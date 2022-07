Weniger Arbeitslose im Kanton Solothurn im Juni als im Mai

Wirtschaft Die Zahl der Arbeitslosen geht im Kanton Solothurn weiter zurück Die gute Wirtschaftsauslastung schlägt sich in den Arbeitslosenzahlen nieder: Im Kanton Solothurn sank die Arbeitslosenquote im Juni von 2,2 auf 2,1 Prozent. Ende Monat waren 3’068 Arbeitslose registriert. Online-Redaktion 07.07.2022, 15.00 Uhr

Stellenportale hatten im vergangenen Monat wohl weniger Aufrufe aus dem Kanton Solothurn als auch schon. Severin Bigler

Die Entwicklung ist erfreulich: Wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit am Donnerstag mitteilt, waren Ende Juni im Kanton Solothurn noch 3'068 Arbeitslose registriert. Das sind 199 Personen weniger als noch im Mai. Die Arbeitslosenquote sank von 2,2 auf 2,1 Prozent. Grund dafür sei die weiterhin gut ausgelastete Wirtschaft, heisst es vom Kanton.

In sämtlichen Kantonsteilen weniger Stellensuchende

Auch die Zahl der registrierten Stellensuchenden ging gegenüber dem Vormonat zurück; um 246 auf 6’015 Personen. Die Stellensuchendenquote nahm entsprechend von 4,2 auf 4,0 Prozent ab. Diese Tendenz zeigt sich im ganzen Kanton. So nahm die Stellensuchendenquote in allen Regionen ab: Sowohl in der Region Solothurn als auch in der Region Grenchen und im Schwarzbubenland waren im Juni weniger Stellensuchende gemeldet als noch im Mai. Gleiches gilt für die Region Olten und das Thal.

Alle Alterskategorien

Die Zahl der Stellensuchenden hat sich in allen Altersgruppen verringert. Den zahlenmässig grössten Rückgang gab es bei den 50 bis 59 Jährigen: Hier waren Ende Juni 69 Personen weniger auf Stellensuche, die Quote sank von 3,7 auf 3,5 Prozent. Auch bei den Jüngsten und den Ältesten waren im Juni weniger Stellensuchende gemeldet. Die Quote lag Ende Monat bei 2,5 (unter 20-Jährige) und bei 4,8 Prozent (über 60-Jährige).

Weniger Offene Stellen und mehr Anmeldungen für Kurzarbeit

Ende Juni waren im Kanton Solothurn 1’890 offene Stellen gemeldet, 27 weniger als Ende Mai. Die Arbeitslosenversicherung zahlte im April an 139 Arbeitnehmende in 29 Betrieben Kurzarbeitsentschädigungen. Im Juni haben sich 53 Betriebe für Kurzarbeit vorangemeldet oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Im Mai gab es 37 Anmeldungen. (sks)