine Handvoll Bärlauch mit dem Stabmixer zerkleinern, einen Schuss Olivenöl hinzugeben, dann wieder mixen. Anschliessend nach und nach den Rest des Bärlauchs mit genügend Salz und Olivenöl daruntermischen. Die fertige Paste in saubere Gläser bis einen halben Zentimeter unter den Rand füllen und zum Schluss mit Olivenöl überdecken. So ist die Paste ungekühlt haltbar. Nach dem Öffnen empfiehlt sich jedoch, die Paste im Kühlschrank aufzubewahren. Tipp Die Bärlauch-Paste kann gut der Salatsauce beigemischt werden und verleiht ihr so ein knoblauchartiges Aroma. Vorteil: Dank der Paste lässt sich das Aroma je nach Geschmack unterschiedlich stark dosieren. Auch direkt unter die Teigwaren gemischt ist die Paste ein wahrer Gaumenschmaus. Die Paste kann man aber auch einfach aufs Brot streichen und so geniessen. Wichtig: Die Paste sollte nicht mitgekocht, sondern nur zum Abschmecken verwendet werden.

Bärlauch-Pesto

Rezept: Bärlauch-Pesto Zutaten 2 Bund frischer Bärlauch

4 EL ohne Öl geröstete Pinienkerne

50 g geriebener Parmesankäse

1,5 dl Olivenöl Zubereitung Bärlauchblätter waschen, mit dem Wiegemesser fein hacken. Pinienkerne im Mörser zerstampfen. Bärlauch, Pinienkerne, Parmesan und Olivenöl in einer Schüssel zu einem Brei verrühren. 2-3 Stunden bei Zimmertemperatur ziehen lassen. Dann mit Pfeffer und Salz abschmecken. In sterilisierte Konfitürengläser abfüllen. Dunkel und kühl gelagert, ist das Pesto bis zu 8 Wochen haltbar

Bärlauch-Butter

Rezept: Bärlauch-Butter Zutaten Bärlauch

Butter

Salz Zubereitung Bärlauch-Blätter waschen und fein schneiden. Mit zimmerwarmer, gesalzener Butter verrühren, indem die Blätter mit einer Gabel einfach untergerührt werden. So viel Bärlauch nehmen, dass sich gerade noch eine kompakte Masse formen lässt und nicht zerfällt. Für einen milderen Geschmack entsprechend weniger Blätter nehmen. Bleibt etwa 2 bis 3 Wochen im Kühlschrank haltbar. Eingefroren bis zu einem halben Jahr.

Bärlauchcrème-Suppe

Rezept: Bärlauchcrème-Suppe Zutaten 250 g Bärlauch

2 Zwiebeln

40 g Butter

1 l Bouillon

Salz Zubereitung Junge, zarte Blätter vor der Blütezeit ernten, sorgfältig waschen und klein schneiden. Zusammen mit der gehackten Zwiebel in der heissen Butter kurz andünsten, mit der Bouillon ablöschen und bei mittlerer Hitze 10 Minuten köcheln lassen. Die Suppe anschliessend pürieren, mit dem Rahm verfeinern und mit Salz abschmecken.

Bärlauch-Öl

Rezept: Bärlauch-Öl Zutaten 50 g Bärlauchblätter

2,5 dl Olivenöl

Einmachglas

Glasflasche für das fertige Öl Zubereitung Die Bärlauchblätter waschen und trocknen, dann zerkleinern. In das Einmachglas geben und mit dem Öl aufgiessen und verschliessen. Glas schwenken, dass sich die Blätter gut verteilen. Anschliessend das Öl an einem kühlen dunklen Ort für 2 bis 3 Wochen ziehen lassen. Dann das Öl absieben und in die Glasflasche abfüllen. Das Öl bleibt bis zu einem Jahr haltbar.

Bärlauch-Kartoffel-Suppe

Rezept: Bärlauch-Kartoffel-Suppe Zutaten 1 Bund frischer Bärlauch

500 g mehlig kochende Kartoffeln

8 dl Gemüsebouillon

2 dl Weisswein

1–4 rote Zwiebeln

1-2 Zehen Knoblauch

50 g Crème-fraîche

2 EL Butter

Salz und Pfeffer Zubereitung Kartoffeln schälen und würfeln. Dann Schalotte und Knoblauch schälen, grob hacken und mit Butter in der Pfanne glasig dünsten. Kartoffeln zugeben. Mit Gemüsebouillon und Wein ablöschen und aufkochen lassen. Etwa einem halben Teelöffel Salz zugeben. Sobald die Kartoffeln gar sind, den Bärlauch waschen und zusammen mit der Creme-fraîche dazugeben. Die Suppe pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Vegane Bärlauch-Pesto

Chris Iseli

Rezept: Vegane Bärlauch-Pesto Zutaten 150 g Bärlauch

50 g Baumnüsse

20 Sonnenblumenkerne

70 g Olivenöl

25 g Hefeflocken

Etwas Zitronensaft

Salz und Pfeffer Zubereitung Die Baumnüsse und die Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Öl kurz anrösten. Bärlauch gründlich waschen und trocken tupfen. Dann den Bärlauch, das Olivenöl und den Zitronensaft in einem Mixer oder mit einem Pürierstab zu einer feinen Masse mixen. Die gerösteten Kerne hinzugeben und nochmals kurz mixen, bis es keine groben Stücke mehr hat. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und in ein gut verschliessbares Glas abfüllen. Natürlich sind statt Baumnüssen auch andere Nüsse oder Kernen möglich, etwa Pinienkerne, Mandeln, Pistazien oder Cashewkerne.

Bärlauch-Brot

Rezept: Bärlauch-Brot Zutaten 500 g Weizenmehl

2 Tütchen Trockenhefe oder 1 Würfel Hefe

3 dl Milch oder Wasser

1 TL Zucker

2 TL Salz

40 ml Öl

1 handvoll Bärlauch in Streifen geschnitten Zubereitung Aus allen Zutaten bis und mit dem Öl einen Hefeteig zusammenkneten bis der Teig nicht mehr klebrig und schön elastisch ist. Am Schluss Bärlauch einkneten. Je nach Belieben zu einem oder mehreren Broten formen. Eine Stunde an einem warmen Ort zugedeckt gehen lassen. Schliesslich bei 220°C 20-30 Minuten backen, je nach Brotgrösse. Dabei eine Schüssel Wasser mit in den Ofen stellen, damit sich eine schöne Kruste bildet.

Gnocchi mit Bärlauch

Rezept: Gnocchi mit Bärlauch Zutaten 600g Kartoffeln

50g Bärlauch

80g Hartweizengries

2 Eigelbe

Salz und Pfeffer Zubereitung Kartoffeln kochen und auskühlen lassen. Durch eine Presse drücken oder von Hand zerstampfen. Gewaschener Bärlauch in Streifchen schneiden und unter den Kartoffelstampf rühren. 80g Hartweizengries, 2 Eigelbe, Salz und Pfeffer dazugeben. Etwas Mehl, falls die Masse zu feucht ist. Den Teig auf einer mit Griess bestreuten Fläche fingerdick ausrollen und in 2cm dicke Stücke schneiden. Formen und in kochendes Wasser geben, bis sie oben auf schwimmen.

