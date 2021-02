Wirtschaft Viele Neugründungen, aber keine angesiedelten Top-Startups: Ist Solothurn zu wenig unternehmerisch? Solothurn verzeichnete im Coronajahr eine Zunahme der Neugründungen. Aber keines der Top-Start-ups ist hier angesiedelt. Warum? Sébastian Lavoyer 20.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kanton Solothurn ist wenig attraktiv für Startups. (Archiv) Laurent Gillieron/ KEYSTONE

Auf den ersten Blick scheint es, als wäre Solothurn ein Kanton der Gründer und Unternehmer. Selbst im Coronajahr wurden 9 Prozent mehr Unternehmen gegründet als 2019. Die Zunahme der Neugründungen liegt deutlich über dem Schweizer Durchschnitt (5,3 Prozent mehr Neugründungen) und ihr stehen deutlich weniger Konkurse gegenüber als noch 2019. Damals wurden im Kanton 516 Konkursverfahren eröffnet, 2020 waren es bloss noch 451. Alles in bester Ordnung also?

Der Schein trügt. Bei genauerer Betrachtung werden die Herausforderungen des Kantons offensichtlich. So gab es am meisten Neugründungen in folgenden Branchen: Handwerk, Immobilienwesen, Detailhandel und Gastronomie. Den grössten Zuwachs von über 100 Prozent gab es im Sektor «Coiffeur & Kosmetik». Das sind Branchen und Sektoren, die nicht gerade grosses Wachstum versprechen. «Im Schweizer Handelsregister gibt es pro Jahr 47'000 Neueinträge. Durchschnittlich sind davon etwa 300 Start-ups, die einen hoch innovativen Ansatz haben und deshalb auch grosse Wachstumschancen», sagt Simon May, Co-Geschäftsführer des Instituts für Jungunternehmen (IFJ).

Grosser Anteil an Neugründungen im Gewerbe- und im Dienstleistungssektor

Es sind genau diese 300 Jungunternehmen, die Zukunft haben und attraktive Arbeitsplätze versprechen. Natürlich hat auch ein Coiffeur Zukunft. Haare wachsen, und je mehr Menschen es gibt, desto mehr Haar wächst. Aber das Geschäft geht nicht durch die Decke. «Wir hatten schon immer einen grossen Anteil an Neugründungen im Gewerbe- und im Dienstleistungssektor», sagt Thomas Heimann, Geschäftsleiter des Gründungszentrum Kanton Solothurn (GZS).

Und das obwohl Solothurn vor allem dank seiner Industrieunternehmen auch eine Rolle in der internationalen Wirtschaft spielt. Medizinaltechnik, Uhren- und Präzisionsindustrie oder Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie – diese Branchen sind für einen Grossteil der kantonalen Exporte verantwortlich. Aber, so Heimann: «Die Spezialisten finden in diesen Branchen oft ein so gutes Umfeld, dass es gar keine Motivation gibt, sich selbstständig zu machen.» Spin-offs, wie man sie von den technischen Hochschulen kennt, sind eine Seltenheit.

Solothurn will künftig Start-ups in der Wachstumsphase anlocken

Nun hat Solothurn zwar eine Fachhochschule, aber eine ohne technischen Schwerpunkt. Wie wichtig der sein kann, zeigt ein Blick auf die IFJ-Landkarte der 100 vielversprechendsten Start-ups des Landes (Karte loben). Die Hälfte der Top 100 ist in Zürich angesiedelt, weitere 25 im Kanton Waadt – in den Kantonen also, welche die eidgenössischen technischen Hochschulen ETH und EPFL beheimaten. Während einzelne Top-Start-ups in den Nachbarkantonen zu finden sind, ist Solothurn ein Blindfleck.

Zwei der Top-Startups und warum sie wegzogen Hyll und Swiss Shrimps Wieso zwei hoffnungsvolle Start-ups Solothurn den Rücken kehrten



In Solothurn werden nur selten technologiebasierte und skalierbare Start-ups gegründet. Das wird sich aufgrund der Hochschulsituation kaum ändern. Aber, so Sarah Koch, Leiterin der Fachstelle Standortförderung: «Wir sehen unsere Chance auch darin, dass die Start-ups ihre Tätigkeit in der Wachstumsphase in den Kanton Solothurn verlagern.» Wegen der attraktiven Rahmenbedingungen: Günstiges Immobilienumfeld, zentrale Lage, gut ausgebildeten Fachkräfte – Solothurn hat einiges zu bieten. Und mit neuen Initiativen wie dem auf 3D-Druck spezialisierten Swiss m4m Center in Bettlach und dem in Grenchen geplanten Campus Technik soll eine neue Dynamik aufkommen.

Was bringt das, wenn der Unternehmergeist fehlt? Zwar hat die Zahl der Neugründungen im vergangenen Jahr stark zugenommen, setzt man sie aber ins Verhältnis mit der Einwohnerzahl, schneidet Solothurn deutlich schlechter ab. Mit 4,31 Neugründungen pro 1000Einwohner liegt der Kanton unter dem Landesschnitt von 5,61 und belegt im Kantonsranking den fünftletzten Platz.

Ist Solothurn weniger unternehmerisch als andere Kantone? «Das ist eine Frage, die uns schon lange beschäftigt», sagt Thomas Heimann vom GZS. Er spricht von einem strukturellen Problem.

Hat Solothurn bald einen Business Park wie Baselland?

Der Kanton aber ist nicht untätig. Die Modernisierung und der Ausbau des Unterstützungsangebots für Neugründer und die damit verbundene Gründung der GZS GmbH im letzten Jahr ist Ausdruck davon. Das ist ein erster Schritt. Simon May sagt:

«Mit der Modernisierung der Gründungsförderung ist noch einmal ein Ruck durch den Kanton gegangen.»

Das betriebswirtschaftliche Wissen wird gestärkt mit Ausbildungsangeboten. Das hilft, Konkurse zu reduzieren. Noch aber fehlt einiges. Zum Beispiel Sichtbarkeit. Oder wie Thomas Heimann sagt: «Es ist meine Vision, dass es an drei Standorten im Kanton ein sichtbares Gründerumfeld gibt.» Ein Ort, an dem innovative Ideen zu Unternehmen reifen können, wo sich etablierte Unternehmer zusammenschliessen zu einer Art Know-how-Hub.

Noch dieses Jahr will Heimann ein Konzept ausarbeiten. Nach dem Vorbild des Business Parc Reinach. Mit einem Stiftungsrat bestückt mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Bildung. Gesponsert von privaten Unternehmen. «Hat man erst einmal ein paar gute Jungunternehmen überzeugt, siedeln sich in der Regel weitere an», so Heimann. Im besten Fall schafft man es, Unternehmen aus einem bestimmten Cluster anzusiedeln. Medtech, Präzisionstechnologie oder Maschinenbau – an Expertise mangelt es nicht im Kanton. Und der Wille zur Veränderung ist da.