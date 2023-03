Wohnungsnot CS-Immobilienexperte Fredy Hasenmaile: «Die Leerstände im Kanton Solothurn dürften weiter steil nach unten kommen» Die Schweiz steuert auf eine Wohnungsnot zu, nicht aber der Kanton Solothurn. Im grossen Interview erklärt CS-Immobilienexperte Fredy Hasenmaile, wie der Kanton von der Knappheit profitieren kann. Auch spricht er über steigende Mieten, rückläufige Bautätigkeit und was das Wohnen vom Essen unterscheidet. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Olten Südwest von oben: Ob dort die Leerstände zurückgehen in den kommenden Jahren? Das Objekt kam 2015 auf den Markt, noch immer standen im Oktober über 100 von 420 Wohnungen leer. Bruno Kissling / OLT

Gerade noch fürchtete sich die Schweiz vor einer Immobilienblase. Doch jüngst wendete sich das Blatt. So prophezeite die ansonsten eher besonnene «NZZ am Sonntag» der Schweiz binnen dreier Jahre eine Wohnungsnot. Sie bezog sich dabei auf Daten des renommierten Immobilien-Beratungsunternehmens Wüest Partner.

50 000 Wohnungen würden der Schweiz bis dahin fehlen. Wirklich? Auch dem Kanton Solothurn? Da, wo man jüngst noch von den höchsten Leerständen des Landes sprach? Wir haben nachgefragt bei Fredy Hasenmaile, dem Immobilien-Experten der Credit Suisse.

Ist auch der Kanton Solothurn von einer Wohnungsnot betroffen?

Fredy Hasenmaile: Weniger und später als andere Regionen. Denn in Solothurn haben Spezialgründe zu einem doch grossen Überangebot geführt, vor allem im Mietwohnungsbereich. Auslöser für das Überangebot war die Ansiedlung zweier Pharma-Grosskonzerne in der Region, der CSL Behring in Lengnau und Biogen in Luterbach, 2014 und 2015. Jeder, der in dieser Gegend Bauland hatte, rieb sich die Hände und gleiste ein Projekt auf. Ähnlich wie es derzeit mit der Lonza im Wallis läuft.

Der Gedanke, dass mit der Ansiedlung der Grossunternehmen die Nachfrage nach Wohnraum steigt, ist naheliegend.

Absolut. Aber wenn viele Investoren den gleichen Gedanken haben, merken sie meist erst, wenn sie am Bauen sind, dass sie nicht die einzigen sind. Kommt hinzu, dass Immobilien im Tiefzins-Umfeld eine grössere Rendite versprachen als Staatsanleihen – und das bei tieferem Risiko als auf dem Aktienmarkt.

Spatenstich beim Projekt Riverside in Zuchwil im Juli 2020. Die Basis für das Wohnbauprojekt in unmittelbarer Nähe des Biogen-Produktionsstandorts in Luterbach wurde aber schon vor der definitiven Ansiedlung von Biogen gelegt. BIld: Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Das Überangebot war ziemlich massiv. Phasenweise stand mehr als jede zwanzigste Wohnung leer.

Aber die Leerstandsziffer ist in den letzten Jahren ziemlich steil runtergekommen, ein Trend, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte.

Wie kommen Sie auf diese Prognose?

Ein Blick auf die Baugesuche und -bewilligungen gibt uns einen ziemlich guten Überblick über die nächsten zwei, drei Jahre. Beide haben deutlich abgenommen, die Bautätigkeit ist zurückgegangen und bleibt auf deutlich tieferem Niveau als noch vor ein paar Jahren.

Also bewegt sich Solothurn in Richtung Wohnungsnot?

Von Wohnungsnot kann man im Kanton Solothurn nicht sprechen. Aber die Leerstandsziffer bei den Mietwohnungen dürfte auf ein deutlich tieferes Niveau herunterkommen. Ich gehe davon aus, dass sie in den nächsten drei Jahren auf gut 3 Prozent fällt – auf das Niveau, das man in Solothurn zwischen 2003 und 2013 hatte. Der Kanton ist also bei den Mietwohnungen deutlich weniger betroffen von der Mangellage.

Und wie sieht die Situation beim Eigentum aus?

Da unterscheidet sich Solothurn kaum von der restlichen Schweiz, Wohneigentum ist und bleibt ultraknapp. Während die Quote bei den Mietwohnungen im Juni 2022 bei 5,33 Prozent lag, betrug sie bei den Einfamilienhäusern 0,56 Prozent und bei den Eigentumswohnungen sogar bloss 0,26 Prozent.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Und das obwohl die Wohneigentumsquote mit knapp unter 50 Prozent (genau: 47,3 Prozent) deutlich über dem Schweizer Mittel liegt (36,3 Prozent).

Ja, das liegt auch daran, dass Wohneigentum in Solothurn noch erschwinglich ist. Und das Niedrigzinsumfeld der letzten Jahre hat die Finanzierung zusätzlich erleichtert, was die Nachfrage getrieben hat. Dazu kommt, dass es im Kanton Solothurn keine Grossstadt gibt. Dort sind Mietwohnungen jeweils klar dominierend, weil der Siedlungsdruck sehr hoch ist und damit die Preise auch hoch liegen.

Der Traum vom Eigenheim ist im Kanton Solothurn billiger zu realisieren als in anderen Gegenden des Landes. Entsprechend ist die Eigentumsquote im Kanton auch deutlich höher als im Landesschnitt. Bild: Michel Lüthi

Und nun geht zudem die Bautätigkeit zurück, wie Sie angetönt haben.

Genau. Wir hatten lange nicht wirklich eine Erklärung dafür, wieso weniger gebaut wird, obwohl das Kapital immer noch billig war, also die Zinsen tief waren. Unterdessen vermuten wir und auch andere Experten, dass die Raumplanung dafür verantwortlich ist.

Inwiefern?

Das neue Raumplanungsgesetz trat 2015 in Kraft. Im Kern ging es darum, ein Begehren des Volkes umzusetzen, das heisst die Zersiedelung zu stoppen. Neuer Wohnraum, so der verständliche Wunsch der Bevölkerung, soll nicht durch Neueinzonungen geschaffen werden, sondern durch Verdichtung.

Warum begann das Gesetz erst nach mehreren Jahren eine bremsende Wirkung zu zeigen?

Das liegt zum einen daran, dass die Kantone fünf Jahre Zeit hatten, ihre Richtpläne an das neue Bundesgesetz anzupassen. Solange der Richtplan nicht abgesegnet war, durften sie nicht mehr einzonen, als sie anderswo auszonten. Und gewisse Kantone wurden gar mit einem kompletten Einzonungsstopp belegt, weil der Bund mit dem Richtplan nicht zufrieden gewesen war.

Auch der Kanton Solothurn?

Nein, der Einzonungsstopp betraf nur die acht Kantone: Glarus, Obwalden, Tessin, Genf, Luzern Schwyz, Zürich und Zug. Der revidierte Richtplan des Kantons Solothurn wurde dagegen bereits am 24. Oktober 2018 vom Bundesrat genehmigt.

Warum klappt es denn nicht mit dem Verdichten?

Weil die Verdichtung an zu vielen Orten ausgebremst wird. Lärmschutz, Artenschutz, Heimatschutz – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um verdichtende Baumassnahmen zu blockieren.

Was kann man dagegen tun?

Credit-Suisse-Immobilienexperte Fredy Hasenmaile. Bild: zvg / Aargauer Zeitung

Wir müssen uns Gedanken machen, ob wir so üppige Einsprachemöglichkeiten wollen, ob sie der Sache dienen und wo wir Prioritäten setzen. Denn es gibt Zielkonflikte. Was ist uns wichtiger: Wohnraum in verdichteten Gebieten oder das Ortsbild?

Dazu müssten Gesetze angepasst werden.

Genau. Und das dauert Jahre. Auch wenn man sich entscheiden sollte, dass die Verdichtung doch nicht so wichtig ist. Niemand will den Wohnungsmangel, aber er ist wohl unausweichlich. Denn gerade in den Zentren ist der Widerstand gegen das Bauen in die Höhe gross. Keiner will im Schatten eines Hochhauses leben.

Kann Solothurn davon profitieren?

Ganz sicher als Wohnstandort. Es hilft sicher, dass es im Kanton noch mehr Leerstände und Baureserven gibt als anderswo. Solothurn ist gut erschlossen, und die Pendelwege in die Zentren sind kurz. Der Trend zu Homeoffice wirkt da noch unterstützend.

Werden also die Mieten steigen?

Da spielen zwei Aspekte hinein. Zum einen haben wir seit 2008 das Referenzzinssatzsystem. Nur wenn der sehr träge Referenzzinssatz steigt, dürfen die Vermieter höhere Zinskosten auf die Mieter überwälzen. Aktuell steigen die Zinsen, und wir gehen davon aus, dass der Referenzzinssatz im Juni ein erstes Mal steigen wird.

Allerdings wird nur ein Teil der Vermieter erhöhen können, da nicht alle den tieferen Referenzzinssatz weitergegeben haben. Das dürfte zu einem Anstieg von durchschnittlich 4 Prozent für die Bestandesmieter führen.

Und der zweite Aspekt?

Im Kanton Solothurn gibt es einen Angebotsüberhang. Das Preisniveau wird daher sicher nicht so stark wachsen wie anderswo. Das trifft gerade auf Neuwohnungen zu. Die Neumieten werden weniger stark steigen als im Rest der Schweiz.

Wenn Sie Neuwohnungen erwähnen, dann noch eine Frage: Im Kanton Solothurn sind die Mieten für zwischen 2011 und 2021 erbaute Wohnungen im Durchschnitt tiefer (1485 Franken) als die Mieten der zwischen 2001 und 2010 erbauten Wohnungen (1564 Franken). Warum?

Ab 2013 wuchs das Überangebot an Neuwohnungen bis circa 2018. Seither geht es zurück. Aber in dieser Phase waren die Vermieter gefordert. Die Leerstände wuchsen, und sie mussten schauen, dass sie die Wohnungen vermieten konnten. Zuerst wechselten sie vielleicht den Vermarkter aus und versuchten die Miete zu halten, aber irgendwann mussten sie mit den Mieten runter. Obschon das Wohnen an sich den Menschen in der Schweiz sehr wichtig ist.

Wie meinen Sie das?

Wenn Sie die verfügbaren Statistiken bezüglich der Haushaltsausgaben seit den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts anschauen, dann werden Sie sehen, dass die Haushalte konstant zwischen 15 bis 18 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgaben. Das ist bis heute nicht anders. Dies obwohl die Haushalte in dieser Zeit stark an Wohlstand gewonnen haben.

Mit mehr Einkommen wird in der Regel auch mehr Geld für eine grössere oder besser gelegene Wohnung ausgegeben, sodass der Anteil an unserem Haushaltsbudget über die Zeit nur wenig schwankt. Das zeigt sich auch daran, dass sich die Wohnverhältnisse oft unseren Karrieren anpassen. Von der Studenten-WG über die 2-Zimmer-Wohnung mit Partner oder Partnerin bis hin zum Einfamilienhaus mit Familie. Ganz anders sieht es bei den Lebensmitteln aus.

Erzählen Sie, bitte.

In den 50er-Jahren gab der durchschnittliche Haushalt 30 Prozent des Einkommens für Lebensmittel aus, heute sind es noch 6,5 Prozent.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen