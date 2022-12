Autobahn A1 Wiedlisbach: 2 Personen bei Auffahrkollision verletzt

Krieg in der Ukraine Washington freut sich auf Selenski: Der ukrainische Präsident besucht Biden – ist das nicht riskant?

Am Mittwoch steht ein Überraschungsbesuch von Wolodimir Selenski in Washington an. Der ukrainische Präsident will im Weissen Haus den Amtskollegen treffen und eine Rede im Kongress halten. Die Kurzvisite untermauert, wie dankbar Kiew für die Hilfe aus Amerika ist.