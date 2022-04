Würziges Grün Bärlauch spriesst in der Region Solothurn besonders üppig: Rezeptideen, Insidertipps, Entdeckungstouren Das Lauchgewächs hüllt ab Ende März die Solothurner Wälder in würzigen Duft: Bärlauch lässt sich in unzähligen Variationen kulinarisch verarbeiten. Wir zeigen, was es dabei zu beachten gilt. Online-Redaktion Jetzt kommentieren 08.04.2022, 21.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Waldboden, bedeckt mit Bärlauch. AZ

Kaum dass die frostigen Wintertemperaturen milder, die Frühlingssonne kräftiger, der Wald sich aus der Winterstarre knospet – da stossen die ersten saftig-grünen Spitzchen aus dem braunen Waldboden. Der Bärlauch ist mitunter die erste Pflanzenart, welche sich Ende März in den Frühling traut. Und sind die würzigen Blätter erst mal ganz hervorgewachsen, legt sich zwischen die Bäume ihr unverkennbarer Duft.

In der Region Solothurn findet der Bärlauch besonders ideale Bedingungen vor. In den Wäldern und Bachböschungen am Jurasüdfuss finden sich nicht selten ganze Bärlauch-Felder. Logisch, dass sich viele Solothurnerinnen und Solothurner grosszügig an diesem Buffet bedienen. Hier finden Sie alle Informationen zum grünen Kraut: Tipps für das Sammeln, Verarbeiten, Lagern und weitere Informationen über den Bärlauch selbst

Würzig, gesund, beliebt: der Bärlauch. AZ

Wer sich auf die Bärlauch-Suche begibt sollte sich nicht vom verlockenden Duft die Sinne vernebeln lassen. Doch nicht alles, was wie Bärlauch aussieht, ist auch Bärlauch. Denn die Bärlauchblätter ähneln denjenigen der hoch giftigen Herbstzeitlose und des Maiglöckchens.

Die Herbstzeitlosen enthalten Colchicin, ein hochwirksames Zellgift. Schon weniger als 1 mg pro kg Körpergewicht davon können lebensgefährlich sein. Seit 1966 endeten vier Vergiftungen mit Herbstzeitlosen tödlich, weitere dreizehn verliefen mit mittelschweren oder schweren Symptomen und mussten behandelt werden.

Tox Info Suisse, die offizielle Informationsstelle der Schweiz für alle Fragen rund um Vergiftungen, erhält jeden Frühling viele Anfragen von verunsicherten Bärlauchkonsumenten. Nicht selten, so heisst es auf der Webseite, erfolge nach dem Auftreten von Symptomen nach dem Verzehr nicht selten eine Hospitalisation zur Behandlung und zum Giftnachweis.

Blühender Bärlauch. Franz Häusler

Sollten nach dem Verzehr von Bärlauch Übelkeit, Erbrechen und heftige Durchfälle einige Stunden auftreten, sollten sich Betroffene möglichst schnell an einen Arzt oder Tox Info Suisse wenden. Denn bei einer allfälligen Colchicinvergiftung darf keine Zeit verloren werden. Allerdings können auch nach dem Genuss von zu viel echtem Bärlauch Magen-Darm-Beschwerden auftreten. Im Zweifel empfiehlt sich ein Anruf auf die Nummer 145.

Hilfe bei Vergiftungen: Tox Info Suisse Tox Info Suisse betreibt die Notrufnummer 145. Hier kann sich die Bevölkerung informieren, wenn die Gefahr einer Vergiftung besteht oder jemand Symptome einer Vergiftung zeigt. Ärztinnen und Ärzte sowie weitere medizinische Fachpersonen geben täglich rund um die Uhr telefonisch Auskunft bei Vergiftungen durch Chemikalien, Medikamente, giftige Pflanzen, Pilze oder Tiere sowie Drogen und vieles mehr.

Das Maiglöckchen ist ebenfalls giftig, allerdings viel weniger als die Herbstzeitlosen. Beim Pflücken lässt sich der Bärlauch anhand verschiedener Merkmale von seinen giftigen Verwandten unterscheiden.

Bärlauch, Herbstzeitlose und Maiglöckchen (von links). Tox Info Suisse

So vermeiden Sie Verwechslungen beim Bärlauch-Pflücken: Das Bärlauchblatt hat im Gegensatz zur Herbstzeitlose einen Stiel

Bärlauch treibt einzeln aus dem Boden und hat elliptische Blätter

Bärlauch-Blätter wachsen einzeln direkt aus dem Stängel und haben eine glänzende Oberseite, eine matte Unterseite und deutliche parallele Blattadern

Die Blüten des Bärlauchs sind weiss in der Dolde und wachsen zunächst in einer Hülle nach oben

Blätter zwischen den Fingern reiben: riecht es nach Knoblauch: gut, das ist Bärlauch - riecht es nicht nach Knoblauch: wahrscheinlich nicht gut

Die glänzigen, dicken Blätter der Herbstzeitlose sitzen ohne Stiel am Stängel und umfassen diesen tulpenartig, sind lanzettenförmig und haben keinen Geruch, die Herbstzeitlose blüht erst im Herbst violett

sitzen ohne Stiel am Stängel und umfassen diesen tulpenartig, sind lanzettenförmig und haben keinen Geruch, die Herbstzeitlose blüht erst im Herbst violett Die Blätter des Maiglöckchens sind ebenfalls geruchlos, elliptisch, glänzend auf der Unterseite hellgrün und umfassen den Stängel tulpenartig, sie haben mehrere kleine, weisse vom Blütenstiel hängende Blüten, wächst röhrenförmig aus dem Boden

sind ebenfalls geruchlos, elliptisch, glänzend auf der Unterseite hellgrün und umfassen den Stängel tulpenartig, sie haben mehrere kleine, weisse vom Blütenstiel hängende Blüten, wächst röhrenförmig aus dem Boden Pflücken an Waldrändern vermeiden

Mitten in ein Bärlauchfeld hineingehen zum Pflücken

Der Riechtest wird als sicherstes Prüfmittel empfohlen. Nur Bärlauch riecht würzig nach Knoblauch. Am besten reibt man dafür jedes Blatt kurz zwischen den Fingern. Dabei sollte man allerdings bedenken, dass die Hände den Knoblauchgeruch mit der Zeit annehmen und dann selbst nach Bärlauch riechen.

Zu bedenken gilt es zudem, dass Bärlauch als Waldbodengewächs mit Fuchsbandwurmeiern verunreinigt sein kann. Vor dem Verzehr sollte man die Blätter deshalb gut waschen.

Das würzige Gewächs findet sich typischerweise an Waldrändern. An feuchten, schattigen Stellen und an Bach-Böschungen fühlt sich der Bärlauch besonders wohl. Aber nicht nur:

Ein verirrter Bärlauch an einem Weg. Walter Schwager

Beim Pflücken sollte man darauf achten, nicht alles abzurupfen, sondern etwa zwei Drittel der Pflanze stehen zu lassen. 1-2 Blätter da, 1-2 Blätter dort hilft dem Bärlauch, schnell nachwachsen zu können. Ohnehin verwelkt Bärlauch schnell und sollte zügig verarbeitet werden.

Rupft man beim Pflücken die Blätter heraus besteht das Risiko, gleich den ganzen Büschel mitsamt Wurzel herauszureissen. Es empfiehlt sich also vorsichtig zu rupfen oder noch besser: die Blätter mit einem Messer abschneiden. Am besten trennt man die Blätter am Stiel ab.

Ernten kann man den Bärlauch ab etwa Mitte März. Die Saison dauert aber nur bis Ende April oder Anfang Mai. Denn sobald das Kraut blüht, werden die Blätter ungeniessbar. Zwar werden die Blätter nicht giftig. Doch der Geschmack wird mit der Zeit immer bitterer und die Blätter faserig.

Bärlauch in voller Blüte. Gaby Baumann

Jedoch: der würzige Geschmack der Blätter geht dann in die Bärlauch-Blüten über. Sie erinnern geschmacklich an Zwiebeln. Damit eignen sich die Blüten gut zum Würzen oder in Salaten.

Dem Bärlauch werden zahlreiche Wirkungen nachgesagt, einige davon treffen zu. Dank seiner schwefelartigen Öle und dem Allicin, welches auch in Knoblauch oder Zwiebeln steckt, wirkt Bärlauch entzündungshemmend und antibakteriell. Bärlauch trägt zur Stärkung des Immunsystems bei.

Bärlauch scheint für allerhand gesund zu sein: Er kann bei Darmstörungen, Bluthochdruck, Rheuma, Arteriosklerose, Bronchitis, Fieber und zahlreichen anderen Beschwerden eingesetzt werden. Er unterstütze angeblich die Galle, die Leber, aber auch die Atemweg und soll Bluthochdruck vorbeugen und den Cholesterinspiegel regulieren.

Sicher ist: Der Verzehr von Bärlauch ist gesund. Das Frühlingsgewächs enthält viel Vitamin C. 150 mg pro 100g, das ist etwa dreimal so viel wie bei Orangen. Zudem enthält Bärlauch wertvolle Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen oder Kalium. Gerade nach dem Winter hilft Bärlauch, die Lebenskräfte wieder zu wecken.

Der Bärlauch erinnert geschmacklich an Knoblauch, er ist auch mit diesem verwandt. Anders als bei der weissen Knolle scheidet der Körper den Bärlauch nicht über die Haut aus. Der Knoblauchduft umweht einen nach dem Verzehr von Bärlauch daher weniger.

Allerdings: Eine Knoblauchfahne muss dennoch in Kauf genommen werden. Bärlauch ist kein «Lauch ohne Hauch», wie er ab und an beschrieben wird. Tatsache ist: Bärlauch enthält wie Knoblauch Schwefelverbindungen. Werden diese abgebaut, entweicht dieser schwefelige Geruch über den Atem.

Die Bärlauch-Saison ist kurz. Um auch nach den Frühlingsmonaten noch vom würzigen Gewächs zehren zu können, lässt sich Bärlauch haltbar machen.

Zum Beispiel einfrieren. So bleiben die Aromen wunderbar erhalten ebenso wie die gesunden Inhaltsstoffe. Dazu die Blätter unter heissem Wasser gründlich abwaschen, trocken tupfen und dann ganz oder in feine Streifen geschnitten in Beuteln oder Dosen einfrieren. Gefroren bleiben die Blätter bis zwölf Monate geniessbar.

Weitere Formen der Haltbarmachung bieten einige der Rezepte weiter unten.

Bärlauchpaste

Rezept: Bärlauch-Paste Chris Iseli Zutaten 3 Handvoll Bärlauch

Meersalz

Bio Olivenöl



Zubereitung

Zuerst eine Handvoll Bärlauch mit dem Stabmixer zerkleinern, einen Schuss Olivenöl hinzugeben, dann wieder mixen. Anschliessend nach und nach den Rest des Bärlauchs mit genügend Salz und Olivenöl daruntermischen. Die fertige Paste in saubere Gläser bis einen halben Zentimeter unter den Rand füllen und zum Schluss mit Olivenöl überdecken. So ist die Paste ungekühlt haltbar. Nach dem Öffnen empfiehlt sich jedoch, die Paste im Kühlschrank aufzubewahren.



Tipp

Die Bärlauch-Paste kann gut der Salatsauce beigemischt werden und verleiht ihr so ein knoblauchartiges Aroma. Vorteil: Dank der Paste lässt sich das Aroma je nach Geschmack unterschiedlich stark dosieren. Auch direkt unter die Teigwaren gemischt ist die Paste ein wahrer Gaumenschmaus. Die Paste kann man aber auch einfach aufs Brot streichen und so geniessen. Wichtig: Die Paste sollte nicht mitgekocht, sondern nur zum Abschmecken verwendet werden.

Bärlauch-Pesto

Rezept: Bärlauch-Pesto Chris Iseli Zutaten 2 Bund frischer Bärlauch

4 EL ohne Öl geröstete Pinienkerne

50 g geriebener Parmesankäse

1,5 dl Olivenöl



Zubereitung

Bärlauchblätter waschen, mit dem Wiegemesser fein hacken. Pinienkerne im Mörser zerstampfen. Bärlauch, Pinienkerne, Parmesan und Olivenöl in einer Schüssel zu einem Brei verrühren. 2-3 Stunden bei Zimmertemperatur ziehen lassen. Dann mit Pfeffer und Salz abschmecken. In sterilisierte Konfitürengläser abfüllen. Dunkel und kühl gelagert, ist das Pesto bis zu 8 Wochen haltbar

Bärlauch-Butter

Rezept: Bärlauch-Butter Zutaten Bärlauch

Butter

Salz Zubereitung Bärlauch-Blätter waschen und fein schneiden. Mit zimmerwarmer, gesalzener Butter verrühren, indem die Blätter mit einer Gabel einfach untergerührt werden. So viel Bärlauch nehmen, dass sich gerade noch eine kompakte Masse formen lässt und nicht zerfällt. Für einen milderen Geschmack entsprechend weniger Blätter nehmen. Bleibt etwa 2 bis 3 Wochen im Kühlschrank haltbar. Eingefroren bis zu einem halben Jahr.

Bärlauchcrème-Suppe

Rezept: Bärlauchcrème-Suppe Zutaten 250 g Bärlauch

2 Zwiebeln

40 g Butter

1 l Bouillon

Salz Zubereitung Junge, zarte Blätter vor der Blütezeit ernten, sorgfältig waschen und klein schneiden. Zusammen mit der gehackten Zwiebel in der heissen Butter kurz andünsten, mit der Bouillon ablöschen und bei mittlerer Hitze 10 Minuten köcheln lassen. Die Suppe anschliessend pürieren, mit dem Rahm verfeinern und mit Salz abschmecken.

Bärlauch-Öl

Rezept: Bärlauch-Öl Zutaten 50 g Bärlauchblätter

2,5 dl Olivenöl

Einmachglas

Glasflasche für das fertige Öl Zubereitung Die Bärlauchblätter waschen und trocknen, dann zerkleinern. In das Einmachglas geben und mit dem Öl aufgiessen und verschliessen. Glas schwenken, dass sich die Blätter gut verteilen. Anschliessend das Öl an einem kühlen dunklen Ort für 2 bis 3 Wochen ziehen lassen. Dann das Öl absieben und in die Glasflasche abfüllen. Das Öl bleibt bis zu einem Jahr haltbar.

Bärlauch-Kartoffel-Suppe

Rezept: Bärlauch-Kartoffel-Suppe Zutaten 1 Bund frischer Bärlauch

500 g mehlig kochende Kartoffeln

8 dl Gemüsebouillon

2 dl Weisswein

1–4 rote Zwiebeln

1-2 Zehen Knoblauch

50 g Crème-fraîche

2 EL Butter

Salz und Pfeffer Zubereitung Kartoffeln schälen und würfeln. Dann Schalotte und Knoblauch schälen, grob hacken und mit Butter in der Pfanne glasig dünsten. Kartoffeln zugeben. Mit Gemüsebouillon und Wein ablöschen und aufkochen lassen. Etwa einem halben Teelöffel Salz zugeben. Sobald die Kartoffeln gar sind, den Bärlauch waschen und zusammen mit der Creme-fraîche dazugeben. Die Suppe pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Rezept: Vegane Bärlauch-Pesto Zutaten 150 g Bärlauch

50 g Baumnüsse

20 Sonnenblumenkerne

70 g Olivenöl

25 g Hefeflocken

Etwas Zitronensaft

Salz und Pfeffer Zubereitung Die Baumnüsse und die Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Öl kurz anrösten. Bärlauch gründlich waschen und trocken tupfen. Dann den Bärlauch, das Olivenöl und den Zitronensaft in einem Mixer oder mit einem Pürierstab zu einer feinen Masse mixen. Die gerösteten Kerne hinzugeben und nochmals kurz mixen, bis es keine groben Stücke mehr hat. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und in ein gut verschliessbares Glas abfüllen. Natürlich sind statt Baumnüssen auch andere Nüsse oder Kernen möglich, etwa Pinienkerne, Mandeln, Pistazien oder Cashewkerne.

Bärlauch-Brot

Rezept: Bärlauch-Brot Zutaten 500 g Weizenmehl

2 Tütchen Trockenhefe oder 1 Würfel Hefe

3 dl Milch oder Wasser

1 TL Zucker

2 TL Salz

40 ml Öl

1 handvoll Bärlauch in Streifen geschnitten Zubereitung Aus allen Zutaten bis und mit dem Öl einen Hefeteig zusammenkneten bis der Teig nicht mehr klebrig und schön elastisch ist. Am Schluss Bärlauch einkneten. Je nach Belieben zu einem oder mehreren Broten formen. Eine Stunde an einem warmen Ort zugedeckt gehen lassen. Schliesslich bei 220°C 20-30 Minuten backen, je nach Brotgrösse. Dabei eine Schüssel Wasser mit in den Ofen stellen, damit sich eine schöne Kruste bildet.

Rezept: Gnocchi mit Bärlauch Zutaten 600g Kartoffeln

50g Bärlauch

80g Hartweizengries

2 Eigelbe

Salz und Pfeffer Zubereitung Kartoffeln kochen und auskühlen lassen. Durch eine Presse drücken oder von Hand zerstampfen. Gewaschener Bärlauch in Streifchen schneiden und unter den Kartoffelstampf rühren. 80g Hartweizengries, 2 Eigelbe, Salz und Pfeffer dazugeben. Etwas Mehl, falls die Masse zu feucht ist. Den Teig auf einer mit Griess bestreuten Fläche fingerdick ausrollen und in 2cm dicke Stücke schneiden. Formen und in kochendes Wasser geben, bis sie oben auf schwimmen.

Sie wandern gern in der Natur und würden dabei gerne ein paar Büschel Bärlauch pflücken? Dann versuchen Sie doch mal die Bärlauch-Wanderung im Thal. Die Wanderung «Bärlauchpesto und Märchenwald» in der Reihe der Solothurner Waldwanderungen führt von Holderbank über den Roggenschnarz nach Egerkingen.

Bärlauch-Wanderung auf dem 1. Solothurner Waldwanderweg, der auf der Website das Kantons Solothurn abrufbar ist. www.waldwanderungen.so.ch

Auf 13 Infotafeln entlang der Wanderroute, erfahren Sie viel Wissenswertes über die typischen Waldpflanzen. Die Tafeln können als Faltblatt über die Website des Solothurner Amts für Wald, Jagd und Fischerei bezogen werden oder auch im Restaurant Blüemlismatt. Der Posten 10 widmet sich dem Bärlauch.

Hier gehts zum Beschrieb der Wanderroute.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen