Brandkatastrophe Solothurn: Die Verursacherin ist verstorben

Tragödie Sie war für den tragischen Brand in Solothurn verantwortlich, bei dem sieben Menschen starben – nun ist die junge Frau selbst verstorben Im November 2018 starben an der Wengistrasse in Solothurn sieben Personen bei einem Brand. Einen Prozess gegen die junge Frau, die das Feuer verursacht haben soll, wird es nicht geben. Sie ist vor einigen Tagen verstorben. Raphael Karpf Jetzt kommentieren Aktualisiert 28.11.2022, 16.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blumen und Kerzen zum Gedenken an die Opfer der Brandkatastrophe in Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Vor genau vier Jahren kam es an der Wengistrasse in Solothurn zu einer Katastrophe: Mitten in der Nacht entflammte ein Brand, dem schliesslich sieben Menschen zum Opfer fielen, drei davon waren Kinder. Es handelte sich um eritreische und äthiopische Flüchtlingsfamilien, die in diesen Wohnungen untergebracht waren.