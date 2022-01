Mit Schneeschuhen in den Grenchenbergen unterwegs

Wintersport Auf leisen Sohlen auf der Spur der Füchse: Mit Schneeschuhen auf dem Grenchenberg unterwegs Auf dem Grenchenberg wurden die ersten Schneeschuh-Trails im Jura angeboten. Und trifft man es mit dem Wetter so wie unsere Autorin und unser Fotograf, dann lohnt sich ein Abstecher auch heute noch. Und wie. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 16.01.2022, 13.24 Uhr

Perfekte Schneeschuh-Wanderbedingungen. Jose R. Martinez

Der Schnee glitzert, die Sonne gleisst, der Himmel über der Grenchner Aare und den Grechenbergen ist einfach nur blau. «Wenns d Schneeschueh noni gäb, müesst me se erfinge», sagt Hansruedi Kronenberg. Er ist einer der ehrenamtlichen Führer auf den Trails der Grenchenberge.

Hansruedi Kronenberg Jose R. Martinez

Zusammen mit Ernst Bühler führen die beiden gestandenen Bergler unsere Gruppe an diesem wunderschönen Tag über den Fuchsboden-Trail. Auf den Fuchsboden unterhalb des Grenchenberges gelangt man bequem per Bus ab Bahnhof Grenchen Süd. Kronenberg und Bühler instruieren unsere Gruppe über die korrekte Montage der Schneeschuhe, die man sich auch ausleihen kann bei den Führern. Nach etwas «Geknübel» kann es losgehen.

Nach kurzen Erklärungen kann die Gruppe loslegen. Jose R. Martinez / Solothurner Zeitung

Vier Trails gibt es in den Grenchenbergen, und alle sind sehr gut mit pinken Schildern und pinken Stäben markiert, damit man auch in dichtem Nebel nicht vom Weg abkommt. Wir sind eine kleine Gruppe und die Führer gehen sogar auch mit einzelnen Tourengängern auf den Weg, so engagiert sind sie.

Zuerst folgen wir einem schattigen Holzweg, dem Vordereggweg. Es geht ebenen Weges voran, sodass man sich gut an das Gehen mit den Schneeschuhen gewöhnen kann. Die Stöcke helfen, das Gleichgewicht zu bewahren.

Es ist still, man geht meist hintereinander, um von den Spuren der Vorgänger profitieren zu können. Dieses Jahr habe es viele Hasen, aber fast keine Füchse hier am Fuchsboden, erzählen die Führer. Manchmal trifft man auch Wildschweine oder Rehe, Spuren von den Tieren sind überall zu sehen im Schnee. Ernst Bühler bückt sich, nimmt eine Flechte vom Boden und erzählt auf seine unaufdringliche Art von der Symbiose, die diese Pflanzen eingehen.

Der grösste Anbieter von geführten Touren im Jura

Wir sind in der Kurve angelangt, bei der man zur Hinteregg gelangt. Der Trail steigt nun etwas an, man kommt ins Schnaufen. Der Weg wird sonniger und die gut gelaunte Gruppe hat sichtlich Spass am Gehen. Witze gehen hin und her, man hat trotz etwas Steigung genug Atem zum Plaudern.

«Wir hatten hier auf dem Grenchenberg die ersten Trails im Jura und sind heute der grösste Anbieter von geführten Touren hier im Jura», so Bühler. Wichtig sei einfach, das man auf den rosa markierten Wegen bleibe und Hunde anleine, damit man das Wild nicht stört.

Ernst Bühler demonstriert nun der Gruppe, wie man auch steile Hänge abwärts mit den Schneeschuhen bewältigt, ohne ein Schneebad zu nehmen. «Einfach gerade hinunter und eher in Rücklage Druck auf den Fersen geben.»

Ernst Bühler Jose R. Martinez

Bei steilen Anstiegen hingegen lohnt sich das Traversieren. Dabei sollten die Stockschlaufen nicht umschlungen werden, da man die Stöcke auf der Bergseite weiter unten fasst und beim Richtungswechsel umgekehrt. Und falls man einmal das Pech haben sollte, in eine Lawine zu geraten, vermeidet man so, dass einem der Arm ausgerissen wird, erklärt Ernst Bühler.

Seit der 3. Klasse unterwegs

Bühler ging als 3.-Klässler erstmals auf eine richtige Bergtour mit der Schule, und seither gab es kein Halten mehr für ihn:

«Ich bin kreuz und quer durch die Alpen und den Jura gewandert.»

Kurz vor seiner Pensionierung gründete er noch ein Outdoor-Unternehmen. Er sagt aber auch: «Damals, als es immer mehr Skilifte in den Alpen gab, habe ich mit dem Skifahren aufgehört.» Es habe einfach zu viele Leute auf der Piste gehabt. «Da, wo im Winter Skilifte standen, sah man im Sommer nur noch schreckliche, zerstörte Landschaften.»

Ernst Bühler schaut ruhigen Blickes über das kleine Tal, wo wir beim Willi-Ritschard-Gedenkstein eine kleine Pause machen: «Ich liebe diese Einsamkeit hier, die Ruhe, das Wilde und Freie der Natur.»

Der Gedenkstein an Bundesrat Willi Ritschard, der 1983 bei einer Wanderung auf dem Grenchenberg verstarb. Jose R. Martinez

Wir gehen weiter via Längschwand und den Untergrenchenberg, wo sich beim Restaurant die Skifahrer sammeln, dann geht es zurück zum Fuchsboden. Alle sind müde, aber zufrieden, und Ernst Bühler und Hansruedi Kronenberg verabschieden sich mit den Worten: «Wir gehen jetzt nochmal hinauf, ein bisschen laufen.»

Alle Informationen zu den Schneeschuhwanderungen auf grenchentourismus.ch und schweizmobil.ch (Netzwerk für den Langsamverkehr)

