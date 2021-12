Pandemie Sie managte Corona schon einmal: Wie tickt die neue Solothurner Kantonsärztin Yvonne Hummel?

Am 1. Dezember tritt Yvonne Hummel ihren Job in Solothurn an. Bereits im Aargau stand sie als Kantonsärztin während der Pandemie im Scheinwerferlicht – bis sie nach kurzer Amtszeit wieder abtrat. So schlug sich Hummel als Krisenmanagerin.