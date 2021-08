José Sanchez: Biogen-Leiter Luterbach über neue Herausforderungen

Wirtschaft Biogen-Standortleiter José Sanchez: «Was wir in Luterbach machen, ist Pionierarbeit» Seit Oktober 2020 leitet der Spanier José Sanchez den Biogen-Standort in Luterbach. Er führt die Solothurner Zeitung über das Biogen-Gelände und steht während des Spaziergangs Red' und Antwort. Er spricht über die Herausforderungen bei der Zulassung von Biogens Alzheimer-Wirkstoff Aducanumab und die Zukunftspläne des US-Biotech-Unternehmens. Sébastian Lavoyer 28.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein ungewöhnliches Setting für ein Interview mit einem Mann in seiner Position: Biogen-Standortleiter José Sanchez führt uns bei einem Spaziergang über das Biogen-Gelände und erklärt, was wo gemacht wird. Hinter ihm ist das Versorgungsgebäude, das die Anlage mit Strom, Dampf und anderen Gasen versorgt. Hanspeter Bärtschi

Das Setting ist ungewöhnlich. Wenigstens für ein Interview mit einem Mann in seiner Position. Aber zum einen ist Biogen-Standortleiter José Sanchez ein bodenständiger Mann und zum anderen lassen die Covid-Bestimmungen des Biotech-Unternehmens derzeit nichts anderes zu. Also spazieren wir über das Gelände der neuen Fabrikanlage, sprechen im Gehen über Schwierigkeiten bei der Talentsuche, Zukunftspläne und ein bisschen auch über Privates.

Sie starteten kurz bevor Corona wieder zu starken Einschränkungen führte. Wie lief das?

José Sanchez: Es war schwierig. Als ich ankam, stiegen die Fallzahlen stark an. Auf jeden Fall im Vergleich zu Singapur, wo wir herkamen. Die Vorschriften dort sind zwar sehr streng, aber zugleich war es auch sehr sicher. Die ersten drei Monate hier waren wirklich hart für uns.

Sie haben Familie?

Ja, meine Frau und ich haben zwei Kinder im Schulalter, ein Mädchen und ein Junge. Sie haben sich sehr gut eingelebt. Als Vater war das meine grösste Sorge. Sie mussten die Schule mitten im Schuljahr wechseln, kamen in ein neues Land, mussten neue Freunde finden. Aber sie haben das hervorragend gemeistert, Kinder sind wahnsinnig schnell.

Sprechen sie schon Deutsch?

Unsere Tochter ist schneller als unser Junge. Aber lassen Sie uns über etwas anderes sprechen, ich möchte nicht allzu viel über mein Privatleben preisgeben – auch aus Sicherheitsgründen.

Vollstes Verständnis. Sie erhielten diesen Frühling die Betriebsbewilligung für die erste Anlage. Was wird nun in Luterbach produziert?

Wir sind dabei, die Produktion hoch zu fahren. Noch sind wir in einer Phase, in der wir Daten sammeln, Dokumente zusammenstellen, um ein sogenanntes Post Approval Supplement bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA einreichen zu können. Sobald das über die Bühne ist, können wir Aducanumab in Luterbach herstellen und in den USA distribuieren. Wir machen alles, um hoffentlich schon bald richtig loszulegen.

Biogen hat für die erste Biotech-Anlage (im linken Teil des Hauptgebäudes hinten) die Zulassung von Swissmedic bekommen. Schon bald soll hier der Wirkstoff Aducanumab für das Alzheimer-Medikament Aduhelm produziert werden. Urs Byland

Das Zulassungsverfahren Ihres Alzheimer-Wirkstoffs ist speziell. Die weltweit massgebende amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat Biogen erst eine Art provisorische Zulassung erteilt, gebunden an weitere Studien. Ein einmaliges Vorgehen.

Was wir hier leisten, ist Pionierarbeit. Das ist ein komplett neues Produkt. Natürlich fahren wir fort, neue Daten zu sammeln. Es ist doch normal, dass man vorsichtiger ist, wenn man Neuland betritt.

Auf welche Erfahrungen können Sie dabei zurückgreifen?

Ich habe für verschiedene Pharma-Unternehmen gearbeitet. Zuletzt in Singapur zuerst für Lonza, dann für die Novartis. Die Aufgabe bei Novartis war sehr ähnlich wie hier. Ich leitete den Bau der Anlage, war für die Inbetriebnahme verantwortlich, die Abnahme durch die Behörden. Zuerst die lokalen, dann die FDA und alle anderen. In dieser Phase arbeitet man noch mit geringer Auslastung, sobald die Zulassung durch ist, wird die Produktion hochgefahren.

Ging es dabei um ähnlich fortschrittliche Medikamente respektive Wirkstoffe?

Im Fall von Lonza kann ich nichts dazu sagen. Lonza fertigt im Auftrag, es sind also Kunden involviert und das wird geheimgehalten. Im Fall von Novartis ging es ebenfalls um einen biopharmazeutischen Wirkstoff, einer der ersten Wirkstoffe, die von Roche und Novartis gemeinsam entwickelt wurde.

Das waren also beides Biotech-Anlagen?

Genau. Die Anlage von Lonza war ähnlich gross wie diese hier. Das heisst der Bioreaktor hatte ein ähnliches Volumen, fasst 20'000 Liter (die bisher in Betrieb genommene Anlage in Luterbach hat vier Reaktoren à 18'500 Liter, Anm. d. Red.). Die Novartis-Anlage war vom Set-up her ähnlich. Die Reaktoren waren ein bisschen kleiner, dafür waren es auch mehrere in einer grösseren Anlage.

Können Sie uns in einfachen Worten erklären, was in diesen Reaktoren geschieht?

Ich versuche es. Zwar bin ich Industrieingenieur aber in all den Jahren in der Pharmaindustrie habe ich einiges gelernt. Man startet mit präparierten Mäuse-Eizellen, mit ganz kleinen Mengen. Dann vermehrt man sie. Erst wenn man eine grosse Anzahl von Zellen hat, kommen diese in den Bioreaktor. Dort kann man die Umgebung genaustens kontrollieren. Temperatur, Nährstoffe, Gase, alles. Zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt man, die Bedingungen im Reaktor zu verändern. Dann hören die Zellen auf sich zu vermehren und beginnen den Wirkstoff, das heisst die Antikörper, zu produzieren.

Biogen Betriebsleiter José Sanchez im Gespräch mit der Solothurner Zeitung. Hanspeter Bärtschi

Und dann?

Dann wird der Wirkstoff isoliert. Andere Proteine und chemische Stoffe, die als Nahrung dienen, werden ausgesondert, der Reaktor gereinigt und man startet wieder von vorne. Anfangs langsam, denn die Qualität hat oberste Priorität. Aber je besser man die Prozesse kennt, desto schneller geht es, bis man mit einem neuen Batch starten kann.

Wie muss man sich den Wirkstoff vorstellen?

Es handelt sich um eine durchsichtige Flüssigkeit. Wenn sie eine Flasche davon neben eine Flasche Wasser stellen würden, könnten sie die kaum unterscheiden. Wir füllen sie in spezielle 10-Liter-Kunststoffbehältnisse, gefrieren sie und schicken sie in die USA.

Werden Sie das auch künftig so machen, oder planen sie mit einem Vertragsproduzenten zu arbeiten?

Vorerst machen wir das intern. Wie es in Zukunft aussieht, hängt auch davon ab, wie gross das Potenzial des Wirkstoffes ist. Wir haben auf jeden Fall auch gute Beziehungen zu Auftragsproduzenten in der näheren Umgebung.

Was passiert eigentlich, wenn Biogen keine definitive Zulassung für Aducanumab bekommen sollte?

Wir könnten mit dieser Anlage auch andere Wirkstoffe herstellen. Die Anlage ist von Swissmedic für mehrere Wirkstoffe zugelassen. Und wir haben auch die entsprechenden Volumina.

Sie sind dabei eine zweite Anlage für die Abnahme von Swissmedic vorzubereiten und könnten noch bis zu fünf weitere solche Anlagen bauen auf dem Gelände in Luterbach. Konkretisiert sich da etwas?

Die Entscheidung diesbezüglich ist noch nicht gefallen. Aber die Vorbereitungsarbeiten laufen. Im Süden des Geländes sind wir mit dem Kanton dabei, den Boden zu sanieren. Und unser Infrastrukturgebäude, das für die Versorgung der Bioreaktoren sorgt, ist dafür ausgelegt.

In Zusammenarbeit mit dem Kanton saniert Biogen den Boden in der «Späckmatt» auf dem ehemaligen Borregaard-Areal in Luterbach. Tom Ulrich

Hängt die Entscheidung zum weiteren Ausbau auch vom Erfolg, respektive der definitiven Zulassung von Aducanumab ab?

Ich würde sagen, es hängt vom Erfolg von Biogen ab. Wie ich schon gesagt habe, könnten wir hier auch andere biotechnologiesche Wirkstoffe herstellen. Es wäre sogar denkbar, dass wir für andere Unternehmen produzieren.

Welches sind die wichtigsten Biogen-Wirkstoffe neben Aducanumab und wohin entwickelt sich das Unternehmen?

Biogen hat verschiedene Wirkstoffe im Portfolio, unter anderem einen gegen Multiplesklerose. Ausserdem fährt das Unternehmen, eine Biosimilars-Strategie (Biosimilars sind Nachahmerprodukte eines bestimmten Biopharmazeutikums, die nach Ablauf der Patentzeit des Originalwirkstoffs zugelassen werden, ähnlich wie bei Generika; Anm. d. Red.). Zudem entwickeln wir uns auch in den Bereich Zell- und Gentherapie und gaben Ende letzten Jahres bekannt, eine Produktionsanlage zur Herstellung von Zell- und Gentherapien in North Carolina zu bauen.

Könnte man die Anlage hier in Luterbach auch auf Zell- und Gentherapie umstellen?

Natürlich sind die Prozesse in diesem Bereich noch weit weniger industrialisiert. Aber auch bei den Zell- und Gentherapien sehen wir erste Schritte in Richtung Automatisierung. Die Technologien sind ähnlich wie jene, die wir hier brauchen bei den Zellimpfgutinstallationen.

Was ist das?

Das sind eine Art kleinere Bioreaktoren, die dem eigentlichen Reaktor vorgelagert sind. Die Anlage hier in Luterbach ist aber eine biopharmazeutische Produktionsanlage und wir planen keine Umrüstung.

Sie sind immer noch mit dem Aufbau beschäftigt hier. Es sind zahlreiche Stellen ausgeschrieben.

Das stimmt. Unterdessen zählen wir 520 Mitarbeitende und haben zwischen 40 und 50 Stellen ausgeschrieben. Die Talentsuche ist eine unserer grössten Herausforderungen. Wir stehen diesbezüglich auch im Austausch mit den lokalen Schulen, Fachhochschulen und Behörden.

Mit welchem Ziel?

Wir diskutieren, was wir brauchen, was schon da ist und was man hinsichtlich Ausbildungen allenfalls anpassen oder verbessern könnte. Das ist für die Region eine grossartige Gelegenheit. Das sind Hightech-Jobs, die hier entstehen und zwar auf der mit grösster Wahrscheinlichkeit modernster Anlage dieser Art auf der ganzen Welt.

Sie konkurrieren mit den anderen Schweizer Pharmaunternehmen um die besten Talente. Ist es schwierig, diese von Luterbach zu überzeugen?

Etliche ziehen Basel, Bern oder andere Regionen vor. Aber wir haben auch Leute aus Basel herlocken können. Die Wege sind nicht weit. Aber es braucht viel Überzeugungsarbeit. Wenn sie dann mal hier sind, dann wird es einfacher. Die Anlage sucht seinesgleichen.

Neben dem eher ländlichen Charakter dürfte auch die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ein Problem sein, oder?

Seit wir den Extra-Bus haben, hat sich das wesentlich verbessert. Aber wir brauchen natürlich auch in dem Bereich bessere Lösungen.

Von privater Seite kam die Idee, den Hauptbahnhof und das Biogen-Areal mit einer Gondel zu verbinden.

Davon höre ich zum ersten Mal. Das tönt spannend. Die Verkehrsanbindung ist zentral für uns, denn viele unserer Angestellten pendeln. Wir sind diesbezüglich im Austausch mit dem Kanton und erfahren viel Unterstützung.