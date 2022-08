Wirtschaft Die SoBa ist Geschichte: CEO Jürg Ritz betont, dass man dem Kanton aber als wichtiger Steuerzahler treu bleibe Baloise Bank wird sie künftig heissen, die Bank, die wir alle nur als SoBa kennen. Der Solothurn-Bezug fällt weg, der zu Basel wird betont. Wegen der Markenstrategie sei das notwendig, so CEO Jürg Ritz. Viel wichtiger sei, dass man den Hauptsitz in Solothurn behalte. Sébastian Lavoyer 1 Kommentar 25.08.2022, 17.30 Uhr

Der Name ändert sich, der Hauptsitz bleibt in Solothurn genauso wie der grosse Tresorraum mit den Schliessfächern: Das brachte dem Kanton in den letzten Jahren zwischen 5 und 6 Millionen Franken Steuereinnahmen, wie SoBa-CEO Jürg Ritz betont. Hanspeter Bärtschi / SZ

Der Titel der Mitteilung, die am Donnerstagmorgen von der Baloise, dem Mutterhaus der SoBa, verschickt wird, lässt nichts von der Brisanz des Inhaltes erahnen. «Baloise mit stabiler Entwicklung im Bankgeschäft im ersten Semester», steht da. Doch einmal kurz querlesen und es ist klar: Da geht es um deutlich mehr. Schon bald streicht man das «SoBa» aus dem Firmen­namen und will sich künftig bloss noch Baloise nennen.

Der Solothurn-Bezug wird aus dem Namen gestrichen. Aus dem Namen jener Bank, die aus der konkursiten Solothurner Kantonalbank hervorgegangen ist (siehe Kontext). Ein Stück Tradition geht verloren. Warum dieser Schritt? Das wollten wir von Jürg Ritz, dem heutigen SoBa-CEO und baldigen CEO der Baloise Bank, wissen. Es sei ein logischer Schritt, die Umbenennung sei Ausdruck der gemeinsamen Strategie von Versicherung und Bank, dem Zusammenspannen folgt die markentechnische Vereinheitlichung.

Tradition des Mutterhauses wichtiger: Basel-Bezug bleibt

Künftig gibt es in Basel keine Basler Versicherung mehr und im Tessin keine Basilese, künftig heisst es überall Baloise ­– und so wird auch aus der Baloise Bank SoBa schlicht und einfach «Baloise». «Die Vereinheitlichung war wichtig», so Ritz, «und wir in Solothurn haben uns gefreut, dass man sich für Baloise entschieden hat, das wir schon seit 2002 im Namen tragen. Das macht das Ganze für uns einfach.»

Am 10. Oktober soll im Handelsregister der Firmenname entsprechend angepasst werden. Nach und nach wird danach das SoBa-Logo langsam von der Bildfläche verschwinden. Man gehe dabei pragmatisch vor, so Ritz, Schritt für Schritt. Zum Beispiel prangt auf jeder dritten Gondel auf den Weissenstein das Logo der SoBa. «Wir warten einfach bis zur nächsten Revision, dann werden die Logos ersetzt», sagt Ritz. Das sei kostenmässig am sinnvollsten.

Auf jeder dritten Gondel auf den Weissenstein steht Baloise Bank SoBa (so auch auf dieser). Die Logos sollen bei der nächsten Revision ersetzt werden. Tina Dauwalder Und Thomas Ulrich / SZ

Der Solothurn-Bezug verschwindet und jener zu Basel bleibt. Schliesslich kommt das Mutterhaus aus Basel. Dessen Tradition wiegt in diesem Fall mehr. Ob das gut kommt? Als die Credit Suisse im Aargau beschloss, die Neue Aargauer Bank (NAB) aufzulösen, die schon seit über zwei Jahrzehnten zur CS gehörte, gab es nicht nur einen riesigen Aufschrei, sondern ein ähnlich grosses Gerangel bei der Konkurrenz um abwandernde NAB-Kunden. Nach einem Jahr war das Geschäftsvolumen der in die CS integrierten NAB um 6 Prozent geschrumpft.

Ritz winkt ab. Der Vergleich hinke. Im Aargau seien eine Bank in eine Bank integriert und zahlreiche Filialen gestrichen worden. Die Baloise aber erweitert das Versicherungsgeschäft mit Bankleistungen, man baue nicht ab, sondern aus, um als nationales Bankenhaus aufzutreten. So habe man das Personal seit Jahresbeginn von 303 auf 309 (+2%) ausgebaut. Bis Ende Jahr sollen weitere neue Stellen dazukommen.

«Wir werden bis dann in jeder unserer 29 Generalagenturen einen Bankenexperten haben», so Ritz. Leute, die man inzwischen bereits re­krutiert hat. National statt regional, das ist die Devise. Schliesslich kennt auch die Digitalisierung keine Kantonsgrenzen. Deren Bedeutung schwinde mit zunehmender Mobilität sowieso, sagt Ritz.

Hauptsitz bleibt, Steuereinnahmen sollen künftig wachsen

Der Solothurn-Bezug im Namen wird der Nationalisierung geopfert, zugleich profitiert der Kanton weiterhin von den Steuereinnahmen. Denn die Baloise Bank AG wird ihren Hauptsitz in Solothurn behalten. «Wir bleiben bei unseren Wurzeln und wollen, dass der Baum hier, auf diesem Boden, Früchte trägt», sagt Ritz. Schon jetzt zahlt die Bank jährlich fünf bis sechs Millionen Franken Steuern. Wenn die Strategie Früchte trägt, könnte es künftig sogar noch mehr werden.

Gewinn wächst nicht stärker wegen Personalausbau

Die Geschäfte der Bank laufen gut. Der Gewinn im ersten Halbjahr ist um 0,4 Prozent auf 13,1 Millionen Franken gestiegen. Dass sich die neue Strategie rechne, sei vor allem dem Zuwachs von 14 Prozent bei den Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandaten zu verdanken und dem damit verbundenen Depotvolumen-Wachstum von 184,8 Millionen Franken. Fast 30 Prozent dürfte dieser Bereich 2022 wachsen. Wie schon in den letzten vier, fünf Jahren, wie Ritz ergänzt.

Warum aber wächst dann der Gewinn nicht stärker? Weil man ins Wachstum, das heisst in eine schweizweite Präsenz investiert. SoBa-Chef Jürg Ritz konkretisiert: «Der Personalaufwand ist im ersten Halbjahr um mehr als eine Million angestiegen.» Und er dürfte noch weiter ansteigen bis im November. Denn spätestens ab dann sollte jede Baloise-Generalagentur auch einen eigenen Bankenexperten vor Ort haben. Einen Experten der Baloise – ohne SoBa.

Das Ende der SoBa Der Name ist Geschichte, was bleibt ist die Geschichte Das «SoBa» verschwindet, die Geschichte bleibt Der Untergang der Solothurner Kantonalbank Mitte der 90er-Jahre war ein Schock für den Kanton. Eigene Altlasten (auch aus Geschäften mit dem strafrechtlich verurteilten Werner K. Rey) sowie die Übernahme der siechenden Bank in Kriegstetten bedeuteten das Ende. Auf die Rettung mit Steuergeldern folgte die Privatisierung als Solothurner Bank SoBa. Als die Besitzerin, der Schweizerische Bankverein, 1997 mit der Schweizerischen Bankgesellschaft zur UBS fusionierte, stellte die Wettbewerbskommission die Auflage, dass die SoBa bis spätestens 2003 wieder abgestossen werden müsse. Schon im Herbst 2000 wurde die SoBa dann an die Basler Versicherung verkau Q2ft, welche die Bank fortan unter dem Namen Baloise Bank SoBa führte. Ab Oktober wird das SoBa gestrichen und man will sich schweizweit als Baloise Bank in Szene setzen. Neben Solothurn hat übrigens nur Appenzell Ausserrhoden keine eigene Kantonalbank mehr. (sel)

1 Kommentar Joel Kleger vor 36 Minuten 1 Empfehlung Einfach super, was unsere tollen Politiker in den 90igern da gemacht haben. Heute sitzen sie im Ständerat und vertreten unseren Kanton in Bern und wollen von nichts mehr wissen. Das Herz blutet immer noch Herr Bischof. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen