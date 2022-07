Mutmasslicher Brandstifter von Egerkingen bleibt in U-Haft

«Wiederholungsgefahr» Grossbrand in Lagerhalle: Der mutmassliche Brandstifter von Egerkingen soll weiter in U-Haft bleiben Der Lagerhallen-Grossbrand von Egerkingen beschäftigt das Bundesgericht. Der Mann, der bei einer Holzbaufirma ein Feuer gelegt haben soll, wird vorläufig nicht aus der Haft entlassen. Urs Mathys Jetzt kommentieren 25.07.2022, 10.30 Uhr

Flammen schossen Anfang Mai aus den Hallen der von Rohr Holzbau AG. zvg

Der Mann steht nach Einschätzung der Solothurner Strafverfolger in dringendem Tatverdacht, am 4. Mai dieses Jahres eine Lagerhalle der Firma Rohr Holzbau AG in Egerkingen angezündet und einen Grossbrand verursacht zu haben. Er wurde am 9. Mai vorläufig festgenommen und später in Untersuchungshaft gesetzt.