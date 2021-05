Wettbewerb Solothurner Kantischüler gewinnt Gold an Geographie-Olympiade An der sechsten Schweizer Geographie-Olympiade wurden 17 Jugendliche für ihre Leistungen mit Medaillen ausgezeichnet. Aus dem Kanton Solothurn gehören Timon Winistörfer, Jill Hofer und Severin Wyss dazu. 17.05.2021, 10.13 Uhr

Timon Winistörfer zvg

Von den Solothurner Teilnehmern an der Geographie-Olympiade hat Timon Winistörfer aus Subingen am besten abgeschlossen. Er besucht im letzten Jahr die Kantonsschule Solothurn und holte sich im Wettbewerb eine von vier Goldmedaillen. Damit darf Timon Winistörfer die Schweiz an der Internationalen Geographie-Olympiade vertreten.