Wohltätiges Engagement Marcel Linder leistet einen kleinen Beitrag zum Frieden im Nahen Osten: «Das Gute im kleinen Rahmen kann Grosses bewirken» Marcel Linder engagiert sich beim Hilfswerk Kiriat Yearim, das für seine multikulturelle Schule in Israel einen Schweizer Menschenrechtspreis erhalten hat. Der Verein leidet an einer gewissen Überalterung und sucht Nachwuchs. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Linder will die Welt in seiner Nähe mitgestalten und Positives bewirken. Hans Peter Schläfli

«Kiriat Yearim» steht auf der Kaffeetasse, die Marcel Linder nach Kriegstetten ins Restaurant Sternen mitgebracht hat. «Es ist sowohl der Name des Dorfes als auch unserer Schule, die wir in Israel betreiben», erklärt der Präsident des Regionalkomitees Solothurn-Grenchen des gleichnamigen Vereins, der in der Region Spenden für diese Schule sammelt.

Entstanden ist das Schweizer Kinderdorf Kiriat Yearim in den Hügeln bei Jerusalem im Jahr 1951, um für kriegsgeschädigte Kinder einen geschützten Ort zu schaffen. «In den 1970er-Jahren öffnete sich die Schule auch für palästinensische Kinder. Später wurden auch viele jüdische Einwanderer aus Äthiopien aufgenommen. Heute ist es eine kulturell bunt gemischte Schule mit jüdischen und arabischen Kindern, die aus einem schwierigen sozialen Umfeld stammen», sagt Marcel Linder.

Heute leben im Dorf zwischen 120 und 180 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Fast die Hälfte der Kinder sind jüdische oder palästinensische Kinder aus Israel, 36 Prozent kommen aus Äthiopien und 15 Prozent aus der ehemaligen Sowjetunion.

«Unser Beispiel strahlt aus»

«Man könnte sagen, dass wir mit dieser kleinen Zahl Jugendlicher die Welt nicht retten können», weiss Linder.

«Aber es ist immerhin ein kleiner Tropfen. Es handelt sich um Jugendliche, die aus dem System fallen würden, die es sonst sehr schwer hätten, den Einstieg in ein ordentliches Leben zu schaffen.»

Solche Jugendliche in einer entscheidenden Phase des Erwachsenwerdens in eine gute Bahn zu leiten, das sei sehr wertvoll. «Unser Beispiel strahlt aus und es gibt bereits mehrere Nachahmer und so verbreitet sich die gute Sache weiter», sagt Linder.

Das Engagement wird wahrgenommen. So hat der Schweizer Vorstand der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte im März einen Sonderpreis an den Verein Kiriat Yearim verliehen. Die 2000 Franken, die mit der Verleihung des Menschenrechtspreises ausbezahlt werden, haben eher symbolischen Charakter.

Die Anerkennung sei viel wichtiger, meint Linder. «Es ist sehr schön und motivierend für uns alle, dass wir von Personen und Organisationen beachtet werden, mit denen wir eigentlich gar keinen persönlichen Kontakt haben.»

Er wohne nur wenige hundert Meter entfernt vom Restaurant Sternen und ihm gefalle es besonders im grossen Garten sehr gut, erklärt der 63-Jährige die Wahl des Ortes. Bekannt ist Marcel Linder als ehemaliger Finanzverwalter und Gemeindepräsident von Oekingen, Fourier in der Feuerwehr und von zahlreichen weiteren Ämtern, die er früher mit viel Elan bekleidet hatte.

Er habe sich aus familiären und gesundheitlichen Gründen 2018 ganz aus der Politik zurückgezogen und stelle nur noch ab und zu seine Erfahrung aus der Immobilienbranche zur Verfügung, wenn ein sozial schwieriger Fall zu lösen sei. Konsequent sagt er:

«Man braucht mich nicht mehr zu fragen, ich werde ganz sicher kein politisches Amt mehr annehmen.»

Einzig als Präsident des Regionalkomitees Solothurn-Grenchen des Hilfswerks Kiriat Yearim werde er weiterhin zur Verfügung stehen. Das sei eine Herzensangelegenheit.

«Es war auch als Gemeindepräsident von Oekingen mein Ziel, die Welt in meiner Nähe mitzugestalten und etwas Positives zu bewirken.» Die Welt ganz alleine zu retten, das sei unmöglich, aber wenn jeder Einzelne in seinem Umfeld etwas tue und ein friedliches Umfeld schaffe, dann habe das grosse Wirkung, erklärt er seine Philosophie.

An Spendern fehlt es nicht

Die Menschenrechtsgesellschaft würdigt Kiriat Yearim in ihrer Laudatio für den Austausch zwischen der jüdischen und der israelisch-arabischen Bevölkerung, ohne einen Unterschied nach Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung zu machen. Marcel Linder ist stolz auf diese Ehrung. «Für grosse Krisen braucht es die grossen Hilfswerke wie HEKS oder Caritas. Kleine Hilfswerke wie Kiriat Yearim sind dafür sehr effizient und bewirken im Kleinen enorm viel.»

Das Regionalkomitee Solothurn-Grenchen des Hilfswerks leide unter einer gewissen Überalterung.

«An Spendern fehlt es nicht und das Hilfswerk funktioniert gut. Meine wichtigste Aufgabe ist es deshalb, ein paar jüngere Leute zu finden, die unsere Arbeit weiterführen.»

Und das sei wichtig, meint Marcel Linder. «Wir leisten in Kiriat Yearim unseren kleinen Beitrag zum Frieden im Nahen Osten. Wir helfen mit, dass in Israel eine Generation heranwächst, die menschlich denkt und handelt. Denn so, wie wir heute mit unseren Kindern umgehen, wird unsere Zukunft aussehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen