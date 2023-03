Wohnungsmarkt: Drei Solothurner Gemeinden bei den günstigsten

Solothurner Wohnungsmarkt Kaum woanders in der Schweiz wohnt es sich so günstig wie in Gerlafingen, Flumenthal und Matzendorf Der Vergleichsdienst Comparis hat untersucht, welche Schweizer Gemeinden die günstigsten Mietpreise haben. Darunter sind mit Gerlafingen, Flumenthal und Matzendorf auch drei Solothurner Ortschaften. Die Gründe dafür sind vielfältig. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 23.03.2023, 16.53 Uhr

Komplett saniert, Parkett, Balkon. Und trotzdem ein Schnäppchen: Wohnungen in Gerlafingen. Bild: Bruno Kissling

«Hier endet Ihre Wohnungssuche»: So preist der Immobilienbewirtschafter Privera eine 4½-Zimmer-Wohnung an der Mittelfeldstrasse in Gerlafingen an. «Die Wohnungen an der Mittelfeldstrasse 2 entsprechen dem zeitgemässen Wohnungsstandard. Sie wurden vor kurzem komplett saniert», erklärt Stefano Cetrangolo, Junior-Immobilienbewirtschafter bei Privera.

Im Wohnbereich ist die Wohnung mit hellem Parkettboden ausgestattet. Hinzu kommt ein geräumiger Balkon, der genug Platz bietet, um gemütlich darauf zu verweilen. Ein richtiges Bijou, scheint es. Wer jetzt eine exorbitante Miete für diese Wohnung erwartet hat, sieht sich getäuscht. Kostenpunkt für dieses Zuhause: 1150 Franken. Inklusive Nebenkosten bezahlt man alles in allem 1390 Franken. Ein richtiges Schnäppchen.

Obwohl frisch saniert und geräumig ist diese Wohnung in Gerlafingen sehr billig zu haben. Zvg Zvg Zvg Zvg

Drei Solothurner Gemeinden bei den günstigen

Diese Ausschreibung zeigt eindrucksvoll auf, was das Vergleichsportal Comparis in einer Untersuchung aufgezeigt hat. Darin gehört Gerlafingen bei den 4½-Zimmer-Wohnungen zu den 20 Ortschaften mit den günstigsten Mietpreisen. Mit Flumenthal und Matzendorf gesellen sich noch zwei weitere Solothurner Gemeinden dazu. Gemessen wurde das anhand des Medianpreises von mindestens zehn Wohnungsausschreibungen in einer Gemeinde pro Jahr.

Für Gerlafingen und Flumenthal liegt dieser Medianpreis bei 1400 Franken pro Monat. Matzendorf liegt mit 1215 Franken knapp vor Valbirse BE, der Ortschaft mit den zweitgünstigsten Wohnungen der Schweiz. Zum Vergleich: In Zürich liegt der Median für 4½ Zimmer bei satten 2290 Franken. Ein wichtiger Grund für diese hohen Preise in Zürich: die Wohnungsnot.

Gemäss einem Bericht der «Sonntagszeitung» sieht das in ländlicheren Gemeinden anders aus. Demnach werden tiefe Preise in gewissen Ortschaften dadurch verursacht, dass Immobilienbewirtschafter Probleme haben, neue Mieter oder Mieterinnen für ihre Liegenschaften zu finden, die Nachfrage also zu tief ist. Grund dafür sei, dass die meisten Menschen heutzutage in Zentren wie Zürich leben wollen.

Preiszusammensetzung hat mehrere Faktoren

Doch wie sieht das in den drei erwähnten Solothurner Gemeinden aus? Stefano Cetrangolo ist der Meinung, dass man dieses Phänomen differenziert betrachten muss: «Die Wiedervermietung der Objekte in Gerlafingen gestaltet sich sehr unterschiedlich. So gab es eine Zeit, in der einige Wohnungen bis zu einem halben Jahr leer standen. Daraufhin konnten aber alle vermietet werden.»

Grundsätzlich könne man aber sagen, dass eine Dachstockwohnung weniger attraktiv sei als eine Wohnung im Parterre oder ersten Stock. Dies meist aus Mobilitätsgründen, weil beispielsweise der Lift fehlt.

«Die Preiszusammensetzung der Miete besteht aus mehreren Faktoren. Zum einen spielt die Lage eine Rolle, zu beachten gilt es jeweils auch den Ausbaustandard sowie die lokale Konkurrenz», ergänzt der Immobilienfachmann.

Genügend Wohnraum in Gerlafingen

Der Gemeindepräsident von Gerlafingen, Philipp Heri, sieht einen weiteren Grund für die günstigen Wohnungspreise in der Geschichte der Ortschaft: «Viele Arbeiter des Stahlwerkes mussten günstig untergebracht werden. Diese Liegenschaften entsprechen somit teilweise nicht mehr dem heutigen Standard.»

Philipp Heri, Gemeindepräsident Gerlafingen. Patrick Luethy

Zudem sei ihm nicht bekannt, dass es Probleme gebe, neue Mieterinnen und Mieter für Wohnungen zu finden. Dazu komme, dass es nur wenige Wohnungen habe, die jeweils ausgeschrieben würden.

Von einer Wohnungsnot könne man aber trotzdem nicht sprechen, so Heri weiter: «Die Leerwohnungsbestände gehen zwar zurück, obwohl viel gebaut wurde. Somit wird der Wohnraum tendenziell knapper, aber auf keinen Fall dramatisch.»

Auch in ländlichen Gebieten gefragt

Ähnlich sieht das Stefano Cetrangolo: «Die Anfragen nach Wohnungen, auch in der ländlichen Umgebung, sind hoch. Von einer Wohnungsnot würden wir hier aber nicht sprechen.» Dabei seien Kriterien wie die Küchenausstattung, eine zeitgemässe sanitäre Einrichtung, ein Lift im Treppenhaus, aber auch ganz grundsätzlich die Anzahl Quadratmeter nach wie vor aktuell.

Aber auch die Anbindung an den öffentlichen Verkehr spiele eine Rolle. Für die Wohnungen an der Mittelfeldstrasse spreche auch, dass sie gut ans Verkehrsnetz angeschlossen sind. Ob mit dem Privatfahrzeug oder dem öffentlichen Verkehr, man ist in weniger als 20 Minuten in der Stadt Solothurn.

Leerwohnungsziffer in Matzendorf «schwankend»

Etwas anders gelagert ist der Fall in Matzendorf, wie Gemeindepräsident Marcel Allemann erklärt: «Im Thal sind die Preise allgemein etwas niedriger als vor dem Berg.»

Marcel Allemann, Gemeindepräsident Matzendorf. Liliane Holdener

Günstiger seien die Liegenschaften zudem, wenn sie bereits älter sind. Ausserdem sei es auch immer eine Frage der Relation. «Wenn bei uns neue Wohnungen mit dem neuesten Standard gebaut werden und die Mietpreise plötzlich doppelt so hoch sind, dann heisst es bei uns, dass die Wohnungen zu teuer seien», so Allemann.

Die Leerwohnungsziffer sei sehr schwankend. Aber auch hier müsse man die Relationen im Kopf behalten, denn wenn hier zwei bis drei Wohnungen leer sind, mache das relativ gesehen bereits sehr viel aus. Und schliesslich müsse man auch die demografische Entwicklung betrachten, so Allemann: «Junge nach der Lehre bleiben in Matzendorf, wenn sie etwas finden. Und sonst gehen sie beispielsweise nach Oensingen, wenn gerade nichts frei ist.»

Für die Wohnung an der Mittelfeldstrasse 2 in Gerlafingen gibt es kurze Zeit nach der Ausschreibung bereits eine Nachmieterschaft. Dies sei auch nicht überraschend, weil die Wohnung für Einzelpersonen wie auch für Familien eine gute bis sehr gute Wohnqualität biete, erklärt Stefano Cetrangolo.