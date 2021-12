Impfsorgen der Schwarzbuben für den Kantonsrat nicht dringend

Wo boosten? «Unverständlich»: Die Impfsorgen der Schwarzbuben sind für den Kantonsrat nicht dringlich Der Breitenbacher Kantonsrat David Häner ist ziemlich enttäuscht: Das Parlament hat seinen Auftrag für ein eigenes Impfzentrum im Schwarzbubenland auf die lange Bank geschoben. Urs Moser 08.12.2021, 18.42 Uhr

Booster-Impfungen in Selzach. Hanspeter Bärtschi

Vorstösse im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemiesituation sind von der Natur der Sache her vordringlich, der Kantonsrat hat ihnen bisher in den meisten Fällen denn auch die dringliche Behandlung zuerkannt. Unabhängig davon, ob man mit dem Anliegen inhaltlich einverstanden war. So steht nächste Woche etwa die Forderung nach der Bezahlung der Covid-Tests für unter 21-Jährige und nach einer Erweiterung des Härtefallprogramms auf der Tagesordnung.