Saisoneröffnung in der Region Solothurn: Hier lockt der Schnee

Wintersaison Saisonauftakt im Schnee: In diesen Solothurner Gebieten lockt der Ski- und Schlittelspass Am Wochenende öffnen mehrere Wintersportgebiete in der Region Solothurn ihre Bahnen und Pisten. Eine Übersicht. Béatrice Beyeler 10.12.2021, 16.05 Uhr

Skifahren auf dem Grenchenberg: Der Saison 2021/2022 steht aktuell nichts im Weg. Nadine Schmid (Archivfoto)

«Der Saisonstart auf dem Balmberg steht vor der Tür.» Das teilt die Sportanlagen Balmberg AG freudig mit. Am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Dezember, ist der Übungsskilift Höfli von 9 bis 16.30 Uhr offen. Die Skilifte Kähle und Bödeli bleiben hingegen geschlossen.

Die Skisaison 2021/2022 auf dem Grenchenberg kann termingerecht am Samstag, 11. Dezember, um 12.00 eröffnet werden. «Die Vorbereitungen sind aktiv im Gange, Frau Holle hilft tatkräftig mit», teilt die Skilift Grenchenberg AG mit. Der neue Tellerlift Unterberg, der vergangene Saison eröffnet wurde, sei bestens für kleine und grosse Einsteiger geeignet. Die flache Hangneigung eigne sich zum Lernen – und auch für sonstigen Spass.

Die Betreiber haben zudem eine neue Attraktion in petto: Schlitteln ganz ohne Anstrengung mit dem Pistenbock. Man könne sich entspannt mit dem Tellerlift vom Restaurant Untergrenchenberg nach oben ziehen lassen und dann die Abfahrt mit Sicht auf den Chasseral geniessen. «Der Pistenbock ist ein aussergewöhnlicher Schlitten, der für den Transport mit dem Tellerlift entwickelt wurde», heisst es.

Polizei reguliert die Bergstrasse Am Samstagmittag beginnt die Skisaison auf den Grenchenbergen: Alle Skilifte sind in Betrieb. Am Freitag sind noch einmal gegen zehn Zentimeter Neuschnee gefallen, der ausgiebige Schneefall bis hinunter ins Tal bringt auch schneebedeckte Strassen mit sich. Die Bergstrasse ist zumindest im oberen Teil wahrscheinlich das ganze Wochenende schneebedeckt. Winterausrüstung ist obligatorisch. Es wird empfohlen, den ÖV zu benutzen. Der Bus der BGU fährt um 9, 11, 13 und 16 Uhr ab Bahnhof Süd Richtung Untergrenchenberg. Untergrenchenberg ab um 9.45, 11.45, 14.45 und 16.45 Uhr. Da die Lichtsignalanlage momentan nicht funktioniert, wird die Polizei Stadt Grenchen am Samstag und Sonntag zwischen 10 Uhr und zirka 14 Uhr den Verkehr regeln. Es herrscht Einbahnverkehr. Sind die Parkplätze besetzt, wird die Stadtpolizei laut Kommandant Christian Ambühl die Zufahrt zu den vollen Parkplätzen sperren. Gesperrt wird zuerst der oberste Parkplatz, dann der zweitoberste. (om)

In Hauenstein-Ifenthal betreibt der Skiliftverein Gsahl zwei Anlagen. Gemäss der Facebook-Seite des Vereins sind die Lifte bei ausreichend Schnee jeweils am Mittwoch- und Samstagnachmittag sowie sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Während der Schulferien ist die Anlage sogar täglich in Betrieb. Auf Anfrage zum Saisonstart war bei den Verantwortlichen niemand zu erreichen.

Es habe bisher nur rund fünf bis zehn Zentimeter Schnee gegeben, heisst es am Freitagnachmittag auf der Website der Skilifte Beinwil. Leider reiche das noch nicht, um den Betrieb aufzunehmen. Bei weiteren Schneefällen werden die Betreiber wieder informieren. Zudem gibt es eine Info-Hotline.

Die Schneehöhen betragen 10 bis 20 Zentimeter, heisst es am Freitag auf der Website von Deinkick Langenbruck. «Das reicht leider noch nicht.» Man sei aber für diese Wintersaison eingerichtet und freue sich, Gäste bald an den beiden Skiliften begrüssen zu können.

Die nächste Information wird am Samstagmorgen, 11. Dezember, publiziert. Zudem gibt es am Infotelefon Auskunft über die aktuellen Schneeverhältnisse und Öffnungszeiten.

«Wir sind schon am parat machen», sagt Skilift-Chef Dominik Streun am Freitagnachmittag am Telefon. Die Saison in Lommiswil wird am Samstag, 11. Dezember, um 13.30 Uhr eröffnet. Je nach Verhältnissen läuft der Skilift Bitzirain jeweils am Mittwoch- und Samstagnachmittag sowie an den Sonntagen von 10 bis 16.45 Uhr.

Wegen starker Windböen bleibt die Luftseilbahn am Freitag, 10. Dezember, geschlossen. Normalerweise fährt diese aber stets von Dienstag bis Sonntag. Ob der Schlittel-Plausch bis zur Talstation Reigoldswil (BL) eröffnet werden kann, entscheiden die Verantwortlichen am Samstag, 11. Dezember. Auf Anfrage heisst es, dass das Wetter in der Region sehr schnell ändern könne. Informieren werden die Betreiber auf ihrer Website.

In Vollmontur den Weissenstein hinunter sausen. Oliver Menge (Archivfoto)

Schon seit knapp einer Woche möglich ist das Schlitteln auf dem Weissenstein. Aktuell ist die Schlittelbahn Süd bis Nesselboden befahrbar, die Schlittelbahn Nord ist noch geschlossen. Ob sich daran am Wochenende etwas ändert, liesse sich derzeit nicht abschätzen, heisst es auf Anfrage.

Die Skiliftgesellschaft betreibt einen Lift in Welschenrohr. Dieses Wochenende werde es noch nichts mit der Inbetriebnahme, sagt Präsident Andreas Scheuner auf Anfrage. Es habe zwar geschneit, doch nun regne es bereits wieder. Die offizielle Eröffnung sei ohnehin erst für das Wochenende vom 18. und 19. Dezember geplant. Scheuner sagt: «Wir werden spontan entscheiden, was das Wetter zulässt.»