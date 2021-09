Solothurn: Wohnen boomt, die Preise steigen schon

«Es wäre vermessen, von Boom zu sprechen»

Boom sei das falsche Wort, sagt Walter Pretelli. Er ist Geschäftsführer von Interieursuisse, dem Verband der Schweizer Innendekorateure. «Die meisten Betriebe haben gefüllte Auftragsbücher, aber deswegen von einem Boom zu sprechen, wäre vermessen», relativiert er. Zugleich spürt er einen gewissen Aufschwung bei der Nachfrage nach Aus- und Weiterbildung. «Bei den Einrichtungsplanern hatten wir in 20 Jahren nur zweimal so schöne Zahlen wie jetzt», so Pretelli. Ob das mit dem neuen Wohnbewusstsein zusammenhängt oder nicht, sei eine andere Frage. «Viele hatten während Corona auch einfach wieder einmal Zeit, sich Gedanken zu machen, was sie eigentlich wollen in und mit ihrem Leben», sagt Pretelli. Nicht alles ist Boom in der Krise.

Eine neue Dynamik würde er nicht in Abrede stellen. Diese ist in der Möbelbranche im Übrigen auch auf Verbandsebene aufgekommen. Seit 2016 befanden sich die Verbände von Möbelproduzenten, -händlern und dem verarbeitenden Handwerk im Gespräch. Zwischen zwei Lockdowns haben sich Möbelschweiz und Interieursuisse nun zum Dachverband Einrichtenschweiz zusammengeschlossen. «Wir haben die ganze Wertschöpfungskette unter einem Hut vereint», sagt Pretelli. Das soll der Wohn- und Einrichtungsbranche in Sachen Lobbying mehr Gewicht verleihen, immerhin setzt sie jährlich 4,5 Milliarden Franken um. Die Herausforderung für Pretelli, der allen drei Verbänden als Geschäftsführer vorsteht, wird es sein, all die Interessen unter einen Hut zu bringen. Von Messer Möbel in Bellach bis zum Weltkonzern Ikea. Eine anspruchsvolle Aufgabe.

Was derzeit alle beschäftigt: Sie kämpfen mit Rohstoffengpässen und tendenziell steigenden Preisen für eben diese Rohstoffe. Angefangen beim Holz, wo Amerikaner und Chinesen durch ihre übergeschwappte und stetig wachsende Nachfrage die Preise in die Höhe treiben, über Aluprofile bis hin zu Schaumstoff für Möbelpolster. «Das hängt auch mit Outsourcing-Entscheidungen zusammen, mit der Umschichtung von Produktionskapazitäten von Europa nach Asien», hält Pretelli fest. Die Krise habe einfach das ganze System zusätzlich aus der Balance geworfen und habe deshalb auch zu Preissteigerungen geführt. (sel)