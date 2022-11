Solothurner Bundesparlamentarier beantworten Fragen zur Session

Wintersession Was bleibt von der beruflichen Vorsorge? Wer wird Bundesrat? Das sagen die Solothurner Bundesparlamentarier In Bern beginnt die Wintersession des Bundesparlaments. Die acht Solothurner Parlamentarier und die Parlamentarierin positionieren sich zu wichtigen Fragen. Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton Solothurn ist im Bundesparlament mit acht Personen vertreten. Im Ständerat sitzen Roberto Zanetti (SP) und Pirmin Bischof (Die Mitte). Im Nationalrat politisieren Franziska Roth (SP), Felix Wettstein (Grüne), Kurt Fluri (FDP), Walter Wobmann (SVP), Christian Imark (SVP) und Stefan Müller-Altermatt (Die Mitte).

Von links: Roberto Zanetti, Stefan Müller-Altermatt, Pirmin Bischof, Kurt Fluri, Christian Imark, Franziska Roth, Felix Wettstein, Walter Wobmann. Keystone/Christoph Krummenacher

Im Vorfeld der Wintersession, die am 28. November in Bern beginnt, haben die Solothurner Bundesparlamentarier Stellung zu drei zentralen Fragen bezogen:

Pirmin Bischof. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Pirmin Bischof, Ständerat Die Mitte: Beide Tickets enthalten keine Überraschungen. Die Wahl eines wilden Kandidaten (bis vor 15 Jahren häufig) schliesse ich aus. Keine der 4 Kandidaten/innen ist absolut unwählbar, keine herausragend. Die menschliche Beurteilung und die Hearings rücken ins Zentrum. Zusammenhalt und Vertrauen sind heute im Bundesrat leider nicht optimal. Entscheidend könnte für viele die Frage sein, wer im Team spielen und dieses zusammenhalten kann.

Roberto Zanetti, Ständerat SP: Beide Parteien präsentieren gute Kandidaturen. Bei der SVP kenne ich vor allem Albert Rösti. Er sieht die Welt mit anderen Augen als ich, aber er ist undogmatisch und absolut verlässlich. Sein Wort gilt! Die Kandidatinnen der SP kenne ich alle sehr gut. Es sind Top-Kandidatinnen mit langer Parlaments- und Regierungserfahrung und bestens für den Bundesrat geeignet. Ich werde mich deshalb sicher an die Wahlvorschläge halten.

Kurt Fluri, Nationalrat FDP: Alle vier Kandidatinnen und Kandidaten der beiden Parteien sind an sich valable Persönlichkeiten. Ich bedaure, dass die SVP Heinz Tännler nicht nominiert hat, ist er doch ein erfahrener Exekutivpolitiker. Elisabeth Baume-Schneider hat den Nachteil, dass die Bundesverfassung eine «angemessene Vertretung» der Sprachregionen verlangt. Die Verfassung sollte nicht ohne Not verletzt werden.

Christian Imark. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Christian Imark, Nationalrat SVP: Schwierige Frage. Die SVP-Kandidaten sind beide wählbar. Bei den SP-Kandidatinnen kann man dies leider nicht behaupten. Mit Eva Herzog würden wir die abtretende 62-jährige Bundesrätin mit einer 61-jährigen ersetzen. Das mach doch keinen Sinn! Ausserdem ist Herzog zuletzt mit staatspolitisch bedenklichen Aussagen zur CO2-Besteuerung aufgefallen. Bei Elisabeth Baume-Schneider ist zu vernehmen, sie sei eine Hardlinerin. Sie kenne ich noch zu wenig.

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat Die Mitte: Die SP machte zwar im Nominationsprozess insgesamt eine lausige Falle, schlussendlich sind aber alle Kandidatinnen und Kandidaten, welche die beiden Parteien vorschlagen, wählbar. Insofern gibt es keinen Grund, eine der Parteien zu düpieren und dadurch das politische System zu destabilisieren. Ich werde innerhalb der Wahlvorschläge wählen.

Franziska Roth, Nationalrätin SP: Die Wahlvorschläge wurden von beiden Parteien seriös vorbereitet. Die Bundesversammlung bekommt vier wählbare Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl. Es gibt für mich daher keinen Grund, mich nicht an diese Wahlvorschläge zu halten.

Felix Wettstein, Nationalrat Grüne: Bisher erkenne ich keinen Grund, dass wir eine Person wählen sollten, die nicht nominiert ist. Entscheidend ist für mich die Weitsicht und Tatkraft der Kandidierenden. Sie müssen nicht Machterhalt wollen, sondern die Schweiz voranbringen: in den Fragen der Klimakrise, der Biodiversitätskrise, der Beziehungen zu Europa. Leider ist zu befürchten, dass die grösste Partei ihre destruktive Oppositionspolitik trotz zwei Bundesratssitzen weitertreibt.

Walter Wobmann. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Walter Wobmann, Nationalrat SVP: Die Bundesratswahlen sind am 7. Dezember. Bis dahin werde ich alle von den Parteien vorgeschlagenen Kandidierenden genau anschauen und dann entscheiden.

Pirmin Bischof, Ständerat Die Mitte: Das BVG hat Mängel. Die Vorlage des Ständerates, an der ich intensiv mitgearbeitet habe, bringt drei grosse Fortschritte: 1. Sie können sich ganz oder schrittweise zwischen 63 und 70 pensionieren lassen und sind nicht auf 65 fixiert. 2. Die Umverteilung von Jung zu Alt wird massiv reduziert. Die Übergangsgeneration erhält eine Kompensation. 3. Wer wenig oder aus mehreren Jobs verdient (vor allem Frauen), kann neu auch eine Pensionskassenrente ansparen.

Roberto Zanetti. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Roberto Zanetti, Ständerat SP: Die berufliche Vorsorge ist das klassische Betätigungsfeld der Sozialpartner. Diese haben sich auf eine Lösung geeinigt, die vom Bundesrat übernommen worden ist. Der Nationalrat hat einen sehr knausrigen Sonderweg beschritten. Wenn der Ständerat den Versprechungen vor der AHV-Abstimmung Taten folgen lassen will, muss er weitgehend auf die Bundesratslinie einschwenken. Sonst droht tatsächlich ein Fiasko und ein Glaubwürdigkeitsverlust der Politik.

Kurt Fluri, Nationalrat FDP: Die Reform der beruflichen Vorsorge ist tatsächlich vom Absturz bedroht – sei es bereits im Parlament oder dann bei der zu erwartenden Referendumsabstimmung. Folgt der Ständerat seiner Kommission, stellt sich die Frage, ob es einen Kompromiss gibt zwischen Gewerbe und Landwirtschaft einerseits und der Linken anderseits. Im Vordergrund muss dabei die Beendigung der Umverteilung von Erwerbstätigen zu Rentnern stehen – dies widerspricht der Idee der zweiten Säule.

Christian Imark, Nationalrat SVP: Ja, es ist wie bei der AHV-Reform. Wenn alle politischen Akteure in ihren Schützengräben verweilen, wird es keine mehrheitsfähige Lösung geben.

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat Die Mitte: Der Schiffbruch droht vor allem, wenn wir die Versprechen, die wir im Rahmen der AHV-Revision abgegeben haben, nicht einlösen. Wir haben damals immer gesagt, dass die Rentensituation der Frauen, der jungen Generation und der Leute mit mehreren (kleinen) Einkommen verbessert werden muss. Ich werde deshalb konsequent für einen möglichst tiefen Koordinationsabzug und ein möglichst tiefes Einstiegsalter stimmen.

Franziska Roth. Zvg

Franziska Roth, Nationalrätin SP: Es zeichnet sich Schiffbruch auf offener See ab, ohne Land in Sicht. Kurz nach dem knappen Abstimmungsresultat zur AHV versenkt man die Hoffnung auf eine Verbesserung in der 2. Säule. Die Bürgerlichen wurden während der Kampagne für das höhere Frauenrentenalter nicht müde zu betonen, dass nach dessen Annahme dringendst die grossen Ungerechtigkeiten, insbesondere für Frauen, bei der BVG-Revision gelöst werden müssen. Nichts als leere Versprechungen.

Felix Wettstein, Nationalrat Grüne: Die Reform ist tatsächlich mit einem guten Kompromiss zwischen Arbeitgeberverband und Gewerkschaften gestartet und seither nur verschlechtert worden. Entscheidend wird das Gesamtbild sein: Vor allem die Frauen müssen deutlich bessere Bedingungen als bisher haben, damit sie eine zweite Säule aufbauen können. Aber insgesamt muss die erste Säule, die AHV, mächtiger werden, denn das System der beruflichen Vorsorge hat zu viele Nachteile.

Walter Wobmann, Nationalrat SVP: Die vorliegende Pensionskassenreform wird kaum eine Mehrheit finden, und es müssen somit neue Vorschläge zur Diskussion kommen.

Pirmin Bischof, Ständerat Die Mitte: Spätestens seit Grimms Märchen bewegt der Wolf die Gemüter. Heute ist der Wolf in der Schweiz keine bedrohte Tierart mehr. Die Bestände und die Anzahl Rudel wachsen rasant. Deshalb ist es richtig, die Bestände zu regulieren. Dabei sind auch die Interessen der betroffenen Bevölkerung und der Landwirtschaft zu berücksichtigen. Eine Fixierung auf den Wolf ist aber falsch. Gerade in unserem Kanton sind auch die Biberbestände im Auge zu behalten.

Roberto Zanetti, Ständerat SP: Dass in Sachen Wolf etwas gemacht werden muss, ist klar. Deshalb haben sich die betroffenen Verbände von der Gruppe Wolf bis zum Bauernverband zusammengesetzt und eine einvernehmliche Lösung gesucht und gefunden. Bedauerlicherweise hat sich der Ständerat nicht an die vorgeschlagene Lösung gehalten. Es ist deshalb zu hoffen, dass der Nationalrat noch nachbessert, sodass ein angemessener Schutz der Menschen, der Nutztiere und des Wolfes gefunden wird.

Kurt Fluri. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Kurt Fluri, Nationalrat FDP: Das Jagdgesetz von 2020 habe ich bekämpft, weil zu diesem Zeitpunkt der Wolfsbestand noch nicht gesichert war und auch andere Tierarten aus dem Schutz entlassen worden wären. Dies trifft heute nicht mehr zu: Nach einer Verdoppelung der Wölfe innert dreier Jahre ist deren Bestand gesichert. Somit unterstütze ich heute den gezielten, präventiven Abschuss von Wölfen, wenn dadurch Schäden und Gefährdungen vermieden werden können.

Christian Imark, Nationalrat SVP: Ja. Die Bestände nehmen exorbitant zu, mit weitreichenden Folgen für die Bevölkerung, die Landwirtschaft und den Tourismus. Geht es in diesem Tempo weiter, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir die gleichen Zustände auch bei uns haben.

Stefan Müller-Altermatt. Yoshiko Kusano

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat Die Mitte: Ja. Der Wolf ist in der Schweiz angekommen. Die Population ist stabil und die Ausrottung des Wolfes kein Thema mehr. Das ist gut so. Nun muss man die Koexistenz des Wolfes in der Kulturlandschaft regeln. Der Vorschlag unserer Kommission beinhaltet nicht nur dieses Populationsmanagement, sondern auch verschiedene jagdliche und naturschützerische Anliegen, die auf meine Anträge hin eingebaut wurden. Ich werde für diesen Entwurf kämpfen.

Franziska Roth, Nationalrätin SP: Der Wolf ist in der Schweiz definitiv angekommen und wir sollten uns mit ihm arrangieren. Für Menschen ist der Wolf grundsätzlich keine Gefahr, für die Natur aber ein Mehrwert. Bei Begegnungen zwischen Nutztieren und Menschen kommen Tragödien hingegen leider vor. Der Abschuss eines Wolfes soll nur aufgrund eines grossen drohenden Schadens bewilligt werden. Investitionen in den Herdenschutz sind für Natur und Nutztier zielführender als der Abschuss.

Felix Wettstein. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Felix Wettstein, Nationalrat Grüne: Nein. Wölfe sollen nur dann abgeschossen werden dürfen, wenn sie trotz konsequentem Herdenschutz grosse Schäden an Nutztieren angerichtet haben, aber nicht vorbeugend. Der Ständerat begründete seinen Entwurf zudem damit, dass die Wölfe dezimiert werden müssten, weil sie zu viele Rehe und Hirsche reissen würden. Das ist völlig verkehrt: Wir haben vielerorts zu viel Schäden an Jungtrieben. Für die notwendige Waldverjüngung ist der Wolf nützlich.

Walter Wobmann, Nationalrat SVP: Ja, ganz klar. Die jetzige Situation ist völlig unhaltbar. Schafe, Kälber, ja sogar Rinder werden von den Wölfen gerissen und erleiden einen qualvollen Tod. Zunehmend können auch Menschen gefährdet werden.

