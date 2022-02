Arbeitslosenquote in Solothurn ist über dem Schweizer Schnitt

Wirtschaft Erstmals seit über zehn Jahren: Wieso ist die Arbeitslosenquote in Solothurn plötzlich höher als der Schweizer Schnitt? Zuletzt war es kurz nach der Finanzkrise, dass die Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn leicht über dem Schweizer Durchschnitt war. Nun ist es zu zweiten Monat in Folge der Fall. Eine Spurensuche. Raphael Karpf 07.02.2022, 16.54 Uhr

2,7 Prozent betrug die Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn im Januar. Oliver Menge

In normalen Zeiten steht Solothurn vergleichsweise gut da. Dann hat der Kanton eine Arbeitslosenquote, die etwa ein halbes Prozent tiefer ist als der Schweizer Schnitt. Doch was ist schon normal im Moment.

Im Dezember war die Quote erstmals seit 2010 höher als im Rest der Schweiz (2,7 im Vergleich zu 2,6 Prozent). Und im Januar war es nun schon wieder so. Woran liegt’s?

Jonas Motschi. Michel Luethi

Das fragt man sich auch beim kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit. Denn normal, nein normal sei das also wirklich nicht, sagt dessen Leiter Jonas Motschi.

Obwohl, führt er aus. Eigentlich schon. In Wirtschaftskrisen würde die Differenz der Arbeitslosenquote zwischen Solothurn und dem Rest der Schweiz kleiner werden. Zum Höhepunkt der Krise sei sie in Solothurn dann höher. Später würde sich das Ganze wieder einpendeln.

Auch in anderen Kantonen sei dieses Phänomen zu beobachten. In Kantonen nämlich, die besonders stark vom Export abhängig seien. Nur: Schwierigkeiten beim Export seien jetzt eben gerade nicht der Hauptgrund für die vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit.

Was dann? «Wir wissen es auch nicht genau», sagt Motschi. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen sei etwas höher als sonst. Das sei aber auch keine Erklärung. Zudem gebe es Branchen, aus der manche in der Krise ausgestiegen seien und in die sie nun auch nicht zurückkehren möchten. Gastronomie oder Pflege, um zwei Beispiele zu nennen. Doch auch dieses Phänomen gebe es in anderen Kantonen, auch das sei keine wirkliche Erklärung.

So bleibt es ein Stück weit ein Rätsel, wieso Solothurn momentan nicht so gut dasteht. Immerhin, Motschi ist zuversichtlich: Nach der Krise werde die Arbeitslosigkeit wieder unter den Schweizer Schnitt sinken.

Immer noch hohe Nachfrage nach Kurzarbeit

218 Betriebe haben für den Februar Kurzarbeit angemeldet, knapp 3000 Arbeitsplätze könnten betroffen sein. Über die Hälfte der Anmeldungen stammen aus der Gastronomie. Das sind ähnlich viele wie im Vormonat. Bei der Abrechnung und tatsächlichen Auszahlung werde man dann aber einen Rückgang spüren, ist Motschi überzeugt. Viele Betriebe hätten zuletzt sicherheitshalber Kurzarbeit angemeldet. Kurzarbeit, die wohl nicht alle brauchen werden.