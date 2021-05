Weissenstein Seilbahn-Boss Urs Allemann: «Wir brauchen länger für die Bewilligung einer Bikestrecke als für die Gondelbahn» Im Interview spricht Urs Allemann, Verwaltungsratspräsident der Seilbahn Weissenstein AG, über einen Rekordnovember im Coronajahr, das schleppende Vorankommen mit der Bikestrecke und die letzte Woche erstmals präsentierte Idee einer Seilbahn vom Hauptbahnhof ins Attisholz. Sébastian Lavoyer 14.05.2021, 05.00 Uhr

Seilbahn Weissenstein AG: Urs Allemann (VR-Präsident) Hanspeter Bärtschi / SZ

Die Wolken hängen tief über der Talstation der Seillbahn in Oberdorf. Die Regentropfen prasseln auf die Windschutzscheibe, als ich auf den praktisch leeren Parkplatz einbiege. Die Gondeln wiegen sanft hin und her, alles steht still. Es ist kurz vor 10 Uhr, Dienstagvormittag. Wenige Augenblicke später fährt auch Urs Allemann vor, Verwaltungsratspräsident der Seilbahn Weissenstein AG. Ein freundlicher Gruss im Regen, die coronabedingte Faust zum Gruss und schon gehen wir die Treppe hoch. «Nicht viele Leute heute», sage ich. Und hinter dem Fenster meint der Bahnangestellte Peter Marti schmunzelnd: «Ich brauche nicht einmal alle Finger einer Hand, um sie abzählen zu können.»

Das Wetter ist der Seilbahnen schlimmster Feind. Wie hart hat Sie letztes Jahr das Virus getroffen?

Urs Allemann: Es war ein bewegtes Jahr. Die staatlichen Eingriffe haben viel Unsicherheit in den Betrieb gebracht. Letztlich ist es für uns glimpflich ausgegangen.

Was heisst das?

Die Betriebsstunden gingen zwar von rund 3300 auf 2600 zurück und wir füllten die Gondeln entsprechend unserem Schutzkonzept zu nur maximal zwei Dritteln. Trotzdem transportierten wir im Coronajahr fast gleich viele Gäste wie 2019. Konkret waren es damals rund 275'000 Fahrten, 2020 256'000. Der Umsatz ging zwar um rund eine halbe Million zurück, aber eben auch die Kosten für Strom, Abnützung und so weiter. Und trotzdem haben uns die Massnahmen des Bundes natürlich zugesetzt.

Wie meinen Sie das?

Einerseits hatten wir Glück, dass der Lockdown mehr oder weniger zu jener Zeit kam, als bei uns sowieso für rund drei Wochen Revision angesagt war. Anderseits war die Bahn während rund anderthalb Monaten bei bestem Wetter geschlossen. Wir waren bei Sonnenschein in Kurzarbeit. Das schmerzt. Sonst hätten wir wohl ein Rekordergebnis feiern dürfen.

Zur Person Hanspeter Bärtschi Urs Allemann, Verwaltungsratspräsident Seilbahn Weissenstein AG Nach dem Studium als Bauingenieur an der ETH Zürich war Urs Allemann für verschiedene Unternehmen tätig, ehe er 1992 zum Solothurner Ingenieurbüro Emch + Berger stiess. Von 1999 bis 2014 war er Geschäftsführer, seither ist er als selbstständiger Berater tätig. Allemann ist seit 2005 im Verwaltungsrat der Seilbahn, seit 2007 als Präsident. Daneben war er von 2004 bis 2016 für die CVP im Kantonsrat. Allemann ist geschieden und Vater zweier erwachsener Söhne.

Wie kam es denn, dass Sie trotzdem ein so respektables Ergebnis präsentieren können?

Wir hatten den besten November seit der Wiedereröffnung. Unten im Tal hatte es viel Nebel, oben auf dem Berg Sonne. Die Leute sind in Scharen auf den Solothurner Hausberg gepilgert.

Sie haben mit über 400'000 Franken einen höheren Gewinn gemacht als 2019.

Am Gewinn darf man sich nicht orientieren. Je nachdem wie viele Abschreibungen oder Rückstellungen man macht, sieht das Bild ganz anders aus. So haben wir zum Beispiel schon 2019 Rückstellungen gebildet für ein neues Seil. Zum Glück wie sich bei den Revisionen letzten Frühling zeigte.

Sie brauchen nach nur sechs Jahren schon ein neues Seil?

Die Prüfungen dieses Jahr haben ergeben, dass wir das Seil nächstes Jahr ersetzen müssen. Es wären dann also insgesamt sieben Betriebsjahre. Und auch das hat seine Logik: Eine Bergbahn hat eine durchschnittliche jährliche Betriebszeit von rund 1500 Stunden. Unser Wert liegt da doppelt so hoch. Entsprechend höher ist der Verschleiss.

Ist die Bahn denn überhaupt noch sicher?

Ja, selbstverständlich. Die Sicherheitsmargen sind in solchen Fällen so gross, dass man auch noch länger mit diesem Seil arbeiten könnte.

Was kostet denn ein neues Seil für eine Seilbahn?

Rund 100'000 Franken.

Viel Geld. Sie haben vor einigen Jahren auch Rückstellungen von 200'000 Franken für eine Mountainbikestrecke gemacht. Wo steht das Projekt?

Im Lauch (schmunzelt). Im Ernst, das Amt für Raumplanung hat eigentlich angekündigt gehabt, dass bis im April der Nutzungsplan durch den Regierungsrat in Kraft gesetzt wird. Wir warten jetzt schon fast zwei Jahre auf diesen Entscheid. Es wurden immer wieder neue Termine gesetzt und immer wieder verschoben. Jetzt hat das Amt für Raumplanung darauf verzichtet, einen nächsten Termin zu setzen.

Warum?

Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich weiss einfach, dass wir seit 2015 dran sind mit der Bikestrecke. Wir brauchen für deren Baubewilligung länger als für die Bewilligung des Neubaus der Seilbahn.

Verschläft Solothurn den Mountainbike-Trend?

Ich frage mich einfach, wieso es so lange dauert, wenn es der Kanton Luzern fertig bringt, dass man in Marbachegg im Entlebuch, also in einem Biosphärenreservat, demnächst die zweite Mountainbikestrecke innerhalb von drei Jahren baut.

Woran liegt das?

Ich kann nur spekulieren: Solothurn ist kein Tourismuskanton, sondern ein Industriekanton. Wir brauchten ja auch für eine Ersatzanlage fünf Jahre, während sie anderswo, zack, eine neue hinstellen. Eine Seilbahn und das damit verbundene Freizeitangebot hat für die Solothurner Politik und Behörden ganz offensichtlich keine Priorität. Während die Bevölkerung sicherlich sehr interessiert wäre.

Sind Sie frustriert?

Ein bisschen frustrierend ist sie schon, diese ewige Verhinderungshaltung.

Bei solchen Vorhaben sind es meist ähnliche Akteure die in Opposition gehen. Umwelt-, Tier- und Heimatschutz. So auch bei dem letzte Woche vorgestellten Projekt «Aaregondel».

Wir finden die Idee spannend. Deshalb sind wir der IG Aaregondel beigetreten und haben dem Initianten, Reto Grimm, zugesagt, unsere Expertise zur Verfügung zu stellen.

Die Kritik war im Ton äusserst giftig.

Das darf man nicht überbewerten. Diese Leute sind Interessenvertreter und sie wollen gehört werden. Da kann es vorkommen, dass jemand ein bisschen forscher ist, als es nötig wäre. Sehr edel ist es natürlich nicht, wenn man auf den Mann zielt.

Wie realistisch ist das Projekt in Ihren Augen?

Das ist schwer zu sagen. Wichtig ist, dass da ein Anstoss von aussen kommt. Jetzt muss man diskutieren und verhandeln. Innovation passiert ja auch, wenn eine gute Idee noch verbessert wird.

Aber hat das Projekt eine Chance?

Es hat auf jeden Fall eine verdient. Aber schauen sie, erste Ideen für eine Bahn auf den Weissenstein gab es schon vor dem ersten Weltkrieg. Gebaut wurde sie letztlich nach dem zweiten. Dann ist sie 60 Jahre gefahren und als man sie ersetzen wollte, gab es erneut ewige Diskussionen. Man braucht Geduld in diesem Geschäft.

Zurück in die Gegenwart. Auch 2021 stand und steht unter dem Zeichen von Corona. Wie wird dieses zweite Virus-Jahr?

Wir hatten den besten Start seit der Neueröffnung und das obwohl im Kanton Solothurn alle Skigebiete bis und mit 9. Januar geschlossen bleiben mussten. Wir durften keine Schlitten vermieten, die Piste nicht präparieren - und trotzdem sind alle schlitteln gegangen. Aber wie das Jahr wird, hängt vom Wetter ab. Sie sehen ja, wie es bei Regen ist.

Das Virus hat in vielen Branchen Innovationen vorangetrieben. Inwiefern trifft das auch für die Seilbahn zu?

Wir sind grundsätzlich ein innovativer Betrieb der sich neuen Ideen nicht verschliesst. Ideen liegen einige vor, die behördlichen Corona-Massnahmen machen deren Umsetzung jedoch deutlich schwieriger.

Stehen auch längere Öffnungszeiten während der Sommermonate zur Debatte?

Nein, der Betrieb läuft dann bis 17.30 Uhr. Auf Bestellung ist Nachtbetrieb aber jederzeit möglich.

Es gibt Leute, die finden, Sie missachten damit ein Kundenbedürfnis.

Da muss ich entschieden widersprechen. Der Nachtbetrieb wurde testweise während über einem halben Jahr durchgeführt. Das oft behauptete Kundenbedürfnis hat sich nicht manifestiert, weshalb der Nachtbetrieb wieder eingestellt wurde.