Standortförderin Hundert Tage ist Monika Beck im Amt: «Solothurner sollten selbstbewusster auftreten – etwa im Vergleich mit Zürich» Monika Beck leitet seit November die Standortförderung des Kantons. In ihrem ersten grossen Interview spricht die Bellacherin über die verborgenen Qualitäten des Wirtschaftsstandortes, über drohende Schwierigkeiten und einen aufgrund der Pandemie-Nachwehen harzigen Start. Interview: Sébastian Lavoyer, Lucien Fluri 04.03.2023

Monika Beck, neue Wirtschaftsfördererin des Kantons Solothurn, beim Interview auf dem Weissenstein. Bruno Kissling

Der Weissenstein ist einer ihrer Lieblingsplätze, darum findet dort unser Gespräch statt. Seit hundert Tagen ist Monika Beck nun Leiterin der Standortförderung des Kantons. Dafür ist die gebürtige Bellacherin in ihren Heimatkanton zurückgekehrt. 26 Jahre lang war die Ökonomin nämlich weg, zuletzt arbeitete sie bei der Standortförderung des Kantons St.Gallen.

Was will sie nun in Solothurn erreichen? Wo wird sie Schwerpunkte setzen und wie kann der Wirtschaftsstandort attraktiver werden? Nach hundert Tagen dämpft die 56-Jährige zu hohe Erwartungen. Sie sagt, die Standortförderung habe viel mit den Strukturen zu tun. Und da brauche es Zeit, um Änderungen aufzugleisen.

Sie lebten 26 Jahre in der Ostschweiz. Was hat Sie zurück nach Solothurn gebracht?

Monika Beck: Ich bin in Bellach aufgewachsen, hatte 29 Jahre lang meinen Wohnsitz hier, und meine Mutter lebt noch immer in der Region. Für mich war immer klar: Eines Tages kehre ich zurück. Der Bellacher Mundartdichter Otto Wolf schrieb: «Mir Lüt vom Juradörfli cheu go so wyt mer wei, es zieht is immer wider a d Raine ufe hei.» Es ist schön, dass die Leute wieder «Grüessech» sagen und nicht mehr «Grüezi», da fühle ich mich zu Hause.

Sie sind seit hundert Tagen im Amt. Was hat Sie überrascht?

Überrascht wurde ich nicht. Aber ich habe mich sehr gefreut, wie toll ich in Solothurn aufgenommen wurde.

Sie haben den Vergleich mit der Ostschweiz. Welche Chancen hat die Region Solothurn?

Der Kanton bietet eine sehr hohe Lebensqualität. Ich hoffe, dass ich in meiner Funktion mitbeitragen kann, dass sich die Solothurnerinnen und Solothurner dieser Qualitäten wieder bewusst werden und selbstbewusster auftreten, etwa im Vergleich mit Zürich.

Mit Kindheitserinnerungen verbunden: Der Weissenstein ist einer der Lieblingsplätze von Monika Beck. Bruno Kissling

Tatsächlich nimmt man diese Qualitäten offensichtlich nicht besonders wahr. Was hat man falsch gemacht?

Ich würde nicht sagen, dass man Fehler gemacht hat, sondern dass dies ein Zeichen für die Solothurner Bescheidenheit ist. Deshalb ist es ein Ziel der Standortstrategie 2030, das Gefühl einer Solothurner Identität zu schaffen und zu fördern. Wir müssen offensiver auftreten.

Solothurn liegt an bester Verkehrslage – an der Ost-West-Achse ebenso wie an der Nord-Süd-Achse. Aber man gehört dennoch nicht zu den Wirtschaftszentren.

Rund 60 Prozent des Kantons sind in zehn Minuten von der Autobahn aus erreichbar. Das findet man sonst fast nirgends. Die Distanzen nach Bern oder Zürich sind beispielsweise aus Sicht von Deutschen Peanuts. Woran es – neben der erwähnten Bescheidenheit – konkret liegt, dass Solothurn daraus nicht mehr Potenzial schlagen kann, kann ich im Moment noch nicht beantworten.

Was können Sie als Standortförderin konkret tun, um das Solothurner Image zu fördern?

Wir sind in der Standortförderung nur Teil eines Puzzles. Wir können aber etwa die Positionierung stärken, indem wir das Profil schärfen und die Perlen von Solothurn stärker herausschälen.

Was bedeutet dies konkret?

Ein Beispiel: Man spricht oft vom Medtech-Standort. Aber fast jeder Kanton behauptet, ein solcher zu sein. Eines meiner nächsten Ziele ist, dass wir darlegen können, in welchen Bereichen der Medtech-Branche die Solothurner Unternehmen tatsächlich stark sind. Ebenso ist es bei der Logistik: Wir haben zwar viele Logistiker, aber wir wissen nicht, in welchen Bereichen der Zulieferkette diese tätig sind.

Wenn Sie drei Wünsche hätten, um den Standort zu verbessern: Welche wären dies?

Ich möchte, dass der Kanton Solothurn so wahrgenommen wird, wie er es verdient. Aber ich möchte hier nicht meine Wünsche äussern. Die Unternehmen müssen konkret sagen, was sie wünschen. Dann können wir als Standortförderung mithelfen, dies umzusetzen.

Und welche Wünsche hören Sie von den Unternehmen?

Es ist für mich schwierig, nach so kurzer Zeit eine abschliessende Antwort auf diese Frage zu geben.

Es heisst von Seiten der Wirtschaft, dass Sie noch nicht gross auf Firmen zugegangen sind. Wie viele Unternehmen konnten Sie schon besuchen?

Nicht so viele, wie ich gerne besucht hätte. In der Pandemie hatte die Standortförderung ganz andere Aufgaben. Es ging nun darum, einiges wieder zu reaktivieren, was nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit erhalten hatte. Wir mussten die Basis wieder legen, damit wir überhaupt neue Projekte anpacken können würden. Dies hat in den vergangenen Wochen viel Zeit benötigt. Und …

Bitte.

Ich betrachte es nicht als meine Aufgabe, Firmen nur des Repräsentierens wegen zu besuchen. Ich möchte mit konkreten Ideen und Projekten auf die Unternehmen zugehen können.

In welchem Zustand haben Sie ihr Team vorgefunden? Die Standortförderung musste vor allem Anträge für Härtefallgelder prüfen.

Manchmal heisst es, die Standortförderung sei während der Pandemie lahmgelegt gewesen. Doch mit dem Abrechnen der Covid-Hilfen hat sie aktiv mitgeholfen, Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist eine Kernaufgabe. Aber selbstverständlich rückten deshalb andere Themen in den Hintergrund.

Für die eigentliche Aufgabe keine Zeit mehr: Vorgängerin Sarah Koch wurde während der Pandemie vom Regierungsrat mit Aufgaben im Bereich Härtefallgelder betraut. Bruno Kissling

Wie verstehen Sie Ihre Rolle? Was macht eine Standortförderin aus?

Wir sind Netzwerker und Kümmerer.

Wenn man das Konzept zur Standortförderung liest, tönt dies ja gut. So soll zum Beispiel die Kinderbetreuung gefördert werden. Aber diese liegt im Aufgabengebiet der Gemeinden, sie entscheiden. Was können Sie überhaupt bewirken?

Die Frage wird mir seit 26 Jahren immer wieder gestellt – und ist sehr schwierig zu beantworten. Tatsächlich spielen in diesem Umfeld sehr viele Faktoren hinein. Wenn ein Unternehmen angesiedelt werden kann, kann niemand sagen: Das war ich. Denn es braucht so viele Leute oder Faktoren, die mitspielen. Wir können mit Leuten reden und versuchen, Lösungen hinzubekommen, quasi auch in einer Form der Mediation. Eine Standortförderung kann nur erfolgreich und wirksam sein, wenn sie ein vielseitiges und breites Partnernetzwerk hat. Dank meiner Erfahrung kann ich sicher für eine ausserkantonale Erweiterung des Netzwerkes sorgen.

Was kann der Kanton konkret tun, damit Unternehmen hierhin kommen?

Wir wollen uns aktiv an der Greater Zurich Area beteiligen. Zur Zeit der Pandemie rückte dieses Aufgabengebiet in den Hintergrund, nicht nur im Kanton Solothurn. Ich freue mich, dass am 25. September alle Standortförderer der Greater Zurich Area hierher nach Solothurn kommen, für eine zweitägige Tagung. Wir werden also wahrgenommen.

Schon lange gibt es aus Politik und Wirtschaft den Wunsch nach Industrieparks, wo der Kanton Interessierten fertig erschlossenes Land zur Verfügung gestellt werden kann. Doch es scheint da nicht voranzugehen.

Der Industriepark in Grenchen wird nun im Rahmen der Masterplanung diskutiert. Ich bin zuversichtlich: Wir sind auf dem Weg, aber es ist noch keine Lösung bereit. Es ist auch eine Frage der Grundeigentümer, gerade in Grenchen.

Nördlich des Flughafens Grenchen ist ein Industriepark angedacht. Peter Brotschi

Wo liegen die Herausforderungen für den Kanton Solothurn?

Sie sind nicht anders als in anderen Kantonen: Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern inzwischen einen Mangel an Arbeitskräften. Man darf nicht vergessen: Die Babyboomerjahrgänge gehen in Pension. Dies wird noch ganz andere Herausforderungen bringen.

Was kann man machen als Kanton?

Es gilt, mit den Unternehmen zu schauen. Eine Idee: Derzeit ist man ziemlich stark auf die Fachhochschule Nordwestschweiz ausgerichtet. Es gibt aber auch andere Fachhochschulen. Unternehmer sind auch dankbar für Leute, die in Zürich oder der Ostschweiz studiert haben. Man muss versuchen, den Standort und die attraktiven Arbeitsplätze der Region Solothurn dort besser zu positionieren.

Firmen beklagen auch den Stau und schlechte Busverbindungen in der Region Solothurn. Was macht man, um dies zu beheben?

Es ist ein wichtiges Thema. Ob und wie schlecht die Busanbindungen sind, kann ich Ihnen nach hundert Tagen noch nicht beantworten. Bezüglich Stau, da ist vor allem das Gäu als Logistikstandort betroffen, gibt es in den nächsten Monaten eine Aussprache mit den Gemeindepräsidien. Es gibt einige Ideen, aber inhaltlich möchte ich mich nicht äussern. Das müssen wir zuerst mit den betroffenen Leuten besprechen.

Baustelle öffentlicher Verkehr: Wie werden die Industrieareale im Kanton mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen? zvg

Wie viele Anfragen von interessierten Firmen gibt es überhaupt?

In den letzten Jahren waren es mit der Pandemie nicht so viele, wie man es gerne gehabt hätte.

Lange wurde die Wirtschaftsförderung vor allem mit Steuererleichterungen gleichgesetzt. Wie wichtig sind die Steuern?

Das Thema Steuern wird immer weniger wichtig. Es gibt viele andere Faktoren, wenn man mit Unternehmen spricht, etwa die Verfügbarkeit von Fachkräften oder ein gutes Umfeld, um Innovationen umzusetzen oder die Lebensqualität.

Wo wollen Sie den Fokus setzen?

Nun geht es darum, das Profil des Kantons zu schärfen. Da haben wir zwei Projekte am Laufen, so machen wir Experteninterviews mit Solothurnern, die in die Welt hinausgegangen sind. Daraus leitet sich viel ab. Und als zweites will ich das Innovations- und Gründerumfeld verbessern. Mit der Handelskammer haben wir ein Projekt für Gründungen, ein niederschwelliges Angebot, wenn jemand eine Bäckerei oder einen Coiffeursalon gründen will. Im Hightech-Bereich haben wir Nachholbedarf. Aber da bringe ich ein Netzwerk mit, auch zu Investoren im Start-up-Bereich, das hilfreich sein könnte.

Beck während des Interviews im Hotel Weissenstein. Bruno Kissling

Wie lange dauert dies?

Ich nehme aus Ihren Fragen mit, dass es wahnsinnig grosse Erwartungen gibt. Wir arbeiten aber auf der sehr langen Zeitachse in der Standortförderung. Die Standortförderung 2030 ist eine gute Grundlage. Aber wir müssen Massnahmenpakete schnüren. Aber was wann umgesetzt werden kann, ist eine Frage des Geldes und der personellen Ressourcen.

Vielleicht können Sie uns ein Beispiel aus Ihrer zwölfjährigen Tätigkeit in St.Gallen geben?

Gerne. Ich war federführend an der Errichtung des Switzerland Innovation Park Ost in St.Gallen beteiligt, wo Wissenschaft und Industrie kooperieren, um Innovationen zu beschleunigen und neue Geschäftsmodelle zu finden. Es dauerte Jahre, dieses Projekt zu realisieren. Aber heute sind dort über dreissig Unternehmen aus dem Hightech-, IT- und Dienstleistungsbereich ansässig.